ISTORE ตั้ง DAOL เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

นายภักดี อนิวรรตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของหรือทรัพย์สินส่วนตัว (Self-Storage) ภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์ i-Store เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 150 ล้านบาทด้านวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังจากการนำเสนอขายหุ้นกู้ ISTORE ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนในโครงการใหม่ของบริษัทฯ โดยมีแผนการขยายสาขาใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของกลุ่มลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้บริษัทฯปัจจุบันเปิดให้บริการทั้งหมด 4 สาขา คือ สาขาสีลม อัตราการเช่า 98% สาขาสุขุมวิท 24 อัตราการเช่า 93% สาขาสุขุมวิท 71 อัตราการเช่า 57% และสาขาสาทร วัน อัตราการเช่า 6% โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการทำสัญญาเช่าพื้นที่มากกว่า 12 เดือน จำนวน 28% และกำลังจะเปิดให้บริการสาขาใหม่อีก 2 สาขา สาขาอุดมสุข และสาขาอ่อนนุช ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาบริการให้มีความหลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการ เช่น Wine Storage หรือบริการห้องจัดเก็บไวน์ และ i-Store Go Door to Door Storage บริการรับฝากสิ่งของถึงบ้าน เป็นต้นขณะเดียวกัน บริษัทฯ เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานให้เติบโตผ่านความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นและพันธมิตร เช่น กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมยกระดับสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรม Self-Store ประเทศไทยขณะที่ นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตที่ดีของบริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) จากจุดแข็งการเป็นผู้บริการให้เช่าเก็บทรัพย์สินส่วนตัวด้วยการมุ่งเน้นความปลอดภัย โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ในย่านเขตเศรษฐกิจใจกลางเมือง (Central Business District หรือ CBD) พร้อมบริการที่ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้า ขณะเดียวกัน ภาพรวมอุตสาหกรรม Self-Storage ของประเทศไทยมีผู้ให้บริการจำนวนน้อยรายและมีปริมาณพื้นที่ให้บริการไม่ครอบคลุมเมื่อเทียบกับการขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัย จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อขยายสาขาและพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Private Placement-Institutional and High Net Worth Investor: PP-II&HNW) กำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2566 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 โดยมี ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้