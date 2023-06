เคทีซีเปิดตัว "อาลีเพย์พลัส" เพิ่ม 3 พันธมิตรโมบายวอลเล็ต ยกระดับชำระเงินข้ามชาติ

กล่าวว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปีที่ผ่านมา ยอดปริมาณรับชำระเงินของร้านค้าสมาชิกเคทีซีมีจำนวน 40,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% ซึ่งเป็นการขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวขึ้น ขณะที่เป้าหมายธุรกิจของการบริหารร้านค้าสมาชิกของเคทีซีในปีนี้ตั้งเป้าหมายปริมาณรับชำระ 100,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% จากปัจจุบันมีจำนวนร้านค้ารับชำระเงินอยู่ 50,000 ร้าน และคาดว่าจะขยายเป็น 100,000 ร้านค้าใน 3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ มีกลยุทธ์ในการขยายร้านค้าด้วยแนวคิด 3 S ได้แก่ Stability ความเสถียร Security ความปลอดภัย และ Service การบริการที่ดีล่าสุด เคทีซีได้พัฒนาความร่วมมือกับแอนท์ กรุ๊ป เจ้าของและผู้ให้บริการอาลีเพย์ (Alipay) และหนึ่งในผู้นำแพลตฟอร์มชำระเงินดิจิทัลระดับโลกดปิดตัว “อาลีเพย์พลัส (Alipay+)” ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าในไทยสามารถรับชำระเงินผ่านโมบายวอลเล็ตได้หลากหลายขึ้น ปัจจุบันร้านค้าสมาชิกเคทีซีสามารถรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยคิวอาร์โค้ดของโมบายวอลเล็ตที่อยู่ในระบบนิเวศของอาลีเพย์พลัส เช่น Alipay (สำหรับชาวจีน) ที่เปิดตัวในไทยตั้งแต่ปี 2558 และล่าสุด กับโมบายวอลเล็ตใหม่อีก 3 ราย ได้แก่ AlipayHK (เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน) KakaoPay (เกาหลีใต้) และ Touch ‘n Go eWallet (มาเลเซีย) โดยทั้ง 4 โมบายวอลเล็ต ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมเดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ นักท่องเที่ยวมาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ และฮ่องกง รวม 2.9 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยทั้งหมด 8.6 ล้านคนในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้น.ส.เนาวรัตน์ กล่าวอีกว่า เมื่อเรามีร้านค้ารับชำระบัตรมากขึ้น มีประเภทของช่องทางการชำระเงินมากขึ้น ท้ายที่สุดจะช่วยสนับสนุนให้ยอดใช้จ่ายรวมถึงรายได้ของเราเพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนของความร่วมมือกับอาลีเพย์นั้นจะขยายออกไปอย้างต่อเนื่อง ในครึ่งปีหลังนี้จะมีวอลเลตเพิ่มมาอีกกว่า 10 ราย โดนขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณธุรกรรมของร้านค้าสมาชิกของเคทีซีเพิ่มขึ้น"เคทีซี และแอนท์ กรุ๊ป ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2558 เริ่มต้นด้วยบริการรับชำระเงินด้วย Alipay (สำหรับชาวจีน) และล่าสุดเราได้ต่อยอดความร่วมมือด้วยอาลีเพย์พลัส ซึ่งจะช่วยให้ร้านค้าเคทีซีสามารถรับชำระเงินดิจิทัลได้หลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมความสะดวกและปลอดภัยเป็นสำคัญ อีกทั้งร้านค้าสมาชิกเคทีซีที่รับชำระด้วยอาลีเพย์พลัสจะได้รับสิทธิประโยชน์ร่วมรายการส่งเสริมการขาย “Alipay+ Scan for offer” โดยลูกค้าโมบายวอลเล็ตของอาลีเพย์พลัสจะได้รับโปรโมชันต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายให้ร้านค้าเช่นกัน โดยครึ่งปีหลังผู้ประกอบการธุรกิจที่รับชำระด้วยอาลีเพย์พลัสของเคทีซี ได้แก่ คิง เพาเวอร์ (King Power) เดอะมอลล์กรุ๊ป (The Mall Group) บู้ทส์ ประเทศไทย (Boots Thailand) และตามด้วยร้านค้าอีกมากมาย"นายสิทธิพงษ์ กิตติประภาพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ด้าน Global Merchant Partnership ประจำประเทศไทย บริษัท แอนท์กรุ๊ป กล่าวว่า “เราได้ร่วมมือกับเคทีซีอย่างต่อเนื่อง และเสริมความแกร่งของการเป็นพันธมิตรในครั้งนี้โดยการนำเอาอาลีเพย์พลัส (Alipay+) เข้าไปใช้กับเครือข่ายร้านค้าของเคทีซี และสนับสนุนการใช้งานดิจิทัลของธุรกิจไทย นักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตอนนี้สามารถเพลิดเพลินกับการชอปปิ้งและวิธีการชำระเงินที่ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่คิง เพาเวอร์ และห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรของเราในประเทศไทย เราจะยังช่วยให้ธุรกิจท้องถิ่นในประเทศเชื่อมต่อกับนักท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจเอสเอ็มอีในการดำเนินการชำระเงินผ่านมือถือได้หลากหลายรูปแบบ บริการของเราช่วยสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคระดับภูมิภาค และระดับโลกกว่า 1,000 ล้านราย ผ่านการทำงานที่ง่ายและเสร็จสิ้นภายในครั้งเดียวนางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการเงิน เดอะมอลล์กรุ๊ป กล่าวว่า ความร่วมมือกับเคทีซีในครั้งนี้ เป็นการเปิดช่องทางการชำระเงินให้ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงและใช้บริการอาลีเพย์พลัสได้สะดวกและรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของอาลีเพย์พลัส และมาตรฐานความปลอดภัยที่มากกว่าเคย เราจึงเชื่อมั่นว่าจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี และยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับเคทีซีในครั้งนี้ เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าในโลกเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จร่วมกัน และเราเชื่อว่าความร่วมมือนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป