“คิง เพาเวอร์ “เปิดตัว เจเจ-ต้าเหนิง ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ชู KING POWER MEMBERSHIP : EXPERIENCE TO ALL POSSIBILITIES

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า “คิง เพาเวอร์ เดินหน้าพัฒนาการบริการและสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางเพื่อผู้คนทั่วโลก คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสมาชิก โดยยกระดับการดูแลสมาชิกทุกท่าน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับกว่าใคร ทั้งนี้ คิง เพาเวอร์ ผู้นำธุรกิจดิวตี้ฟรีระดับโลกของคนไทย ต่อยอดแนวคิด THE POWER OF POSSIBILITIES ชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้ พร้อมแล้วที่จะส่งมอบความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของประสบการณ์การเดินทางและการใช้ชีวิต ยกระดับการดูแลสมาชิกนักเดินทางทุกท่านเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเดินทาง ด้วยมาตรฐานคุณภาพและการบริการระดับสากล ผ่าน “KING POWER MEMBERSHIP ที่รวบรวมสิทธิประโยชน์ที่ เป็น ไป ได้ ไม่สิ้นสุดให้พิเศษกว่าที่เคย อาทิ รับส่วนลดสูงสุด 10%ทันทีที่สมัคร สิทธิ์วันเกิด รับ CASH BACK 25% X2 และเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางกับ 5 สิทธิพิเศษ TRAVEL ESSENTIAL สิทธิพิเศษเพื่อการเดินทาง เช่น รับส่วนลดบริการรถเช่า ประกันการเดินทาง ส่วนลดพิเศษอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ , GASTRONOME สิทธิพิเศษจากร้านอาหารชั้นนำจาก คิง เพาเวอร์ และพันธมิตร เช่น OJO MOTT32 และ THE PARLOR ฯลฯ, WELLNESS สิทธิพิเศษจากพันธมิตรด้านสุขภาพ อาทิ The Standard Gym, Le Spa Pullman, Let’s Relax ฯลฯ, STAY & PLAY สิทธิพิเศษจากโรงแรม ที่พักที่ร่วมรายการ อาทิ The Standard Bangkok Mahanakhon,Wyndham Vacation Resorts เป็นต้น และ ENTERTAINMENT สิทธิพิเศษเพื่อความบันเทิงเหนือระดับมากมาย พร้อมสิทธิประโยชน์จาก คิง เพาเวอร์ และ พันธมิตรอีกมากมายนอกจากนี้ ยังเปิดตัว เจเจ - ต้าเหนิง ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีคาแรกเตอร์ที่โดดเด่น สดใส เข้าถึงได้ และชื่นชอบการเดินทาง ร่วมส่งต่อความหลากหลายของไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตที่ไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้ในแบบฉบับของตัวเอง นำเสนอผ่าน VDO CONTENT ในรูปแบบ Experiential Marketing บอกเล่าประสบการณ์นักช้อป นักเดินทาง ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นักเดินทางอย่างแท้จริง โดยแคมเปญนี้มุ่งหวังขยายฐานสมาชิกไปยังคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ Gen Y และ Gen Z ตั้งเป้าขยายฐานสมาชิกใหม่ 1 แสนรายภายในปี 2566ทั้งนี้ยังสามารถสมัครสมาชิกได้ง่ายๆ กับแคมเปญ “KING POWER MEMBERSHIP : EXPERIENCE TO ALL POSSIBILITIES ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ได้ที่ LINE Official Account : @KINGPOWER หรือ ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา โดยสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับสมาชิก ผ่าน LINE Official Account และ King Power Contact Centre 1631