“พฤกษา” ผนึก “Google” อัปสกิลดิจิทัลแก่นักธุรกิจเพื่อสังคม ฝึกอบรมผ่านโครงการ Samart Skills ปูทางสู่โลกธุรกิจยุคใหม่

พฤกษา ผนึกความร่วมมือกับ Google ประเทศไทย เดินหน้าอัปสกิลด้านดิจิทัลให้นักธุรกิจเพื่อสังคม จากโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ผ่านการมอบทุนฝึกอบรมระดับมืออาชีพ Samart Skills จาก Google เสริมความแข็งแกร่ง ติดปีกให้เติบโต ก้าวสู่สนามการแข่งขันในโลกธุรกิจยุคใหม่ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคมต่อไป





“โลกธุรกิจยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้ด้านดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็น พฤกษาจึงได้จับมือกับ Google ประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา มาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้นักธุรกิจเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ที่ผ่านมาเราเป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ว่าจ้างที่สนใจจ้างผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ Samart Skills พร้อมส่งพนักงานเข้าอบรม และเล็งเห็นว่าโครงการนี้จะมอบความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจเพื่อสังคมเช่นกัน ขอขอบคุณ Google ประเทศไทย ที่มาร่วมกันพัฒนาทักษะให้นักธุรกิจเพื่อสังคมได้มีความรู้รอบด้านมากขึ้นอย่างมืออาชีพ เพื่อให้สามารถส่งต่อสิ่งดีๆ ให้สังคมเพิ่มขึ้น” น.ส.อังคณา กล่าว

Leave No Thai Behind

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่มบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นของพฤกษาที่ต้องการสร้างการอยู่อาศัยที่ “อยู่ดี มีสุข Live well Stay well” ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้สังคม เราจึงได้จัดโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ขึ้นเป็นปีแรก เพื่อสนับสนุนนักธุรกิจเพื่อสังคมให้เติบโตได้ด้วยตัวเองอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคมตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งการจัดโครงการที่ผ่านมา พฤกษาได้มอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อใช้ในการพัฒนากิจการ จัดเวิร์กชอป พัฒนาความรู้ ให้คำปรึกษา และแนะนำเครือข่ายธุรกิจกับนักธุรกิจเพื่อสังคม ที่ร่วมโครงการ ปัจจุบันถึงแม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่เรายังคงมีการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องCountry Marketing Manager, Google ประเทศไทย กล่าวว่า Google ประเทศไทย เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้คนไทย จึงเป็นที่มาของโครงการ Samart Skills โดยได้จัดทำหลักสูตรอบรม และดำเนินการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Google เพื่อพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน รองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในประเทศไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว“Google ประเทศไทยยินดีกับความสำเร็จของโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ที่ทำให้นักธุรกิจเพื่อสังคมเติบโตขึ้น และยินดีมากที่ได้มีส่วนร่วมกับพฤกษาในการส่งเสริมให้นักธุรกิจกลุ่มนี้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้น การมอบทุนของ Google ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราที่จะทำให้คนไทยได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากร ปลดล็อกการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้แนวคิดโดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัล ไอที การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ วิศวกรรมข้อมูลและการวิเคราะห์ ตลอดจนการจัดการโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก และสามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้จริง” น.ส.ศารณีย์ กล่าว