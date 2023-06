UP TO YOU ซีซั่น 2 มาแล้ว เตรียมส่งใจเชียร์ 4 สาวไทยก้าวสู่ไอดอลเกาหลี

รายการมาแล้ว ชวนคนไทยส่งแรงเชียร์ให้ 4 ตัวแทนสาวไทย สู่เส้นทางไอดอล ณ ประเทศเกาหลีใต้ เตรียมตัวให้พร้อมดูรายการสด ดูฟรีผ่านแอพ AfreecaTV ทุกวันพุธ เริ่ม 31 พฤษภาคม เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปAfreecaTV หรือ อาฟรีคาทีวี แพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่งอันดับ 1 จากประเทศเกาหลี ได้จัดการแข่งขันรายการ UP TO YOU เพื่อเฟ้นหาไอดอลสาวเกาหลีผ่านแพลตฟอร์ม AfreecaTV ในปี 2022 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สร้างปรากฏการณ์การรับชมพร้อมกันสูงสุด 75,000 คน และยอดการดู 14 ล้านครั้ง ผู้ชนะในซีซั่น 1 มีโอกาสได้เดบิวต์กับค่ายเพลงชื่อดังโดยในปี 2023 นี้ รายการ UP TO YOU กลับมาทำซีซั่น 2 อีกครั้ง ความพิเศษของการแข่งขันในครั้งนี้ คือการเฟ้นหาไอดอลตัวแทนจากหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี และไทย โดยแต่ละประเทศต้องเฟ้นหาตัวแทนไอดอลของตัวเองเข้าสู่การฝึกร้อง ฝึกเต้น และพัฒนาศักยภาพต่างๆ และการแข่งขันอันดุเดือด ณ ประเทศเกาหลีสำหรับประเทศไทยนั้น AfreecaTV Thailand ได้เปิดโอกาสให้สาวไทยส่งคลิปความสามารถของตนเองเข้ามาให้พิจารณา โดยกรรมการ AfreecaTV ทั้งจากเกาหลีและไทย ได้คัดเลือก 4 สาวตัวแทนประเทศไทย ดังนี้อายุ 20 ปี อดีตไอดอล J-POP สาวน้อยน่ารักที่กำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เธอได้แนะนำตัวอย่างเป็นกันเองว่า "ความฝันของหนู คือ การเป็นไอดอลที่ร้อง เล่น เต้น แสดง อยากให้คนที่เห็นหนูมีความสุข สิ่งที่สำคัญที่สุด หนูอยากขอบคุณทุกๆ คนที่มองเห็น และให้โอกาสเด็กคนนี้ คอยเป็นกำลังใจให้กันมาตลอด หนูสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเอง และเต็มที่กับโอกาสที่ได้รับ จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะคะ"อายุ 25 ปี ครูสอนเต้น และแดนเซอร์ให้กับศิลปินชื่อดังหลายเวที ซึ่งจบนาฏศิลป์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียกได้ว่าเรื่องเต้นหลากหลายแนวต้องให้สาวคนนี้"สำหรับความฝันของบี๋ คือ การได้ไปต่างประเทศ และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งเกาหลีถือเป็นเดสติเนชันของเราเหมือกัน ครั้งนี้ก็จะขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ให้มากที่สุด เพื่อนำไปใช้ในอนาคต ก็ต้องขอบคุณทางรายการที่ให้โอกาสกับบี๋ ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุด ฝากทุกคนติดตามให้กำลังใจบี๋ และเพื่อนๆ ทุกคนในทีมด้วยค่ะ"อายุ 20 ปี แดนเซอร์มากความสามารถ และเคยร่วมงานกับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่มาแล้ว ปัจจุบันเธอศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม บอกว่า “อยากฝากถึงแฟนๆ ที่ติดตามเอแคร์ ช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะคะ จะทำให้เต็มที่สุดความสามารถ ขอบคุณค่ะ”ครูสอนและนักออกแบบท่าเต้น ดีกรีแชมป์โลก โดยความสามารถ คือ เต้นได้หลากหลายแนว สามารถเป็น Girl Style หรือ Boy Style ที่สำคัญยังเปลี่ยนได้หลายลุค และมายยังสามารถสอนเต้นได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่วัย 60 ขึ้นไปได้อีกด้วย"ความฝันสูงสุดของมาย คือ อยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ จนเป็นศิลปินที่เก่ง มายก็อยากฝากเชียร์ และติดตามพวกเราด้วยนะคะ เพราะกำลังใจของทุกคนสำคัญมากๆ ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและเชียร์มาเสมอ ครั้งนี้ก็ขอให้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ จะเต็มที่ จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังค่ะ ขอบคุณค่ะ"สำหรับการแข่งขันรายการ UP TO YOU ซีซั่น 2 นั้น ผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาท แบ่งได้ดังนี้- รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 50 ล้านวอน หรือคิดเป็นเงินไทย 1.27 ล้านบาท- รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 20 ล้านวอน หรือคิดเป็นเงินไทย 550,000 บาท- รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 15 ล้านวอน หรือคิดเป็นเงินไทย 381,000 บาท- รางวัลที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 10 ล้านวอน หรือคิดเป็นเงินไทย 254,000 บาท- รางวัลที่ 5 ได้รับเงินรางวัล 5 ล้านวอน หรือคิดเป็นเงินไทย 127,000 บาทผู้ชมรายการเป็นไอดอลได้ด้วยผู้ชมที่รับชมรายการ UP TO YOU ซีซั่น 2 สามารถเข้าร่วมเป็นไอดอลได้อีกด้วย โดย AfreecaTV ขอเป็นเวทีแจ้งเกิดให้กับคนมีฝัน เพียงไลฟ์ที่ AfreecaTV สะสมชั่วโมงไลฟ์ และยอดผู้ติดตามครบตามกำหนด สะสมเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทขณะเดียวกันหากมีผู้ติดตามถึง 50 คน สามารถแลกเปลี่วน Star Balloon เป็นเงินสดได้ 1 Star Ballon = 1 บาท สูงสุด 5,000 ทุกเดือน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bj.afreecatv.com/aftvthai/post/99080222นอกจากนี้ AfreecaTV ยังได้ร่วมกับ True หรือ ทรู ผู้นำด้านการให้บริการโทรคมนาคมของไทย จัดโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้า True 5G eSports sim โดยลูกค้าจะได้รับอินเทอร์เน็ต 2GB 30 วันฟรี และยังสามารถรับสิทธิ์พิเศษเพิ่มเติมบนแอพ AfreecaTVเพียงนำโค้ดที่ได้รับทาง SMS เมื่อเปิดใช้บริการซิมมายืนยันรับสิทธิ์ดูถ่ายทอดสดรายการ UP TO YOU ซีซั่น 2 และคอนเทนต์เกาหลีเด็ดโดนใจแบบไม่มีโฆษณากวนใจกับ Quick View นานถึง 3 เดือนเต็ม โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.2566 ถึง 31 พ.ค. 2567 เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/AFTVSIM AfreecaTV หรือ อาฟรีคาทีวี เป็นชื่อย่อจากประโยค Anybody can Freely Broadcast หรือ ใครๆ ก็สามารถไลฟ์สตรีมได้ AfreecaTV คือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และไลฟ์สตรีมที่เปิดโอกาสให้ผู้คนจากทั่วโลก ที่ชื่นชอบ หรือสนใจการเป็นสตรีมเมอร์ทั้งหน้าใหม่และมืออาชีพสามารถไลฟ์สตรีมได้ฟรี ในส่วนของผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สตรีมเกม การถ่ายทอดสดการแข่งขัน Esports ต่างๆ และความบันเทิงครบครัน ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน AfreecaTV (รองรับภาษาไทย)ทั้งนี้ AfreecaTV เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2006 ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน 25 ล้านบัญชีทั่วโลก และมากกว่า 7,500 ช่องที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ต่อวัน โดย AfreecaTV ได้ขยายขอบเขตการให้บริการทั้งในเมืองไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริการของเราครอบคลุมถึงผู้ชมทั่วโลกสนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน : AfreecaTVเว็บไซต์ : https://www.afreecatv.com Twitter : @AfreecaTVThaiFacebook : https://www.facebook.com/afreecatvthai Tiktok: freecatv_thailandLinkedIn : https://www.linkedin.com/company/