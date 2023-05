พาณิชย์ฯ เดินหน้าอบรมปั้นนักรบการค้า จัดทัพเสริมแกร่ง Gen Z ทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบัน NEA (สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่) เดินหน้าปั้นนักรบทางการค้า ภายใต้โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จัดทัพหลักสูตรอบรมสร้างโอกาส Gen Z ทั่วประเทศสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต กระจายสู่มหาวิทยาลัยทุกภูมิภาคของไทย ดำเนินการจัดอบรมทั้งหมด 13 ครั้ง โดยดำเนินการอบรมไปแล้ว 7 ครั้ง ใน 18 มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 8,600 คน

ทุกมหาวิทยาลัยต่างให้การส่งเสริมและความร่วมมืออย่างดียิ่ง เพื่อผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลักดันโครงการและเอาใจใส่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องจนทำให้นักศึกษาสามารถสอบได้คะแนนสูง ด้านมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเพิ่งเข้าร่วมโครงการเป็นปีแรก สามารถผลักดันนักศึกษาเข้าร่วมโครงการได้เกินเป้าหมาย ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดตั้งทุนสนับสนุนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างล้นหลาม รวมถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในปีนี้มีนักศึกษามีความกระตือรือร้นในระหว่างการอบรมอย่างดีมากเผยว่าเผยว่าเผยว่าเผยว่าโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 มีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการถึง 110 สถาบัน อบรมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2566 โดยตั้งเป้าจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 13 ครั้ง ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน และคาดว่าเมื่อจบโครงการจะมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเกินเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างไรก็ตามที่สุดของโอกาส ที่สุดแห่งการเป็น CEO อาจเป็นคุณ กระทรวงพาณิชย์พร้อมเดินหน้าปั้น Gen Z รุ่นที่ 4 สู่การเป็น CEO ตัวจริง ภายใต้โครงการ From Gen Z to be CEO” ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสมัครได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้ - มิถุนายน 2566 ได้ที่