COM7 ปรับเป้ารายได้ปี 66 โต 20%

นายณรงค์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานขายและธุรกิจค้าปลีก บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 เปิดเผยภาพรวมผลประกอบการปีนี้เดินหน้าตามแผน พร้อมปรับเป้ารายได้เติบโตจากปีก่อน 20% จากเดิมวางไว้ 15% รับผลงานไตรมาส 1/2566 ขณะที่แนวโน้มไตรมาส 2/2566 มีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง เดือนเมษายนแม้เป็นช่วงสงกรานต์ และครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม 2566 ยังมีสัญญาณที่ดี จึงคาดว่าครึ่งปีแรกนี้จะเติบโตกว่าครึ่งปีแรกของปีก่อนโดยภาพรวมสาขาภายใต้การบริหารของ COM7 ในไตรมาส 1/2566 มีจำนวน 1,284 สาขา เพิ่มขึ้น 124 สาขา เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 อยู่ที่ 1,160 สาขา ประกอบด้วย BaNANA, Bb, B-Play, BKK, BeBePhone, E-quip, Franchise, iCare, King Kong Phone, Studio7, True Shop by Com7, U-Store และ Brand shop สำหรับสาขาที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเข้าไปลงทุนซื้อสิทธิในการบริหารร้าน BeBePhone จำนวน 106 สาขา รวมทั้ง การเปิดสาขาใหม่ต่อเนื่อง และปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรนายทรงธรรม บุญยะทรัพย์ Head of Business Expansion เปิดเผยถึงในด้านช่องทางการจำหน่าย คาดว่าสิ้นปีนี้จะมี 1,400 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ชูโมเดลการบุกสาขาครอบคลุมต่างจังหวัดยังสร้างความสำเร็จให้เรา เนื่องจากสถิติการเปิดสาขาใหม่ของ COM7 ยังสามารถสร้างการเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่ยังมีทิศทางการเติบโตของรายได้จากสาขาเดิม (Same Store Sales Growth) อยู่ที่กว่า 10% สะท้อนกลยุทธ์บุกสาขาเพิ่มมาร์เกตแชร์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทต่อไป โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีประมาณ 928 อำเภอ ซึ่ง COM7 มีสาขาอยู่ที่ประมาร 260 อำเภอ จึงยังมีโอกาสขยาย โดยเฉพาะในอำเภอรองที่มีจำนวนประชากรในระดับสูง และจะมุ่งเน้นการเปิดสาขารูปแบบ Standalone ปัจจุบันมีประมาณ 60 สาขา คาดสิ้นปีมี 80 สาขา รวมถึงการต่อยอดธุรกิจที่เป็นโอกาส เช่น รุกด้านการจัดกิจกรรมการตลาด ควบคู่การให้สินเชื่อ และประกัน รวมถึงธุรกิจใหม่ โดยเป็นการเดินไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังด้านแผนการขยายธุรกิจร้านขายยาภายใต้แบรนด์ Dr.Pharma ซึ่งเป็นธุรกิจที่เข้าไปลงทุนร่วมกับกลุ่ม BDMS ปัจจุบันเปิดไปแล้ว 6 สาขา ในหลากหลายรูปแบบทั้ง Standalone และอยู่ในปั๊มน้ำมัน ตั้งเป้าสิ้นปีเดินหน้าสู่เป้าหมาย 15-20 สาขา ขณะที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงในชื่อแบรนด์ "Pet Paw" ปัจจุบันเปิดนำร่องเรียบร้อยแล้ว 1 สาขา คาดสิ้นปีมี 10-15 สาขา เพิ่มช่องทางการเติบโตในธุรกิจค้าปลีก และต่อยอดอาณาจักร COM7 เพิ่มทราฟฟิกการใช้บริการในร้าน Standaloneน ส.ศันสนีย์ แสงโรจน์เพิ่มสุข สว่างเนตร Head of Marketing กล่าวเสริมว่า COM7 มี 4 เรื่องหลักที่เราจะโฟกัส คือ 1.Accessories (OEM) ทั้งการจำหน่ายผ่านแบรนด์ชั้นนำ (Inter Brand) สัดส่วน 85% ของตลาด และรุกสินค้า House Brand โดยจะมีร้าน BeBePhone เป็นฐานการขยายที่สำคัญ คาดปีนี้ ยอดขาย 500 ล้านบาท และ GP ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก House Brand มี GP ที่มากกว่า Inter Brand ประมาณ 20%2.U-Fund โครงการสินเชื่อให้ลูกค้าสามารถผ่อนสินค้า มีฐานลูกค้าในระบบราว 186,000 คน และได้ปล่อยกู้ไปแล้วราว 5,000 ล้านบาท ลูกค้าจ่ายคืนกลับมาราว 2,600 ล้านบาท ด้วย NPL ที่ลดลงต่อเนื่องอยู่ที่ปะมาณ 3.5%3.Trade in Program หรือแคมเปญเก่าแลกใหม่ มีการขยายช่องทางผ่านความร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆ ประสบความสำเร็จมากขึ้น ต่อยอดมายัง BaNANA Sure ขายมือถือมือสอง คุณภาพเยี่ยม รับประกันและตรวจสอบโดยร้าน BaNANA เนื่องจากในปี 2565 COM7 รับเครื่องมือสองมาแล้ว 60,000 เครื่อง/ปี เตรียมเปิดรูปแบบเป็น Shop in Shop ในร้าน BaNANA สาขาแรก 15 มิถุนายน และจากกระแสการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว ได้เปิดแคมเปญเช่ามือถือเที่ยวรอบโลก ที่ BaNANA เริ่มต้น 199 บาท/วัน เนื่องจากเรามีทั้งเครื่องมือหนึ่งและมือสอง จะเริ่มให้บริการ 1 มิถุนายนเป็นต้นไปนอกจากนี้ กระแสแคมเปญ iPhone for life ที่โดดเด่น แตกต่าง ให้ทุกคนเป็นเจ้าของ iPhone ได้ง่าย และสามารถเปลี่ยน iPhone ได้ทุกปี โดยมีเครื่องมือทางการเงินจาก U-Fund สนับสนุน4.iCare Insurance จะช่วยบริหารความเสี่ยงได้ ผ่านบริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทเข้าไปลงทุนในช่วงไตรมาส 3 ปีที่ผ่านมา มีผลขาดทุน 36 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2565 และสามารถพลิกกลับมาเป็นกำไร 6.5 ล้านบาทในไตรมาส 1/2566 และมีแนวโน้มเติบโตที่ดีในอนาคตทั้งนี้ ภาพรวมผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2566 มีรายได้รวมอยู่ที่ 17,309.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.9% กำไรขั้นต้น 2,375.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.7% และกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 873.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อนโดยพอร์ตสินค้า (Product Mix) กลุ่ม Smart Phone มีสัดส่วน 56% Accessories 17% Tablet 14% และอื่นๆ 2% เติบโตทุกกลุ่มธุรกิจ ยกเว้นกลุ่มสินค้า IT Product ซึ่งมีสัดส่วน 10% ของพอร์ตรวม มีทิศทางลดลงตามสถานการณ์ในตลาดทั่วโลก จากก่อนหน้าได้รับปัจจัยสนับสนุนในช่วงโควิด-19 และการ Work from Home ด้านสินค้ากลุ่ม Apple ที่เปิดตัวใหม่ออกมามีราคาที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นที่ผ่านมา COM7 มีการทำการตลาดเพื่อสนับสนุนยอดขายที่เติบโต รวมทั้ง สินค้าในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Accessories และสินค้า House Brand มีอัตรากำไรขั้นต้นในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง