TACC มั่นใจปี 66 รายได้โต 10% บุกธุรกิจ Health and Wellness

"ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์" เปิดงบไตรมาส 1/66 กวาดรายได้รวมกว่า 379.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.53 ล้านบาท หรือ 11.96% กำไรสุทธิ 46.43 ล้านบาท ผู้บริหารมั่นใจภาพรวมรายได้ทั้งปีเติบโต 10% หลังรุกธุรกิจ Health and Wellness เต็มรูปแบบ พร้อมเข้าสู่ Next S Curve เตรียมส่งสินค้าแบรนด์ Bloss Natura ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และอาหารเสริมชั้นนำที่ผลิตจากประเทศเกาหลี โดยมีแผนวางจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ และรีเทล

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/66 มีรายได้รวม 379.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.96% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 338.78 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 46.43 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยหนุนจากยอดขายที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตามภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น“แนวโน้มการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายรายได้เติบโต 10% เทียบปีที่ผ่านมา โดยได้รับปัจจัยหนุนจากธุรกิจเครื่องดื่มที่เป็นจุดแข็งของบริษัทฯ และการเข้ารุกธุรกิจ Health and Wellness แบบครบวงจร หลังเข้าซื้อการดำเนินงานของบริษัท บลัช บิวตี้ (ไทย) จำกัด เจ้าของแบรนด์ Bloss Natura ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และอาหารเสริมชั้นนำที่ผลิตจากประเทศเกาหลี เพื่อนำมาต่อยอดธุรกิจของ TACC ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็น Next S Curve ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า ผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต”ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และอาหารเสริม แบรนด์ Bloss Natura ที่วางจำหน่ายในตลาด ปัจจุบันประกอบด้วย Body & Skin Supplement (Jeli) และ Skincare โดยตั้งเป้าหมายยอดขายในปี 2567 อยู่ที่ 100 ล้านบาท โดยมีแผนวางจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ และรีเทลสำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2566 ในส่วนของกลุ่มธุรกิจ B2B (7-Eleven) บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า Core Menu และ New Menu รวมทั้งออกสินค้าใหม่ร่วมกันในฐานะ Key Strategic Partner ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเย็นในโถกด (Jet Spray) และเครื่องดื่ม Non Coffee Menu ใน All Café ทั้งในประเทศไทย และ 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาส่วนกลุ่มธุรกิจ B2C (Non 7-Eleven) บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าขยาย Brand TRIVA (ทรีว่า) ไซรัปผลไม้เข้มข้นจากธรรมชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความแตกต่างให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า คาเฟ่ (Total solution service offering) และการร่วมมือกับ BON Café ในการพัฒนาเครื่องดื่ม เพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มต่างๆ และรุกเข้าตลาดเมล็ดกาแฟ รวมทั้งยังเตรียมขยายช่องทาง Online เพื่อขยาย Product Portfolio ทั้งในส่วนของการขายในประเทศ และต่างประเทศ