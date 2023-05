ธอส.ขนโปรเด็ดสินเชื่อบ้านดบ.ต่ำ-บ้านมือสอง ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 23"

ธอส.จัดทำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และโปรโมชั่นสุดพิเศษร่วมงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 23 Money Expo 2023 Bangkok” นำโดยสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำ พร้อมลุ้น สินเชื่อ Golden Minute อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ, สลากออมทรัพย์ ธอส. ลุ้นรางวัลสูงสุดถึง 3 ล้านบาท และบ้านมือสองคุณภาพดีกว่า 4,200 รายการทั่วประเทศ ราคาขายต่ำสุดเพียง 130,000 บาท พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 11-14 พ.ค.นี้

กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ร่วมงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 23 Money Expo 2023 Bangkok” เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารได้มากขึ้น ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ ประกอบด้วย 1.สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย ต่อที่ 1 โดยจะพบกับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 40 ปี ให้กู้ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์หลัก อาทิ ซื้อบ้าน/คอนโดมิเนียม ปลูกสร้าง และรีไฟแนนซ์ จองสิทธิ์ภายในงาน ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2566 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566โดยผู้กู้จะได้สิทธิ์ค่าประเมินราคาหลักประกันอัตราพิเศษ 2.สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย ต่อที่ 2 ช่วง Golden Minuteอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ๆ เปิดจองสิทธิ์ผ่าน Mobile Application : GHB ALL GEN ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 15.00-15.15 น. จองก่อนได้ก่อน กรอบวงเงินจำกัด 3.สลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 หน่วยละ 50,000 บาท อายุสลาก 2 ปี ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.25% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า รางวัลละ 3 ล้านบาท (เสี่ยงหมวด) จองสิทธิ์ภายในงานและซื้อสลากออมทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2566 ณ สาขาธนาคารที่กำหนดนอกจากนี้ ยังมีสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว Plus หน่วยละ 5,000 บาท อายุสลาก 2 ปี ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.65% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) พร้อมโอกาสลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 1 ล้านบาท จองสิทธิ์ภายในงานและเริ่มซื้อสลากออมทรัพย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 11-20 พฤษภาคม 2566 ณ สาขาธนาคารที่กำหนด4.เงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูง กับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ New Flexi ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.00% ต่อปี สำหรับเดือนที่ไม่มีการถอนและยอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร) โดยเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป และยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย จองสิทธิ์ภายในงาน และเปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่วันที่ 11-20 พฤษภาคม 2566 ณ สาขาที่ธนาคารกำหนดและ 5.บ้านมือสอง ธอส. คุณภาพดี ทำเลเด่นกว่า 4,200 รายการทั่วประเทศ จำหน่ายพร้อมส่วนลดสูงสุด 50% จากราคาประเมินในปัจจุบัน ราคาขายต่ำสุดเพียง 130,000 บาท ได้แก่ ทรัพย์ประเภทอาคารพาณิชย์ 1 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 15 ตารางวา ในโครงการหมู่บ้านกรีนเฮ้าส์ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โดยผู้ซื้อทรัพย์ในงานยังมีโอกาสรับสิทธิ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสุด นานสูงสุดถึง 24 เดือน โดยสามารถซื้อทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้ภายในงาน และในวันที่ 15–19 พฤษภาคม 2566 ณ ธอส. สำนักงานใหญ่ และวางเงินประกันการซื้อทรัพย์และทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ส่วนทรัพย์ในส่วนภูมิภาค สามารถซื้อได้วันที่ 11–19 พฤษภาคม 2566 ณ สาขาที่ตั้งทรัพย์ของธนาคารทั่วประเทศ และวางเงินประกันการซื้อทรัพย์และทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในวันดังกล่าว (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)ทั้งนี้ ลูกค้าที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์การเงินของ ธอส. ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ยังจะได้รับของที่ระลึกฟรีอีกมากมาย โดยมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 23 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี.