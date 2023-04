ธอส.เผยสลากออมทรัพย์ ชุดพิมานมาศ Plus ให้ผลตอบแทน 1.25% ต่อปี พร้อมลุ้นรับรางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ตอบแทนลูกค้าและเพิ่มทางเลือกให้ผู้ที่รักการออม ด้วยผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงต่ำ กับสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ Plus มูลค่าหน่วยละ 50,000 บาท อายุสลาก 2 ปี ผลตอบแทน 1.25% ต่อปี เมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมหน่วยละ 51,250 บาท พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ทุกเดือนรวม 24 ครั้ง แบ่งเป็นรางวัลที่ 1 รางวัลละ 3 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล (เสี่ยงหมวด) รางวัลที่ 2 รางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 25 รางวัล/หมวด รวมถึงรางวัลเลขท้าย 4 ตัว รางวัลละ 10,000 บาท (หมุน 1 ครั้ง) รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท (หมุน 1 ครั้ง) รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 200 บาท (หมุน 1 ครั้ง) และรางวัลเลขท้าย 1 ตัว รางวัลละ 100 บาท (หมุน 1 ครั้ง) โดยมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่สูงถึง 0.025% และเมื่อฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป การันตีถูกรางวัลเลขท้าย 1 ตัวทุกงวด สำหรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย โดยลูกค้าสามารถซื้อสลากผ่านช่องทาง Mobile Application : GHB ALL GEN และ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคาร ได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th