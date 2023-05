ธ.ก.ส.ส่งแคมเปญเงินฝากสุดฮอต รับดอกเบี้ยสูงสุด 15.80% ร่วม Money Expo 2023

เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2023 ภายใต้แนวคิด Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย ธ.ก.ส. จัดแคมเปญพิเศษ “Exclusive 58”ให้ผู้เข้าร่วมงาน เพียงเปิดบัญชีเงินฝาก Step Up รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุดร้อยละ 15.80 ต่อปี เฉลี่ยร้อยละ 3.50 ต่อปี ฝากตั้งแต่ 50,000 บาท สูงสุดถึง 500,000 บาท และคงยอดเงินฝาก 158 วัน และคะแนน A-Rewards 1,000 คะแนน (จำกัด 100 สิทธิต่อวัน)“แคมเปญฝากแสน แถมพัน” เมื่อสมัครใช้บริการ A-Mobile Plus และฝากเงิน A-Savings 100,000 บาทขึ้นไป รับคะแนน A-Rewards 1,000 คะแนน หรือออมเบาๆ กับสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ราคาหน่วยละ 50 บาท อายุสลาก 2 ปี เมื่อครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.07 บาท และระหว่างที่ถือสลากสามารถลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 5,000,000 บาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมเงินรางวัล 15,917,000 บาทต่อเดือน โดยฝากง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus ที่สำคัญดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษี นอกจากนี้ ยังมีเงินฝาก A-Savings บัญชีเงินฝาก Digital ดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี เงินฝากผู้สูงอายุ Senior Savings สำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี หากยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยร้อยละ 0.55 ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชี 10,000 บาท และครั้งต่อไปฝากเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท รับดอกเบี้ยร้อยละ 0.55 ต่อปี ไม่เสียภาษี เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน ฝากตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน รับดอกเบี้ยร้อยละ 1.90 ต่อปี ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดเงิน ถอน โอน จ่าย ได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plusด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. มุ่งส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและการออมแบบยั่งยืนด้วยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต พิเศษเฉพาะในงาน! เมื่อสมัครกรมธรรม์ ธกส เพิ่มรัก2 12/10 รับทันที กระเป๋าเดินทาง 4 ล้อลากขนาด 20 นิ้ว และส่วนลด 4% หรือสมัครกรรมธรรม์ ธกส รักคุณ Easy Life ผ่านแอปพลิเคชัน A-Insure รับกระเป๋าผ้าแคนวาส หรือกระบอกน้ำเก็บความร้อนเย็น โดยลูกค้าที่สมัครกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตทุกประเภท ได้รับสิทธิลุ้นรับทองคำในแคมเปญปลูกรัก รับโชค น้ำหนักกว่า 90 บาท มูลค่ากว่า 2.9 ล้านบาท 1 สิทธิ์/กรมธรรม์ ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 ตุลาคม 2566นายฉัตรชัย กล่าวว่า เพื่อตอบโจทย์ชีวิตสีเขียวและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก BCG Model ธ.ก.ส. พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อสีเขียว (Green Credit) เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ การผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาด และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 4 ต่อปี ทั้งสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในการดำเนินธุรกิจ วงเงินไม่เกินรายละ 100 ล้านบาท สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้ผู้ประกอบการและ Smart Farmer และสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย