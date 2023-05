กสิกรไทยจัดโปรร่วม 'มันนี่ เอ็กซ์โป' ครั้งที่ 23

เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 (MONEY EXPO 2023) ในวันที่ 11-14 พฤษภาคมนี้ ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อให้บริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครอบคลุมและครบวงจร ภายใต้แนวคิด “KBank Empowers You" มุ่งเน้นนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าบุคคล ผู้ประกอบการ และองค์กรธุรกิจอย่างครบครัน ทั้งด้านสินเชื่อ การออม การลงทุน การขยายธุรกิจ และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ พร้อมจัดเตรียมโปรโมชันพิเศษหลากหลายรูปแบบเช่น บริการสินเชื่อบ้านกสิกรไทย (Home Loan) มอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสินเชื่อบ้านสีเขียวแก่ลูกค้าที่กู้ซื้อบ้านประหยัดพลังงานในโครงการพันธมิตร พร้อมวงเงินกู้สูงสุด 110% และฟรีค่าประเมินหลักประกัน ส่วนลูกค้าที่สนใจสินเชื่อบ้าน Green Zero เพื่อติดตั้ง SOLAR ROOFTOP บนที่อยู่อาศัย รับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน และวงเงินกู้สูงสุด 90% พร้อมรับกระเป๋าผ้ารักษ์โลก เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านภายในงานทุกประเภทสินเชื่อธุรกิจ (Commercial Loan) เพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสำหรับธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีที่ 1-2 : 1.99% ต่อปี (ฟรีดอกเบี้ยและปลอดเงินต้น 6 เดือนแรก) ปีที่ 3-5 : 6.0% ต่อปี วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่าการลงทุน ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 8 ปี ซึ่งเป็นโครงการภายใต้สินเชื่อเพื่อการปรับตัวของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานสะอาดและลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของธุรกิจทรัพย์สินรอการขายกสิกรไทย (K-Property) จองซื้อทรัพย์ในงาน รับฟรีกระเป๋าฟิตเนส และบัตรกำนัลจากเซ็นทรัล สูงสุด 20,000 บาท พบกับโปร “คุ้ม 5 ต่อ” บ้านมือสองลดสูงสุดถึง 50% ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนสูงสุด 200,000 บาท ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน กู้ได้สูงสุด 110% กู้ไม่ผ่าน ยินดีคืนเงิน พร้อมสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากไทวัสดุ บีเอ็นบีโฮม และวีฟิกซ์ รับส่วนลด รวมสูงสุด 22,000 บาทบัตรเครดิตกสิกรไทย (KBank Credit Card) สำหรับลูกค้าบัตรรายใหม่ที่เลือกสมัครบัตรเครดิต Amazing 3 คือ บัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม บัตรเครดิตเจซีบี และบัตรเครดิตเดอะแพชชั่น รับคะแนนสะสม K Point สูงสุด 4,000 คะแนน หรือเลือกสมัครบัตรเครดิตไทเทเนียมรายใหม่ รับเงินคืนสูงสุด 5%สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (Xpress Loan) สมัครผ่าน K PLUS ไม่ต้องใช้เอกสาร ผ่อนเริ่มต้น 300 บาทต่อเดือน บริการสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี (K SME) เลือกได้ มอบสินเชื่อวงเงินสูงสุด 12 ล้านบาท ผ่อนแสนละ 1,400 บาทต่อเดือน นานสูงสุด 10 ปี ประสบการณ์ธุรกิจ 6 เดือนก็กู้ได้ พร้อมบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการภายในงานประกันชีวิตและสุขภาพกสิกรไทย (K-Bancassurance) นำเสนอประกันชีวิตและสุขภาพ “ป่วยมีจ่าย” จากเมืองไทยประกันชีวิต ชำระเบี้ยเริ่มต้น เดือนละ 392 บาท รับความคุ้มครองการรักษาจากอุบัติเหตุ เจ็บป่วยโรคร้าย รวมถึงโรคระบาด เลือกได้ทั้งแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) เลือกความคุ้มครองได้สูงสุดถึง 50,000 บาทต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีสำหรับบริษัทของธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย (KLeasing) เพียงสมัครสินเชื่อรถช่วยได้ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถและประเภทจำนำทะเบียนรถภายในงาน รับทันทีกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ มูลค่า 1,250 บาท ด้านบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย (KSecurities) ลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นภายในงาน รับฟรี กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน ส่วนลูกค้าที่เปิดบัญชีและมียอดการซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ 300,000 บาท หรืออนุพันธ์ 30 สัญญาขึ้นไป รับกระเป๋าสะพาย มูลค่า 1,650 บาท