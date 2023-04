ดัชนีหุ้นไทยแผ่วหลังดับร้อน DELTA เชื่อต่างชาติเก็งกำไรโยงตลาดล่วงหน้า

ราคาหุ้น DELTA หรือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาราคาผันผวนหนัก เพราะบางวันราคาปรับขึ้นลงหวือหวามาก เพราะขึ้นแรงลงแรง และแต่ละวัน DELTA ขึ้นแท่นติดหุ้น 5 อันดับแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคามากที่สุด ลากยาวไปจนถึงช่วงปลายๆ เดือนราคาทะยานต่อเนื่องและสูงจนผิดสังเกตทั้งนี้ เมื่อ 30 มี.ค.66 DELTA ทะยานขึ้นไปปิดที่ 1,100.00 บาท เพิ่มขึ้น 94.00 บาท หรือ 9.34 % มูลค่า 5,861.01 ล้านบาท เป็นหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายมากเป็นอันดับแรกของวันและเป็นหุ้นที่มีราคาบวกมากสุดอันดับหนึ่งของดัชนี SET 100 ส่วนวันที่ 31 มี.ค.ยังคงฉุดไม่อยู่ขึ้นไปปิดที่ 1,142.00 บาท เพิ่มขึ้น 42.00 บาท หรือ 3.82% มูลค่าซื้อขาย 5,294,946.94 กระทั่งก้าวขึ้นเดือนใหม่วันที่ 3 เม.ย. DELTA แผ่วลงมาแล้วกล่าวคือปิดที่ ปิดที่ 970.00 บาท ลดลง 172.00 บาท หรือ 15.06% มูลค่า 2,601.87ล้านบาท เป็นหุ้นที่ติดอันดับมูลค่าขายสูงสุดอันดับ 3 ของวันและเป็นหุ้นที่มีราคาลดลงมากสุดอันดับหนึ่งของดัชนี SET 100 และล่าสุดวันที่ 4 เมษายน ปิดที่ 964.00 บาท ลดลง 6.00 บาท หรือ 0.62%สำหรับราคาที่พุ่งขึ้นเพราะแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติ เพราะวันที่ 30 มีนาคม ต่างชาติซื้อผ่าน NVDR 1,638.89 ล้านบาท และวันที่ 31 มีนาคม พบว่ามีการซื้อผ่าน NVDR อีก 386.80 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือมาร์เก็ตแคปของ DELTA พุ่งขึ้นเป็น 1.42 ล้านล้านบาท ครองความเป็นหุ้นขนาดใหญ่มาร์เก็ตแคปสูงสุดอันดับหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ หรือมีสัดส่วน 7.21%ของมูลค่าหลักทรัพย์ตลาดรวม ซึ่งมีถึง 19.73 ล้านล้านบาท ซึ่งการขึ้นลงของราคาหุ้น DELTA ทุก 10% มีผลต่อการขึ้นลงดัชนีฯ 11.60 จุดจากราคาที่ผันผวนหนัก ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศให้ DELTA เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่าย "มาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 "ด้วยการห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย คือห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)และ Cash Balance สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2566 ถึงวันที่ 21 เม.ย. 2566ทั้งนี้ ราคาหุ้น DELTA ไม่อ้างอิงกับปัจจัยพื้นฐาน ไม่เคลื่อนไหวตามภาวะตลาด แต่เคลื่อนไหวตามแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติ เพราะต้องการผลักดันดัชนี 50 เพื่อผลการขึ้นลงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้นและจากการที่ราคาหุ้น DELTA พุ่งทะยานต่อเนื่อง โดยไรปัจจัยพื้นฐานใหม่ ๆ มารองรับ ทำให้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. ออกมาเตือนผู้ลงทุนให้พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ก่อนเข้าซื้อขายในหุ้น DELTA เพราะจากการติดตามสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ DELTA อย่างต่อเนื่อง พบว่าในวันที่ 30 มีนาคม 2566 ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก จนมาปิดที่ระดับสูงสุด (New All Time High) ที่ 1,100 บาท มูลค่าซื้อขายสูงเป็นอันดับ 1 ที่ 5,871 ล้านบาท ด้วยค่า P/E ที่ 89.42 เท่า และ P/BV ที่ 25.09 เท่า ขณะที่ในวันเดียวกัน พบการ ซื้อขายหุ้น DELTA แบบบิ๊กล็อต ในช่วงเช้ามูลค่าสูงสุด 32.52 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1,084 บาท พร้อมกับมีการสอบถามไปยังบริษัทเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 DELTA ได้ชี้แจงคำตอบจากการที่ ตลท. ได้สอบถามถึงพัฒนาการใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทร พย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วนโดย DELTA ชี้แจงตามคำถามดังนี้คือสำหรับคำตอบที่ให้กลับมาคือขณะเดียวกัน DELTA ระบุว่าหากมีข้อมูลพัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญเกิดขึ้น บริษัทยึดมั่นในแนวทางการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ลงทุนและสาธารณชนอย่างทั่วถึง และนั่น ก็ทำให้ ตลท. ใช้มาตรการดับร้อนหุ้นด้วยการให้ หุ้น DELTA เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 ตามที่กล่าวมาข้างต้นกล่าวว่าราคาหุ้น DELTA ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยให้ข้อสังเกตคือ ยิ่งราคาขึ้นสูงขึ้น ยิ่งทำให้มีแรงซื้อเข้ามา อาจเป็นแรงซื้อจากกองทุนประเภท Active Fund ที่มุ่งหวังชนะตลาด เพราะตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นด้วย DELTA กองทุนก็ต้องพยายามมี DELTA ไว้ในพอร์ต เพื่อไม่ให้แพ้ดัชนีตลาด ซึ่ง DELTA มีน้ำหนักใน SET50 กองทุนก็จำเป็นซื้อเพิ่มสัดส่วนตาม เนื่องจาก ปัจจุบัน DELTA มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) 1,372,119.79 ล้านบาท ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 1 และ จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.1 บาท ที่บริษัทจะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 7 เม.ย.66 นี้ โดยหลักจากแตกพาร์ราคาหุ้นในกระดานจะปรับลดลงจาก กว่า 1,000 บาท เป็นกว่า 100 บาทประเมินไว้ว่า DELTA จะมีกำไรไตรมาสแรกปี 2566 เติบโตระดับ 100% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน ให้ราคาเป้าหมายที่บริเวณ 1,000 บาท ซึ่งขณะนี้ราคาหุ้นเกินปัจจัยพื้นฐานไปแล้ว แต่สตอรี่ที่รออยู่มีโอกาสทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปได้อีก อย่างไรก็ตาม อยากให้นักลงทุนรอดูจังหวะเวลาช่วงก่อนจะมีการแตกพาร์ เพราะสามารถเล่นเก็งกำไรได้ แต่ก็ต้องระมัดระวังมากหากราคาเกินเป้าหมายพื้นฐานที่ให้ไว้ไปมาก เพราะตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 30 มี.ค. 2566 ราคาหุ้น DELTA ปรับตัวเพิ่มขึ้น 270 บาท หรือ +32.53% จากระดับราคา 930 บาท มาอยู่ที่ 1,100 บาทกล่าวว่า หุ้น DELTA หากพิจารณาด้าน Valuation มองว่าราคาที่ปรับตัวขึ้นมาระดับกว่า 1,000 บาท นับว่าแพง ซึ่งคำแนะนำหลายโบรกเกอร์จะแนะนำขาย เพราะราคาหุ้นเกินกว่าราคาเป้าหมายที่ประเมินไว้อย่างมาก และการที่ราคาหุ้นยังปรับตัวขึ้นมาได้ มองว่าเกิดจากปัจจัยเฉพาะตัวของหุ้น DELTA อย่างช่วงที่ผ่านมาก็มีการเก็งกำไรในหุ้นที่ถูกนำเข้าคำนวณใน SET50 เป็นต้น หรือการที่หุ้น DELTA เป็นหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปใหญ่สุดในตลาดหุ้นไทย จึงอาจทำให้มีการเข้ามาเก็งกำไร เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าได้นอกจากนี้ ยังมีบรรดากูรูหลายรายมองว่า การที่DELTA ถูกบรรจุในการคำนวณดัชนี 50 จะทำให้หุ้น DELTA กลับสู้หุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาร้อนแรงเต็มรูปแบบ เพราะจะไม่เป็นเพียงการซื้อขายเก็งกำไรตามปกติเท่านั้น แต่จะเป็นหุ้นที่ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปั่นดัชนี50 ด้วย เพราะฟรีโฟลทหรือสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนรายย่อยต่ำ จึงง่ายต่อการสร้างราคา ทั้งลากขึ้นและทุบลง และมักถูกใช้เป็นเครื่องมือของนักลงทุนต่างประเทศ ในการปั่นดัชนี 50 เพื่อทำกำไรจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแนะนำ "Underperform" ราคาเป้าหมาย 590 บาท/หุ้นและแนะให้"ขาย" เพราะจากบทวิเคราะห์ของ KGI Taiwanเรื่อง“IT Hardware: Shipments mostly expected to bottom in 1H23F” ทางทีมวิจัยของ KGI Taiwan ประเมินว่าอุปสงค์ server จะลดลง 6% เทียบปีก่อน ในครึ่งแรกปี 66F เนื่องจากการปรับลดสินค้าคงเหลือกลับมาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีก่อน ในครึ่งหลังปี 66F ทั้งนี้ KGI Taiwanคาดว่ายอดจัดส่ง server ในปี 2566F จะเพิ่มขึ้น 2% และคาดว่าจะเพิ่ม 10% จากปีก่อน ในปี 2567F ซึ่งคาดว่าจะนำโดย AI server (คิดเป็น 1% ของยอดจัดส่ง server ทั้งโลก)จะเป็นตัวนำทั้งในส่วนของการเพิ่มขึ้นของ Shipment (คาดว่าจะโต 10.8% CAGR ในช่วงปี 2565-2569F) และ ราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น โดยในส่วนของบริษัทที่ใช้AI server นั้น CSPSของสหรัฐเป็นกลุ่มหลักที่ใช้ AI serverโดยคิดเป็น 66% ของยอดการใช้ AI server ทั้งโลกเนื่องจาก DELTA มีรายได้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ data center ประมาณ 30% ของยอดขายรวม และมีรายได้ส่วนที่มาจากสหรัฐประมาณ 30% ของรายได้รวม จึงคาดว่า DELTA จะได้อานิสงส์จากอุปสงค์ในกลุ่มดังกล่าว โดย บล.เคจีไอฯ คาดว่ารายได้ในไตรมาสแรกปี 66 จะอยู่ที่ 943 ล้านดอลลาร์ฯ เนื่องจากผลของปัจจัยฤดูกาล นอกจากนี้ ยังคาดว่าอัตรากำไรจะถูกกดดันจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นและการบริหารจัดการวัตถุดิบ ซึ่งจะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสแรกอยู่ที่ 23.9% จึงคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักของ DELTA ไตรมาสแรกจะอยู่ที่ 4 พันล้านบาทดังนั้น คาดว่าประมาณการกำไรของ บล.เคจีไอฯ ปีนี้มี upside จำกัด เนื่องจากสมมติฐานยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นของ บล.เคจีไอฯ ค่อนข้างใกล้เคียงกับเป้าหมายของบริษัท บริษัทตั้งเป้าอัตราการเติบโตของยอดขายอยู่ช่วง 15-20% และตั้งเป้าอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในช่วง 23-24% ทั้งนี้ ราคาหุ้น DELTA ซื้อขายกันในระดับที่ค่อนข้างแพง (ราคาปิดล่าสุดคิดเป็นPER ที่ 75.0x จาก EPS ปี 2566)และ บล.เคจีไอฯ ยังคงราคาเป้าหมายสิ้นปี 2566 เอาไว้ที่ 590 บาท อิงจาก PER เท่าเดิมที่45.0X และยังคงคำแนะนำ “ขาย” DELTAหากมองย้อนกลับไป จะพบว่าหุ้น DELTA ไม่ค่อยหวือหวานัก ช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะเศรษฐกิจทั่วโลกรับผลกระทบหนัก ส่งผลให้การจับจ่ายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่คึกคัก แต่เมื่อมีวัคซีนใช้แพร่หลาย กิจกรรมต่าง ๆ มีมากขึ้น การซื้อขายหุ้นก็ค่อยๆปรับสู่ปกติ รวมถึงนักลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกภาวะตลาดที่เริ่มจะมีสีสันจากที่ซบเซามาเป็นปีๆ หุ้น DELTA ก็สร้างคำถามให้กับนักลงทุนอีกครั้ง เมื่อราคาหุ้นของวันที่ 6 สิงหาคมปี 64 มีการลากราคาขึ้นอย่างร้อนแรง เปิดการซื้อขายที่ 598 บาท และพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่ 658 บาท เพิ่มขึ้นจากจุดปิดวันก่อน 82 บาท ก่อนจะมีแรงเทขายทะลักอกมา ทำให้ราคาปักหัวลงอย่างต่อเนื่อง จนปิดการซื้อขายที่ 576 บาท ซึ่งนั่นก็ทำให้ดัชนีหุ้นตลาดหุ้นไทยผันผวนทันที และแล้วช่วงปลายปี 65 หุ้น DELTA ก็คึกคักอีกครั้ง เมื่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศนำหุ้น DELTA กลับเข้าสู่การคำนวณดัชนี50 และดัชนี100 และนั่นก็ทำให้ราคาหุ้นพุ่งทะยานอย่างร้อนแรง และดันให้ดัชนีหุ้นดีดขึ้น เพราะวันที่ประกาศคือ 21 ธันวาคม 65 หุ้น DELTA พุ่งขึ้นมาปิดที่ 718 บาท เพิ่มขึ้น56 บาท ท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่น ส่งผลให้สภาพของตลาดหุ้นที่เงียบเหงา และดัชนีฯทำท่าจะหลุดระดับ1,600 จุด กลับดีดขึ้นมาได้ถึง 5.50จุด ปิดที่1,609.94 จุดซึ่งความร้อนแรงของ DELTA กลายเป็นพฤติกรรมปกติของหุ้นตัวนี้ไปโดยปริยาย ซึ่งแตกต่างจากในอดีตเก่าก่อน ที่ DELTA เป็นหุ้นอนุรักษ์นิยมผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องแม้และเคลื่อนไหวเป็นไปตามวัฎจักรของธุรกิจ แต่ราคาหุ้นก็มิได้เคลื่อนไหวหวือหวาทะยานพุ่งเช่นที่เป็นอยู่ แม้ตลาดหลักทรัพย์แทบจะใช้ทุกมาตรการแล้ว ในการดับความร้อนแรงของ DELTA แต่ไม่เคยได้ผล เพราะทำได้เพียงสยบราคาหุ้นได้เพียงครั้งคราวเท่านั้น ซึ่งคงเป็นเรื่องยากต่อการคาดเดา สำหรับราคาที่ขึ้นลงของราคาหุ้นตัวนี้ไปเสียแล้ว