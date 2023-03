Heineken® Silver ชูกลยุทธ์มิวสิคมาร์เก็ตติ้งแบบไม่ซ้ำใคร ดึง 3 ค่ายเพลงคนรุ่นใหม่ ร่วมออกแบบประสบการณ์ใน Music Activation

เวื่อวันที่ 30 มี.ค. ไฮเนเก้น ซิลเวอร์ โดยกลุ่มบริษัท ทีเอพี ตอกย้ำภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มพรีเมียมที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ปลุกกระแสช่องทางการจำหน่าย On-trade ดันกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบ Music Marketing ตอกย้ำการสื่อสารทางการตลาดภายใต้แนวคิด “Unexpectedly Smooth” ที่พร้อมสร้างประสบการณ์ให้กลุ่มผู้บริโภคให้ได้สนุกกันแบบสมูทกันได้เกินคาด โดยจับมือกับ 3 ค่ายเพลงดังอย่าง Warner Music Thailand, YUPP! และ What The Duck มาร่วมจัดกิจกรรมทางดนตรี (Music Activation) ที่นอกเหนือจากความพิเศษของศิลปินที่แตกต่าง แนวเพลงและไอเดียของการนำเสนอรูปแบบของแต่ละค่าย ยังออกแบบมาให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ที่มีความต้องการที่หลากหลายทางด้านดนตรี โดยจะทยอยจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีที่เอาต์เล็ตชั้นนำรวมกว่า 100 แห่ง หวังดันแบรนด์ให้เป็นที่จดจำและเป็น Top-of-Mind ของกลุ่มเซนเนียล (Zennials) ในประเทศไทยคุณภัททภาณี เอกะหิตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัททีเอพี กล่าวว่า “ไฮเนเก้นในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เราเน้นสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครให้กับคนรุ่นใหม่ ผ่านการจัดกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายและทำให้แบรนด์ของเรายังคงเป็น Top-of-Mind สำหรับผู้บริโภคในตลาดเครื่องดื่มพรีเมี่ยม โดยในปีนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการบุกตลาด On-trade ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งตลาด On-trade นอกจากจะเป็นช่องทางหลักของไฮเนเก้นแล้ว ยังเป็นช่องทางที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี เราจึงได้แบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งมาสร้างแผนการตลาด ด้วยการชูสินค้าใหม่อย่างไฮเนเก้น ซิลเวอร์ ที่จะมาเป็น Game Changer ในตลาด และการทำ Music Activation กับร้านคู่ค้า ซึ่งเรามองถึงเป้าหมายยอดการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ที่ 65% โดยเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของแบรนด์ไฮเนเก้นซึ่งการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ หรือ กลุ่มเซนเนียลที่มีอายุระหว่าง 20 - 34 ปี การใช้การตลาดในรูปแบบ Music Marketing จึงเป็นสิ่งที่ลงตัวกับการสื่อสารในครั้งนี้ เราตั้งใจที่จะส่งต่อประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ภายใต้แนวคิด “Unexpectedly Smooth” สมูทกันได้เกินคาด ผ่านการจัด Music Activation ที่จะเกิดขึ้นในเอาท์เล็ทรวมกว่า 100 แห่ง ทั่วประเทศไทย โดยร่วมมือกับ 3 ค่ายเพลงดังที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอาทิ ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง “Warner Music Thailand” ค่ายเพลง HipHop ของคนรุ่นใหม่ที่ทุกคนจับตามอง “YUPP!” และหนึ่งในค่ายเพลงที่มาแรงที่สุดในยุคนี้ “What The Duck” ที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญในการเติมเต็มประสบการณ์แบบสมูทกันได้เกินคาดให้กับชาวเซนเนียล ตลอดทั้งปี 2023 นี้”คุณราฟิค ริซวัน ผู้บริหารฝ่ายการตลาดภายในประเทศ วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ทางวอร์นเนอร์ มิวสิค ประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมทางดนตรีและมอบประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับคนรุ่นใหม่ โดยเราได้ออกแบบโชว์ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Shuffle’ ซึ่งจะเป็นการมอบประสบการณ์สุดเซอร์ไพรซ์ทางดนตรีจากศิลปินผ่านโชว์สุดสมูท เชื่อว่าโชว์ที่เราจัดเตรียมไว้จะสามารถตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการเซอร์ไพรซ์ได้อย่างสมูทแน่นอน”คุณพลกฤต ศรีสมุทร กรรมการผู้จัดการ ค่าย YUPP! ENTERTAINMENT กล่าวว่า “YUPP! เป็นค่ายเพลงของศิลปินรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่เช่นเดียวกัน เรามากับคอนเซ็ปต์ ‘สมูทกันให้ยับ’ ที่จะสร้างความสนุก สมูทสะใจ ไปกับปาร์ตี้จากค่าย YUPP! พร้อมมอบประสบการณ์พรีเมียมสุดแปลกใหม่และคาดไม่ถึง โดยแนวเพลงของศิลปินในค่ายส่วนใหญ่จะเป็นแนวฮิปฮอป ที่ถือเป็นแนวเพลงที่กลุ่มคนรุ่นใหม่นิยมกันมากขึ้นในยุคนี้ เราเชื่อว่าการร่วมมือกันสร้างประสบการณ์ครั้งนี้จะต้องจัดเต็มไปด้วยความสมูทและความมันส์อย่างแน่นอน”คุณสามขวัญ ตันสมพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอท เดอะ ดัก จำกัด กล่าวว่า “ศิลปินในค่าย What The Duck ทุกคนจะมีตัวตนและเอกลักษณ์ของตัวเองที่ชัดเจน ซึ่งการสร้างโชว์ครั้งยิ่งใหญ่นี้ เราได้นำเอาแนวคิดของไฮเนเก้น ซิลเวอร์ Unexpectedly Smooth ผสานกับชื่อค่ายของเรา ออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ ‘Unexpedted’ โดยจะเป็นการสร้างสรรค์เพลงใหม่ขึ้นมาที่รับรองว่าแตกต่างไม่เหมือนใคร พร้อมมอบประสบการณ์ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความหลากหลายทางด้านดนตรีแบบสมูทกันได้เกินคาดทั่วไทย”เตรียมพบกับกิจกรรมทางดนตรีที่แตกต่างไม่เหมือนใครสไตล์ Heineken® Silver พร้อมโชว์จากศิลปินชั้นนำมากมายจาก 3 ค่ายเพลงดัง ที่จะทยอยมอบประสบการณ์แบบสมูทกันได้เกินคาด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก HEINEKEN