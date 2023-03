"คริปโตมายด์" ฉายภาพตลาดคริปโตปี 66 ชี้ยังไม่สะเด็ดน้ำ แนะระวังความเสี่ยง-DeFi & NFT

นายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด (Cryptomind Advisory) ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ปี 2565 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่หนักหน่วงสำหรับคริปโทเคอร์เรนซีอย่างแท้จริง ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องด้านราคาและความเชื่อมั่นเท่านั้น เพราะโปรเจกต์ที่ไม่ได้รับผลกระทบทางตรงนั้นยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเสมอ ดังนั้นปี 2565 อาจจะเรียกได้ว่าเป็น “หลุม (Bottom)” และปี 2566 นี้ จะเป็นปีแห่ง “การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง (Recovery)” ด้วยเห็นผลหลายประการ ดังนี้แม้ว่าในปี 2565 ราคา Bitcoin จะถูกกดดันอย่างหนัก แต่นับต้ังแต่ต้นปี 2566 มาจนถึงปัจจุบัน ราคา Bitcoin ได้ปรับตัวสูงขึ้น 50% สาเหตุมาจากความคลายกังวลเรื่องท่าทีของ FED ต่อการรับมือเงินเฟ้อว่าจะเป็นในลักษณะผ่อนคลาย (Dovish) มากขึ้น แต่ในด้านพื้นฐานนั้นได้ต่างออกไป ทั้งเรื่อง Hash Rate ของ Bitcoin ที่กลับทำ New High ใหม่เรื่อย ๆ สวนทางกับราคา ทำให้หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะการที่ราคาบิตคอยน์ตกลงมามากขนาดนี้ก็น่าจะมีเหมืองขุดปิดตัวหรือปิดเครื่องขุดกันไปจำนวนมากแล้ว ซึ่ง Hash Rate ก็น่าจะลดลงเช่นเดียวกับราคานอกจากนี้ การใช้เครื่องขุด ASIC รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการแสดงหาไปใช้พลังงานทางเลือกราคาถูกก็ช่วยผลักดันให้ Bitcoin รักษ์โลกพร้อมกับมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในส่วนของการใช้งานจริงก็มีมากขึ้นเช่นกัน โดย El Salvador เป็นประเทศแรกที่ประกาศให้ Bitcoin สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแล้วในปัจจุบันไม่ได้มีปัญหาอย่างที่หลายคนคาดการณ์ อาจจะเป็นชนวนครั้งใหญ่ที่ทำให้หลายประเทศที่ค่าเงินของประเทศตัวเองเริ่มล่มสลายเริ่มมอง Bitcoin เป็นทางเลือกได้นอกจากนี้ Lightning Network ของ Bitcoin ที่ทำให้สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าได้รวดเร็วไม่ต่างกับ Promptpay ประเทศไทยแต่ไม่ต้องผ่านตัวกลางใด ๆ ก็เริ่มมี Bitcoin ล็อคอยู่ในนั้นสูงขึ้น 57% จากปีก่อน และมีการทำธุรกรรมมากกว่า 800,000 ครั้งต่อเดือนท้ายที่สุดแล้วแม้จะยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นได้มีการพยายามสร้าง NFT ที่อยู่บน Bitcoin โดยใช้ชื่อโครงการว่า Ordinals ซึ่งสร้างโดย Casey Rodarmor อดีตผู้สนับสนุนของ Bitcoin Core ซึ่งได้มีการ Mint ไปกว่า 200,000 ครั้ง ซึ่งเป็นการเพิ่ม Use case ให้กับเครือข่าย Bitcoin ทำให้ค่าธรรมเนียมที่นักขุดได้ในช่วงเวลานั้นพุ่งสูงถึง 1.31 ล้านดอลลาร์ปี 2566 นี้จะมีอีกหลายโปรเจกต์ที่ทยอยเปิดตัวให้เราได้ติดตาม ซึ่งอาจจะไม่ได้สะท้อนเข้าไปในราคาให้พุ่งสูงขึ้น แต่จะเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อพร้อมจะทัดเทียมกับระบบ CBDC ที่หลายประเทศจะเริ่มใช้งานในปีนี้เช่น จีน ญี่ปุ่น และรัสเซียดังนั้น แนวโน้มราคาภายในปี 2566 จึงอาจอยู่ในกรอบกว้าง 15,500 - 37,000 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบาย FED ว่าจะมีความ Aggressive มากน้อยแค่ไหนในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อในปีนี้ พร้อมกับผลกระทบที่อาจจะมีต่อเนื่องจากการการล่มสลายของ FTX และการคุมเข้มจากภาครัฐในประเทศต่าง ๆ ของคริปโทเคอร์เรนซี เราจึงไม่มองว่าปีนี้ Bitcoin จะกลับไปทำ All time high แต่ก็ไม่เห็นด้วยว่าข่าวร้ายเหล่านี้จะกดดันให้เกิด New low ในระยะสั้นต้องทะลุแนว 25,200 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญไปให้ได้เป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่สุดในปี 2565 ส่งผลให้ Ethereum มีพื้นฐานการทำงานที่ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างมาก ทั้งการปรับจาก Proof of Work เป็น Proof of Stake ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 99.95%, การลดการเฟ้อของ ETH ลงมากกว่า 95% ทำให้เข้าสู่สภาวะฝืดและการเปิดช่องทางการพัฒนา Ethereum จาก Monolithic เป็น Modular ช่วยให้เกิดการต่อยอดได้หลากหลายและพัฒนาได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบการทยอยปลดทำให้ไม่มีเงินก้อนใหญ่โถมเข้าใส่ตลาดทันทีและด้วยปัจจัยด้านอื่น ๆ ทำให้เรามองว่าการอัปเกรดรอบนี้จะราบรื่นและส่งผลเชิงบวกต่อ Ethereumหลังจากวิกฤต FTX ล้มละลาย ถือเป็นการแสดงข้อเสียที่ชัดเจนในการฝากเงินไว้กับ “ตัวกลาง” ซึ่งหลายครั้งแล้วที่ “ความเชื่อใจ” นี้ได้ถูกหักหลังมาโดยตลอด จึงเกิดเป็นกระแส “Decentralized Finance หรือระบบการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง” เกิดขึ้นมา โดยเงินของเราจะอยู่ใน Wallet ที่มีแต่เราเท่านั้นที่ควบคุมได้ ในช่วงที่ FTX ล้มละลาย การใช้งาน DeFi สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และยังมีแนวโน้มการใช้งานที่มากขึ้นเรื่อย ๆกระแสศิลปินที่สามารถขายผลงาน NFT แล้วได้กำไรมหาศาลจนดึงดูดศิลปินให้มาสร้างสรรค์ผลงานบน Blockchain มากขึ้นถือเป็นกระแสที่มาแรงมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จนช่วงกลางปีที่แล้ว เริ่มเห็นขาลงของตลาด NFT มีเพียงไม่กี่โปรเจกต์เท่านั้นที่ยังอยู่รอด และหลายโปรเจกต์ที่ถอนตัวออกไปประเด็นเรื่องสุดท้ายที่ควรให้ความสนใจมากที่สุด “Regulation หรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับจากภาครัฐ” เราเห็นได้จากการเข้มงวดเรื่อง Stablecoin มากขึ้นหลังจาก UST ของ Terra มูลค่าแทบจะเหลือ 0 ดอลลาร์สหรัฐ และการมาเห็น FTX รวมถึง CeFi ต่าง ๆ ประกาสล้มละลายจำนวนมาก ทำให้ ก.ล.ต. และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ต้องเข้ามาทำหน้าที่ปกป้องผู้บริโภคไม่ให้เจอเหตุการณ์เหล่านี้อีก ดังนั้นเราจะเห็นการฟ้องร้องหรือการออกข้อบังคับต่าง ๆ ที่บีบให้บริษัทหรือโปรเจกต์ต่าง ๆ แสดงความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ข้อดีก็จะทำให้เราปลอดภัยและสบายในการลงทุน แต่บางครั้งกฎระเบียบที่ยุ่งยากมากเกินไปอาจจะขัดขวางพัฒนาการในวงการคริปโทเคอร์เรนซีได้เช่นกันทั้งนี้การคัดเลือกโปรเจกต์และจังหวะในการลงทุนที่ถูกต้องนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก ต้องดูว่าผู้บริหารของโปรเจกต์มีประวัติและวิสัยทัศน์เป็นอย่างไร, มี Key Success Factor ที่มีโอกาสที่จะครองส่วนแบ่งตลาดในอนาคตหรือรักษาฐานผู้ใช้งานให้คงที่ได้อย่างไร, นักลงทุนรอบ Seed มีใครบ้างและระดมทุนได้เงินเท่าไหร่ เพื่อนำไปต่อยอดโปรเจกต์ด้านไหน, Narrative ของตลาดในตอนนั้นเอื้อต่อโปรเจกต์หรือไม่ และสุดท้ายคือโมเดลการออกแบบเหรียญ (Tokenomics) ว่ามีการใช้งานอย่างไร มีอัตราการเฟ้อ มีการแจกในกลุ่ม Early Investor อย่างไร แล้วนำปัจจัยทั้งหมดนี้มาวิเคราะห์และให้คะแนนก่อนการลงทุน พร้อมทั้งกระจายความเสี่ยงหากในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันนายพีรพัฒน์ กล่าวทั้งนี้ บทความข้างต้นเป็นเพียงการวิเคราะห์ส่วนหนึ่งเท่านั้น ทาง Cryptomind ได้จัดทำหนังสือ “Cryptomind Research Investment Outlook 2023” ภายในเล่มมีเนื้อหาเจาะลึกตลาดคริปโทฯ ปี 2023 ที่สรุปไว้อย่างละเอียด ครบครัน แต่อ่านเข้าใจง่าย ผู้ที่สนใจสามารถรับ Research ฉบับเต็มฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดย Add line : @cryptomindadvisory