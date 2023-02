ไทยพาณิชย์เปิดยุทธศาสตร์ดาวเหนือเดินหน้าสู่ดิจิทัลแบงก์-ตั้งเป้าดันธุรกิจเวลธ์เป็นอันดับหนึ่งในปี68

ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดวิสัยทัศน์ “Digital Bank with Human Touch” ชูยุทธศาสตร์ดาวเหนือกำหนดทิศทางองค์กรสู่ดิจิทัลแบงก์ ด้วยพันธกิจสำคัญในการเป็น “ดิจิทัลแบงก์ที่เป็นอันดับหนึ่งด้านการบริหารความมั่งคั่ง พร้อมมอบประสบการณ์การให้บริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทาง” พร้อมยืนยันความแข็งแกร่งด้วยเป้าหมายการเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่านการสร้างสมดุลของพอร์ตและขยายฐานสินเชื่อที่มีคุณภาพ วางเป้าหมาย 3 ปี สร้างผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) มากกว่า 10% ส่วนแบ่ง wealth wallet share อันดับ 1 พร้อมขึ้นแท่นที่หนึ่งในใจลูกค้าทุกกลุ่มภายในปี 2568เปิดเผยว่า ในก้าวต่อไปของธนาคารไทยพาณิชย์ เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นธนาคารที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบทบาทของธนาคารจะต้องเป็นมากกว่าธนาคาร และทำให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายในทุกช่องทาง ไม่เพียงเฉพาะแต่สินเชื่อ แต่รวมถึงภาพของการให้คำแนะนำการลงทุน การบริหารการเงิน และบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ในการเป็น “Digital Bank with Human Touch พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นดาวเหนือนำทางธุรกิจภายใต้แผน 3 ปี คือการเป็น ดิจิทัลแบงก์ที่เป็นอันดับหนึ่งด้านการบริหารความมั่งคั่งโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร(AUM)ที่ 2 ล้านล้านบาท มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 600,000 ราย จากปัจจุบันที่มีAUM 1.6 ล้านบาท มีจำนวนลูกค้า 400,000 ราย รวมถึงมีอัตราผลตอบผู้ถือหุ้น(ROE) เป็นตัวเลขสองหลัก พร้อมกับบริหารต้นทุนในระยะยาวให้ลดลง มีCost to Income ต่ำกว่า 40% หรือประมาณ 35-40% และผลักดันสินเชื่อสีเขียว (Green Finance) เพิ่มอีก 1 แสนล้านบาท ตามเจตนารมณ์ด้านความยั่งยืน (ESG)ทั้งนี้ ในด้านการปรับองค์กรเป็นธนาคารดิจิทัลนั้น ในการนี้ ธนาคารได้มีการปรับโครงสร้างบริหารงานเพื่อรวมงานทางด้าน ดิจิทัลแบงก์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติการ เข้าไว้ด้วยกันภายใต้ความดูแลของ ผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Technology โดยทั้ง 3 ส่วนงานนี้เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับธนาคารให้เป็นธนาคารดิจิทัลอย่างครบวงจร ไม่เพียงแต่ระบบการให้บริการเท่านั้น แต่จะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ และการเติบโตให้แก่ธนาคารต่อไปในอนาคต"เป้าหมายทั้ง4ข้อในอีก3ปีข้างหน้านั้น ถือว่ามีความท้าทายในสภาวะที่แม้เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวดี แต่ความไม่นอนโดยรอบตัวยังสูง ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วง 6 เดือนแรกที่ผมเข้าดำรงตำแหน่ง ก็ได้เดินสายพบปะ ส่งในส่วนของผู้บริหาร พนักงาน ไปจนถึงลูกค้า เพื่อศึกษาถึงการดำเนินงาน วัฒนธรรมองค์กร และปัจจัยแวดล้อมต่างทั้งในและนอกองค์กร เพื่อนำมาจัดทำแผนเพื่อตอบโจทย์ของทุกฝ่ายและนำพาองค์กรไปสู่ความเข้มแข็ง รวมถึงขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยตั้งต้นจากจุดแข็งของเรา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือลูกค้ากลุ่มมั่งคั่งหรือมีเงินฝาก-เงินลงทุน 2 ล้านบาทขึ้นไป"สำหรับการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้เปิดให้มีการเปิดยื่นใบสมัครการดำเนินธุรกิจvirtual bank หรือธนาคารไร้สาขานั้น นายกฤษณ์กล่าวว่า เฉพาะในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์ไม่มีแผนจะจัดตั้ง ธนาคารไร้สาขา เพราะเรามีแผนที่จะผลักดันตัวเองให้เป็น Digital Bank อย่างครบวงจรอยู่แล้ว แต่ Digital Bank ตามความหมายของเราไม่ใช่ธนาคารไร้สาขา เพราะเราเชื่อว่าในบางธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่หรือมีความซับซ้อนยังจำเป็นต้องใช้ Human Touch โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของเราที่เป็นระดับกลางถึงมั่งคั่งในบางธุรกรรมก็ยังต้องการบริการจากเจ้าหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ขณะที่ช่องทาง Digital ก็จะเข้ามาช่วยในธุรกรรมขนาดเล็กที่ไม่ซับซ้อนซึ่งจะช่วยให้เราสามารถบริหารต้นทุนให้ต่ำลงได้ตามเป้าหมายที่ Cost of Income ที่มองไว้ประมาณ 30%กว่าได้ ดังนั้น สิ่งที่เราต้องดูแลคือ ทำให้ทั้ง Human Touch และ Digital Bank สร้างบริการที่ไร้รอยต่อให้กับลูกค้าทุกกลุ่มสำหรับเป้าหมายทางธุรกิจในปี 2566 ธนาคารมุ่งเน้นการสร้างสมดุลของการขยายพอร์ตสินเชื่อควบคู่กับการรักษาคุณภาพ โดยตั้งเป้าการเติบโตสินเชื่อประมาณไม่เกิน 5% และสร้างผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) มากกว่า 10% ขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 40% อย่างไรก็ตาม หลังจากปรับกระบวนการให้เป็นดิจิทัลอย่างครบวงจรตามแผน 3 ปี ในปี 2568 ธนาคารมีเป้าหมายจะลดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ให้ต่ำกว่า 40% รวมถึงการเป็นอันดับ 1 wealth wallet share พร้อมผลักดันสินเชื่อสีเขียว (Green Finance) เพิ่มอีก 1 แสนล้านบาท ตามเจตนารมณ์ด้านความยั่งยืน (ESG) ด้วยยุทธศาสตร์ดาวเหนือของธนาคารจะผลักดันให้ไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่ดีขึ้นตามวิสัยทัศน์ Digital Bank with Human Touch สร้างความประทับใจให้ลูกค้าด้วยบริการที่รู้จักลูกค้าผ่านข้อมูล และรู้ใจลูกค้าผ่านความรู้สึก และก้าวสู่การเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าทุกกลุ่มในปี 2568