กรุงไทยต่อยอด NEXT INVEST ผนึกพันธมิตร “9 บลจ.-บล.” นำเสนอสินทรัพย์ลงทุน

เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนดิจิทัลครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุนทุกกลุ่มทุกมิติ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทันสมัย ใช้งานง่าย สะดวก และปลอดภัย ทั้งแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และเป๋าตัง ที่พัฒนาโดยบริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย ล่าสุด ธนาคารได้ร่วมกับพันธมิตร คือ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บลจ.กรุงไทย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) บลจ.วรรณ บลจ.กรุงศรี บลจ.เอ็มเอฟซี บลจ.แอสเซท พลัส บลจ.พรินซิเพิล และ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ต่อยอดบริการ NEXT INVEST แอปลงทุนของคนตัวเล็ก นำเสนอผลิตภัณฑ์ครบทุกการลงทุน ทั้งประเภทกองทุน ครอบคลุมทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ตราสารหนี้ พันธบัตรออมทรัพย์ หุ้นกู้ ทองคำ บนแอป Krungthai NEXT เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนจากสินทรัพย์ที่หลากหลาย โดยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการลงทุนทั้งในและต่างประเทศความร่วมมือในครั้งนี้ตอบโจทย์การลงทุนยุคใหม่ที่เปิดกว้างในรูปแบบ Open Architecture อำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนดีจาก บลจ.ที่หลากหลายซึ่งรวบรวมไว้ในที่เดียว โดยไม่ต้องเปิดบัญชีกองทุนหลายบัญชี สามารถซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนได้สะดวก เพียง 100 บาท ก็เริ่มลงทุนได้ โดยธนาคารจัดโปรโมชันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2566 เพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุน สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ซึ่งลูกค้าจะได้รับบัตรของขวัญของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท เมื่อมียอดซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุน 50,000 บาทขึ้นไป (สงวนสิทธิรางวัล 1 ท่าน/สิทธิ ตลอดรายการ) ตั้งแต่ 13 ก.พ.-28 ก.พ.66 และ 13 มี.ค.-31 มี.ค.66นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังสามารถเปิดบัญชีหลักทรัพย์ออนไลน์ สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ผ่าน NEXT INVEST ลูกค้าสามารถเข้าถึงการลงทุนง่าย เปิดบัญชีครั้งเดียวสามารถได้รับสูงสุดถึง 4 ประเภทบัญชี ครอบคลุมทั้งหุ้นไทย และหุ้นต่างประเทศ โดยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2566 ลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ และมีการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดมีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon มูลค่าสูงสุด 200 บาท ตั้งแต่ 15 ก.พ.-31 มี.ค.66 รวมถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียม W-8BEN สำหรับการเทรดหุ้นอเมริกา (ปกติ 2,000 บาทต่อ 3 ปี)