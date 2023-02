ศุภาลัยลุยธุรกิจใหม่ ผุดโปรเจกต์ Co-Working Space บริการพื้นที่เพื่อการทำงานในแบบครบวงจร

ครั้งแรกของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดพื้นที่อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ จับธุรกิจใหม่ ตีตลาดเอาใจกลุ่มออฟฟิศ สตาร์ทอัป ฟรีแลนซ์ ให้บริการเช่าพื้นที่ทำงานในรูปแบบ One Stop Co - Working Service ใจกลางพระราม 3 คอมมูนิตีใหม่...เพื่อคนรักงาน สร้างพื้นที่การทำงาน เชื่อมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อ “Meet & Co Inspired by Space” โปรเจกต์นำร่องเพื่อเพิ่มโอกาส และขยายธุรกิจรูปแบบใหม่ เปิดให้บริการทั้งผู้เช่าสำนักงานภายใน และบุคคลภายนอกทั่วไปได้สัมผัสการให้บริการอย่างครบวงจร







กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของธุรกิจ Co-Working Space มาจากการทำความเข้าใจในพฤติกรรมการทำงานของคนรุ่นใหม่ภายในองค์กร มีความต้องการทำงานแบบผสมผสานความยืดหยุ่น สามารถนั่งทำงานที่ไหนก็ได้ จุดไหนก็ได้ เปลี่ยนบรรยากาศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ แรงกระตุ้นการทำงาน บริษัทฯ จึงทำโปรเจกต์ปรับปรุงพื้นที่ว่างภายในอาคาร ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ รองรับการทำงาน และการจัดกิจกรรมทั้งแบบส่วนตัว กลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ ครอบคลุมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร ให้ทุกคนสามารถทำงานได้แบบ Work From Anywhereนอกจากนี้ เรายังมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ สร้างรายได้ให้บริษัทฯ โดยภายในอาคารมีบริษัทฯ ผู้เช่าสำนักงานกว่า 30 บริษัทที่สามารถเข้ามาใช้บริการเช่าพื้นที่ Co - Working Space เพื่อการทำงาน การจัดประชุม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเช่าพื้นที่ไกล อีกทั้งในย่านพระราม 3 ยังมี Co - Working Space แบบครบวงจรที่มาพร้อมกับที่จอดรถยนต์เพื่อรองรับผู้เข้าใช้บริการน้อยมาก จึงถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะเปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาเช่าพื้นที่ใช้บริการได้เช่นกันMeet & Co บริการให้เช่าพื้นที่ (Co - Working Space) เพื่อการทำงานแห่งใหม่บนทำเล “ถนนพระราม 3” เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “Connect Space” เชื่อมต่อไลฟ์สไตล์การทำงานบนทุกพื้นที่ได้ตามใจคุณ ตอบโจทย์กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ได้อย่างครบวงจร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการทำงานอย่างครบครัน รองรับรูปแบบการทำงานที่แตกต่าง จัดสรรพื้นที่ แบ่งโซนให้รองรับฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายประกอบด้วยโซน Co-Working Space พื้นที่นั่งทำงานส่วนกลาง ออกแบบเป็นสัดส่วน เน้นความเป็นอิสระ และคล่องตัว รองรับการทำงานทั้งในรูปแบบกลุ่ม และแบบส่วนตัวโซน Conference & Meeting Room พื้นที่สำหรับการประชุม ให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น หลากหลายดีไซน์เพื่อสร้างบรรยากาศที่แตกต่าง รองรับจำนวนผู้เข้าประชุมตั้งแต่ 1-2 คน 4-6 คน และ 10-12 คน พร้อมทั้งอุปกรณ์สำหรับรองรับการประชุมที่ครบครันโซน Common Area อีกหนึ่งโซนส่วนกลางที่ผู้ใช้บริการสามารถนั่งพักผ่อน หรือนั่งทำงานบริเวณนี้ได้ โดยมีตู้ Vending machine ให้บริการเครื่องดื่มและขนม มีห้อง Phone Booth สำหรับคุยโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นและเพื่อความเป็นส่วนตัวในการคุย และมีจุดบริการ Printer ให้บริการทั้งการปรินต์เอกสาร ถ่ายเอกสาร และสแกนไฟล์ต่างๆ เพื่อรองรับการทำงานนอกจากพื้นที่โซนเพื่อการทำงานแล้ว ภายใน Meet & Co ยังถูกออกแบบสัดส่วนพื้นที่เพื่อรองรับการจัด Events & Activities โดยสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการได้กว่า 50-60 คน ประกอบด้วย 2 รูปแบบห้องห้อง Workshop สำหรับจัดอบรมสัมมนา คลาสเรียน หรือเวิร์กชอปขนาดกลาง รองรับผู้ใช้บริการได้ 50 คน โดยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบโต๊ะ เก้าอี้ได้ตามฟังก์ชันการใช้งาน ครบครันทุกอุปกรณ์ เช่น โปรเจกเตอร์ จอสกรีนขนาดกว้าง 150 นิ้ว พร้อมทั้งชุดเครื่องเสียงไฮไลต์พิเศษ! ห้อง TownHall ที่มีจอ LED ขนาดใหญ่ 7 เมตร สำหรับจัดกิจกรรมอีเวนต์ขนาดใหญ่ รองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 50-60 คน พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานประชุม งานแถลงข่าว หรือกิจกรรมเพื่อความบันเทิงอื่นๆ โดยเราเป็น Co-Working Space ที่มีอุปกรณ์สำหรับการจัดงานครบครันที่สุดเพียงแห่งเดียวในย่านพระราม 3อีกหนึ่งจุดเด่นของ Meet & Co ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานที่รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร ร้านรับส่งพัสดุไปรษณีย์ และมีอาคารจอดรถยนต์ที่สามารถรองรับผู้เข้าใช้บริการได้จำนวนมาก พร้อมเปิดให้ใช้บริการ ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 3 สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. โดยค่าบริการพื้นที่ Co - Working เริ่มต้น 350 บาท/วัน พิเศษ! สำหรับผู้ใช้บริการสามารถรับส่วนลด 20%* ใช้ได้ถึง 30 เม.ย.2566 (*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด)