โรงแรมและธุรกิจที่พักฟื้นรับจีนเปิดประเทศ ห่วงวิกฤตขาดแคลนแรงงานกระทบอุตฯ

“คอลลิเออร์สฯ” ประเมินอุตฯ ท่องเที่ยวปี 2566 กลับมาฟื้นตัว และมีแนวโน้มเติบโตหลังการเปิดประเทศอย่างต่อเนื่อง และสัญญาณบวกจีนเปิดบ้าน จับตาเป้าสำเร็จต่างชาติเข้าไทย 25 ล้านคน ดีต่อภาพรวม แต่ห่วงเรื่องขาดแคลนแรงงาน ด้านผู้ว่าฯ ททท. กำหนดทิศทาง “ปีท่องเที่ยวไทย 2566” เดินไปสู่รายได้รวมสูงสด 2.38 ล้านล้านบาท

สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 พบว่า หลังจากรัฐบาลไทยประกาศยกเลิกระบบ Test & Go ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา และผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา พบว่าภาพรวมตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วกว่า 8,911,831 คน ปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 4,415.3 ซึ่งคาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีในปีนี้อาจสูงกว่า 10 ล้านคน

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการสื่อสาร บริษัท คอลลิเออร์ส ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดโรงแรมในประเทศไทยในปี 2566 ว่า การฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวของไทยหลังการเปิดประเทศเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มฟื้นตัว ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมไทยในปี 2565 ขยับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากเทียบกับปีก่อน อัตราการเข้าพักของสถานพักแรมทั่วประเทศ ณ เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ปรับตัวสูงขึ้นเป็นร้อยละ 54.7 และพบว่าปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้ากว่าร้อยละ 48.6โดยผู้พัฒนาธุรกิจโรงแรมกลับมาเปิดตัวโรงแรมใหม่อีกครั้งในปี 2565 ที่ผ่านมา แต่ตลาดยังต้องเผชิญกับอุปสรรคต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับผู้ประกอบการกิจการธุรกิจในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาและสำหรับในปี 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกรณีฐาน 18 ล้านคน และเมื่อรัฐบาลจีนได้เปิดให้ชาวจีนเดินทางระหว่างประเทศได้ จะไปสู่เป้าหมายกรณีดีที่สุดที่ 25 ล้านคน โดยสัญญาณจากจีนขณะนี้เป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งหากเป็นไปตามคาดการณ์จะส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในประเทศไทยเป็นอย่างมากล่าสุด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้แถลงทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ปีท่องเที่ยวไทย 2566” และ “Visit Thailand Year 2023 : Amazing New Chapters” เดินหน้าส่งมอบคุณค่าและความหมายของการท่องเที่ยวไทย (Meaningful Travel) ผ่าน Soft Power และการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experience-based-Tourism) ตอกย้ำกลยุทธ์ยกระดับห่วงโซ่อุปทาน (Shape Supply) สร้างมาตรฐานสู่ความยั่งยืน พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า จากความสำเร็จของการท่องเที่ยวในปี 2565 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 11.8 ล้านคน ขณะที่ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยอยู่ที่ 189 ล้านคน/ครั้ง ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่สูงกว่าเป้าหมาย สะท้อนสัญญาณบวกของการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งการกลับมาของการท่องเที่ยวไทยอย่างเต็มรูปแบบในปี 2566 ถือเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของ ททท. ที่จะต้องตีโจทย์การ “ฟื้นคืน” เศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวอย่างเข้มข้น สู่เป้าหมายภาพรวมรายได้กลับมาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของปี 2562 ททท. จึงได้ดำเนินการการส่งเสริม “ปีท่องเที่ยวไทย 2566” สำหรับตลาดในประเทศ และ “Visit Thailand Year 2023 : Amazing New Chapters”ทั้งนี้ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวถึงเป้าหมายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปี 2566 ว่า ให้กลับมาในอัตราร้อยละ 80 ของปี 2562 คาดว่าจะมีรายได้รวมสูงสุดอยู่ที่ 2.38 ล้านล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 25 ล้านคน และปีท่องเที่ยวไทย 2566 นี้ จะทำให้มั่นใจได้ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic Security) ให้ประเทศและคนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป (Ensuring tourism as economic security) พร้อมสร้างความสมดุลให้สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป