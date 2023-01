ทริปดอทคอมกรุ๊ปเปิดไลฟ์สตรีม “ซูเปอร์ เวิลด์ ทริป” ขายห้องพักชั่วโมงเดียวได้กว่าสองหมื่นห้อง

วันนี้ (13 ม.ค.) ทริปดอทคอมกรุ๊ป (Trip.com Group) ผู้ให้บริการการเดินทางท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก สามารถขายห้องพักได้กว่า 20,000 ห้องพัก ในมูลค่ารวมกว่า 40 ล้านหยวน หรือ 197 ล้านบาท ในช่วงเวลาเพียงประมาณหนึ่งชั่วโมงกับการจัดไลฟ์สตรีมสดภายใต้แคมเปญ “ซูเปอร์ เวิลด์ ทริป” (Super World Trip) จากโรงแรมเดอะ เพนนินซูล่า กรุงเทพฯ เมื่อช่วงค่ำของวันพุธที่ 11 มกราคมที่ผ่านมาสำหรับกิจกรรมไลฟ์สตรีมมิ่งที่กรุงเทพฯ นั้น ดำเนินรายการโดย นางสาวซุน เทียนซู รองประธานกรรมการของทริปดอทคอมกรุ๊ป พร้อมกับพรีเซ็นเตอร์เฉียว ยวี่ ได้นำเสนอสินค้าด้านการท่องเที่ยวถึง 60 ผลิตภัณฑ์ ทั้งตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และแพกเกจที่พักราคาพิเศษจากโรงแรมต่างๆ ทั่วประเทศไทย เช่น โรงแรมเดอะ เพนนินซูล่า กรุงเทพฯ โรงแรมคัปเปลลา กรุงเทพฯ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ต โรงแรมบันยันทรี กระบี่ เป็นต้นการไลฟ์สตรีมในครั้งนี้เริ่มด้วยวิดีโอแนะนำตัวโดย มร. เจมส์ เหลียง ประธานกรรมการของทริปดอทคอมกรุ๊ป ที่ต้อนรับผู้เข้าชมกิจกรรมในครั้งนี้ และกล่าวถึงการกลับมาของการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศอีกครั้ง พร้อมย้ำว่าเขาหวังจะมอบแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวให้แก่นักเดินทางด้วยการแบ่งปันข้อมูล คำแนะนำ รวมทั้งภาพประกอบการท่องเที่ยวต่างๆ ในเดือนต่อไปจากนี้กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งได้ร่วมมือกันมาแล้วอย่างใกล้ชิดกับทริปดอทคอมกรุ๊ปในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา โอกาสนี้ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมการไลฟ์สตรีมครั้งนี้ตรงจากสถานที่จัดงานครั้งนี้ด้วยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ทริปดอทคอมกรุ๊ปเป็นบริษัทด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศอันดับหนึ่ง และได้ผลักดันการโปรโมตเมืองไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยตั้งแต่ปี 2563 ทั้งสองฝ่ายก็ได้ร่วมหารือกันมาโดยตลอดเพื่อเตรียมการรองรับการหวนคืนมาของการท่องเที่ยว เราจึงรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าตลาดยังคงมีความต้องการเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยอย่างสูงจากกิจกรรมไลฟ์สตรีมครั้งนี้ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าไทยเรายังคงเป็นจุดหมายหลักของเพื่อนนักเดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ โอกาสนี้ ผมก็ยินดีที่จะร่วมมือกับ ทริปดอทคอมกรุ๊ป อย่างเข้มข้นต่อไปในอนาคตเพื่อผลิตแคมเปญการท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหาการท่องเที่ยวในเมืองไทยต่อไป”ด้าน นางสาวซุน เทียนซู ซึ่งได้จัดกิจกรรมไลฟ์สตรีมมากว่า 100 ครั้งในจีนช่วงสามปีที่ผ่านมา กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดแคมเปญไลฟ์สตรีมนี้ขึ้นที่กรุงเทพฯ และขอขอบคุณ ททท. รวมทั้งพันธมิตรธุรกิจในเมืองไทยที่ช่วยให้กิจกรรมครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี เมืองไทยนั้นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลกเสมอมา รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากจีนซึ่งนับเป็น 25% ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยในปี 2562 และในวันนี้ก็ยังคงมีความต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยอีกมาก เห็นได้จากยอดการมีส่วนร่วมจากกิจกรรมไลฟ์สตรีมครั้งนี้”“เรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกกลับมาคึกคักอีกครั้ง จากนี้ต่อไปเราก็จะเดินหน้าพัฒนา และมองหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอันหลากหลายของพันธมิตาทางธุรกิจของเราจากทั่วโลก” นางสาวซุน กล่าวอแมนด้า หวัง ผู้จัดการทั่วไปจากส่วนงานการตลาดของทริปดอทคอม เสริมว่า “ตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมา เราได้ทำงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวในเมืองไทยหลายแห่ง ซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเราก็ยังคงให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดแคมเปญใหม่ๆ เพื่อโปรโมตให้เกิดการเดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทยอย่างต่อเนื่องจากตลาดทั่วโลก รวมทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย”สำหรับกิจกรรมไลฟ์สตรีม “ซูเปอร์ เวิลด์ ทริป” ของทริปดอทคอมกรุ๊ปในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ฮ่องกง ในวันที่ 18 มกราคมนี้เกี่ยวกับ Trip.com Group ทริปดอทคอมกรุ๊ป (Trip.com Group) เป็นผู้นำด้านบริการการเดินทางท่องเที่ยวระดับโลก ประกอบด้วย Trip.com, Ctrip, Skyscanner, Qunar, และ TrainPal โดยการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เหล่านี้ Trip.com Group สามารถช่วยให้ผู้เดินทางทั่วโลกได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และสำรองการเดินทางได้ในราคาประหยัด รวมทั้งช่วยให้พันธมิตรทางธุรกิจสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการไปยังผู้เดินทางผ่านเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวที่เข้าใจง่าย เป็นหมวดหมู่ ไปจนถึงแพลตฟอร์มที่เป็นช่องทางการชำระเงินที่ทันสมัยทั้งแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 และอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ในปี พ.ศ. 2546 และ HKEX ในปี พ.ศ. 2564 Trip.com Group เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ดำเนินงานภายใต้พันธกิจ “เพื่อการเดินทางอันสมบูรณ์แบบบนโลกที่น่าอยู่ขึ้น” (“to pursue the perfect trip for a better world”) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Trip.com Group ได้ที่: group.trip.com ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ : นางสาวสวภัทร์ พิมพ์ใจชน โทร. 08-1930-8499