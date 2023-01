“หมีเซี๊ยะ-เยิ่นต๊ะหัว-โรเจอร์ วู” รับเกียรติบัตร “Friends of Thailand” บุคคลผู้ทำประโยชน์ให้การท่องเที่ยวไทย จาก ททท.

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร Thailand Privilege Card แก่เซเลบริตี้ระดับตำนานของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ Ms. Michelle Yim (หมีเซี๊ยะ) Mr. Yam Tat Wah (เยิ่นต๊ะหัว) และ Mr. Roger Wu (โรเจอร์ วู) เพื่อแสดงความขอบคุณ ยกย่องในฐานะบุคคลซึ่งทำประโยชน์และมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี นางฉาง หยู่เหมิง ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ และ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. และรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ให้เกียรติเข้าร่วมงาน วันที่ 22 มกราคม 2566 ณ โรงแรมสินธร เคมปินสกี กรุงเทพฯนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ประเทศไทยและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่แข็งแรงและแน่นแฟ้นเสมอมา เห็นได้จากชาวฮ่องกงจำนวนมากให้ความสำคัญเปรียบประเทศไทยเหมือนบ้านหลังที่สองของพวกเขา จากเหตุผลดังกล่าว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ททท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มอบบัตร Thailand Privilege Card , Friends of Thailand และโล่ประกาศเกียรติคุณ Tourism Authority of Thailand Appreciation Award แก่เซเลบริตี้ระดับตำนานของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ Ms. Michelle Yim (หมีเซี๊ยะ) Mr. Yam Tat Wah (เยิ่นต๊ะหัว) และ Mr. Roger Wu (โรเจอร์วู) เพื่อเป็นเกียรติแก่การสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยด้วยความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ฮ่องกง และยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้ดีขึ้นสำหรับทุกคนโดยบัตร Thailand Privilege Card , Friends of Thailand และโล่ประกาศเกียรติคุณ Tourism Authority of Thailand Appreciation Award จัดทำและประกาศขึ้นเพื่อยกย่องบุคคลที่ทำประโยชน์แก่ชุมชนไทยและมีผลงานอย่างเด่นชัด ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกนั้น จะเป็นบุคคลต้นแบบที่สะท้อนถึงความเมตตาและกรุณา มีจิตมุ่งบริการ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน โดยสมาชิกบัตร Thailand Privilege Card “Friends of Thailand” จะได้รับสิทธิประโยชน์ลงตราประเภทชั่วคราวเป็นพิเศษ อายุวีซ่าอายุ 5 ปี รวมทั้งจะได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น รับบริการขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองแบบ Fast-Track สิทธิพิเศษสำหรับใช้บริการเลานจ์ขาเข้าและขาออก รวมถึงรถลีมูซีนรับ-ส่งระยะสั้น สิทธิเข้ารับบริการด้านสุขภาพและสปา ส่วนลดพันธมิตรร้านค้า ร้านอาหารและโรงแรม เป็นต้น“สำหรับศิลปินผู้มากความสามารถอย่างคุณหมีเซี๊ยะและคุณเยิ่นต๊ะหัว ถือเป็นผู้ส่งมอบน้ำใจและความจริงใจอันไม่สิ้นสุดแก่ประเทศไทยด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ชาวฮ่องกงร่วมส่งแรงอธิษฐานและกำลังใจ ยืนหยัดเคียงข้างประเทศไทยในช่วงเวลาที่ยากลำบาก รวมทั้งมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวไทยปลอดภัย มีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรี มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลาย และสามารถส่งมอบประสบการณ์ แรงบันดาลใจอันล้ำค่า และเปี่ยมความหมายแก่ผู้ได้มาเยือน”“ขณะที่ คุณโรเจอร์วู โดดเด่นด้วยบทบาทของ True Community Champion ผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวไทยอย่างยอดเยี่ยม เป็นผู้ริเริ่มผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ Local Experience อย่างแท้จริง และแพลตฟอร์ม Thailandfans ของโรเจอร์ วู ซึ่งมีคนไทยและคนฮ่องกงติดตามเป็นจำนวนมาก ทางแฟนเพจประมาณ 9 แสนคน กลายมาเป็นสุดยอดคู่มือท่องเที่ยวไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง โดยได้แบ่งปันเรื่องราวความงดงามของประเทศไทยกว่าร้อยเรื่องด้วยข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือ สามารถดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้รับชมในวงกว้างนำไปสู่การจูงใจให้ออกเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยในที่สุด” ผู้ว่าการ ททท. กล่าวทั้งนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ตามธรรมเนียมของชาวจีน เสริมสิริมงคลรับปีกระต่ายทอง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ได้ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการค้าย่านเยาวราช ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2566 ในวันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติร่วมพิธีกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน โอกาสนี้ ททท. ยังได้เชิญ เซเลบริตี้ทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมกล่าวคำอวยพรและเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยของเซเลบริตี้ทั้ง 3 ท่าน ณ บูธของ ททท. ซึ่งออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม พร้อมทั้งเดินชมบรรยากาศภายในงานเทศกาลตรุษจีน ย่านถนนเยาวราช อีกด้วย