ททท.เดินหน้ายกระดับอาหารไทย-อีสานสู่สากล มอบรางวัลมิชลิน 33 ร้านอาหาร 4 เมืองหลักภาคอีสาน

เย็นวันนี้ (13 ม.ค.) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานแถลงข่าว “THE MICHELIN EXPERIENCE @ ISAN มิชลินถิ่นอีสาน” ต่อยอด Soft Power of Thailand สู่ High Value Tourism มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลิน ‘บิบ กูร์มองด์’ ประจำปี 2566 จำนวน 33 ราย จาก 4 เมืองตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) สอดรับการก้าวสู่ปีที่ 2 ของปีท่องเที่ยวไทย 2566นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท.ได้สนับสนุนโครงการ The MICHELIN Guide Thailand ต่อเนื่องเป็นระยะที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ. 2565-2569 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ผลักดัน Soft Power ในด้านอาหาร (F-Food) หรือการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ของประเทศไทยที่มีความโดดเด่นและแข็งแกร่ง โดยปีนี้ได้จัดทำหนังสือคู่มือปีที่ 6 ขยายพื้นที่สำรวจครอบคลุมสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น และนครราชสีมาในโอกาสนี้ ททท.ได้จัดแถลงข่าว “THE MICHELIN EXPERIENCE @ ISAN มิชลินถิ่นอีสาน” ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งสัญญาณความพร้อมก้าวสู่ปีที่ 2 ของปีท่องเที่ยวไทย 2566 ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างเต็มรูปแบบ และกระตุ้นให้เกิดการยกระดับและพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Shape Supply) ให้พร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพภายในงาน ททท.จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีกับธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับการจัดอันดับในคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ฉบับปี 2566 ซึ่งเป็นฉบับที่ 6 ของไทย โดย 9 ร้านอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา, 11 ร้าน ในจังหวัดขอนแก่น, 6 ร้าน ในจังหวัดอุบลราชธานี และ 7 ร้าน ในจังหวัดอุดรธานีไม่เพียงเท่านั้น ททท.ยังชวนสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมอาหารอีสานด้วยการจัดเสิร์ฟเมนูอาหารเลิศรสจาก 7 ร้านมิชลินในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย แหนมเนืองและพันหอม จากร้าน VT แหนมเนือง เมี่ยงทอดมัจฉาและปลาทับทิมอกแตก จากสวนอาหารมัจฉาผาสุข ปลาส้มทอด แกงคั่วหอยขม และข้าวเหนียวห่อใบตอง จากครัวคุณนิด ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นและข้าวหน้าเป็ด จากร้านเป้งก๋วยเตี๋ยวเป็ด ขนมปังสามสหายและสตูซี่โครงหมู จากร้านมาดามพาเท่ห์ 2515 เมี่ยงทอดและแหนมคลุก จากร้านอรุณีแหนมเนือง แซลมอนแช่น้ำปลาร้า และพวงนมทอดกระเทียม จากร้านลาบนัวหลังจากนั้นได้เติมสีสันบรรยากาศของงานด้วยการจัดให้มีการแสดงพื้นเมืองอีสาน และการบรรเลงบทเพลงจากวงดนตรีอะคูสติก ให้ผู้ร่วมงานดื่มด่ำกลิ่นอายและหลงรักแผ่นดินถิ่นอีสานอย่างเต็มอิ่ม