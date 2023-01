ดัชนีหุ้นไทยปีนี้สดใสทะลุ 1,800 จุด นักท่องเที่ยวจีนคึก-เงินเฟ้อชะลอ-เลือกตั้งหนุน

เจ.พี.มอร์แกน"

"เครดิต สวิส"

"บล.ทรีนีตี้ "

"บล.เอเซีย พลัส"





















เปิดเผยว่าได้ปรับมุมมองต่อตลาดหุ้นของประเทศไทยเป็น “เพิ่มน้ำหนักการลงทุน” (Overweight) จาก “คงน้ำหนักการลงทุน” (Neutral) จากแนวโน้มการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวจีน เพราะไทยเป็นจุดหมายที่ได้รับความนิยมสูงสุดรองจากฮ่องกงและเขตบริหารพิเศษมาเก๊าในปี 2562 จะส่งผลบวกต่อบรรยากาศทางธุรกิจในประเทศ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยชดเชยผลกระทบจากการชะลอตัวเศรษฐกิจโลก“การเปิดประเทศที่เร็วกว่าที่คาดการณ์ของประเทศจีนเป็นปัจจัยเร่งสำคัญสำหรับสถานการณ์ขาขึ้นของตลาดหลักทรัพย์ไทย ในปี 2562 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยว 11 ล้านคนจากประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วน 29% ของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยทั้งหมดก่อนหน้าวิกฤตโรคระบาด และปี 2566 คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนมาเยือนประเทศไทยทั้งสิ้น 26 ล้านคน ซึ่งอยู่ในระดับ 65% ของปี 2562 และสูงกว่าที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้ที่ 25 ล้าน ซึ่งจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นมูลค่า 39,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ สูงขึ้นเป็นสองเท่าจากปี 2565 คิดเป็นสัดส่วน 6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) ไทย” อาจดนัยกล่าวทั้งนี้ เจ. พี. มอร์แกน มีเป้าหมายพื้นฐานที่ 590 สำหรับดัชนี MSCI Thailand และ 1,800 สำหรับดัชนี SET ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2566 โดยปรับมุมมองให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สินค้าฟุ่มเฟือย และการดูแลรักษาสุขภาพ และในภาพรวม เจ. พี. มอร์แกน เชื่อว่าการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนน่าจะกลับมาครึ่งแรกปี 2566 หลังรัฐบาลจีนประกาศให้เริ่มเปิดชายแดนกับฮ่องกงตั้งแต่วันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นความคืบหน้าที่สำคัญของการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนกลับมาเป็นปกตินายอาจดนัยกล่าวนอกจากนี้ เจ. พี. มอร์แกน คาดว่าปัจจัยที่จะช่วยเสริมตลาดทุนไทยในปี 2566 อย่าง เงินเฟ้อที่ชะลอลงจากราคาพลังงานที่ลดลง และการเติบโตของค่าจ้างที่ไม่สูงมากจนเกินไป ซึ่งส่งให้กำไรของธุรกิจไทยปรับดีขึ้น รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 0.75% มาอยู่ที่ 1.25% ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 เพื่อสกัดการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ และคาดว่าจะปรับดอกเบี้ยขึ้นอีก 0.25% อีกสองครั้งในไตรมาสนี้ จนเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ 1.75% อีกทั้งยังมองว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยทำให้เงินเฟ้อเริ่มชะลอลง คาดดัชนีราคาผู้บริโภคจะลดลงมาอยู่ที่ 3.3% ภายในสิ้นปี 2566 จาก 6.3% ในปี 2565ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส เจ. พี. มอร์แกน กล่าวนอกจากนั้นยังมองว่าการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมนี้น่าจะสร้างแรงหนุนในระยะสั้นแก่ตลาดหุ้น จากการวิเคราะห์ในอดีต ค่ากลางผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทย ช่วง 3 เดือน ก่อนการเลือกตั้ง 12 ครั้งที่ผ่านมาอยู่ที่ 5% โดยหมวดอิเล็กทรอนิกส์พลังงาน อาหารและเครื่องดื่ม และการพาณิชย์มีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนได้เหนือตลาดรวม อย่างไรก็ดีผลบวกนี้น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในระยะปานกลางกล่าวว่านอกจากนี้ โครงการ “ช้อปดีมีคืน” ซึ่งเป็นโครงการคืนภาษีล่าสุดของรัฐบาล โดยเปิดให้ผู้บริโภคสามารถลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าและบริการระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 จะช่วยเสริมการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศระยะสั้น ทั้งนี้ การใช้จ่ายของชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นจะกระตุ้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ขณะนี้ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวอย่างมาก ส่วนการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทได้รับแรงหนุนจากรายรับของการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นและราคาขนส่งสินค้าที่ลดลง จะช่วยให้บัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยอยู่ในลักษณะเกินดุลในปีที่แล้วนั้น คาดจะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวปีนี้ โดยมองว่าค่าเงินที่แข็งขึ้นน่าจะเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยในปี 66 ทางเครดิต สวิส ได้มองเป้าดัชนี SET สิ้นปี 66 ที่ 1,870 จุด มีอัปไซด์จากสิ้นปี 65 ราว 12% แม้ว่าระดับ P/E ปัจจุบัน 15-16 เท่าจะไม่ได้ถูก แต่มองว่าจะได้รับแรงหนุนจากมุมมองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อเนื่องจากปีก่อน โดยเฉพาะปัจจัยหนุนหลักจากภาคการท่องเที่ยวที่กลับมาดีขึ้นต่อเนื่องหลังจากจีนเปิดประเทศ ทำให้มีความคาดหวังว่านักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาช่วยผลักดันภาคการท่องเที่ยวของไทยได้ และช่วยลดผลกระทบของภาคส่งออกที่อาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวได้ด้วยเช่นกันด้านกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย คาดยังเห็นทิศทางที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการบริโภคและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวได้ดี อีกทั้งค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าค่อนข้างเร็วที่แถว 33 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในโหมดเพิ่งฟื้นตัว และความคาดหวังดุลบัญชีเดินสะพัดที่จะดีขึ้น ขณะแรงกดดันด้านราคาน้ำมันเริ่มผ่อนคลายลง ทำให้มีเงินไหลเข้ามาในไทยในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ระยะสั้นเป็นส่วนใหญ่ และตลาดหุ้นอีกบางส่วน ทำให้ภาพของ Fund Flow ปีนี้มองว่าต่างชาติยังมีโอกาสที่เป็นขาซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยได้ ขณะปัจจัยทางการเมืองไทยปี 66 ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องจับตา เพราะมีผลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่รอดูการจับขั้วตั้งรัฐบาล และนโยบายผลักดันเศรษฐกิจ ในแง่ของการลงทุน และการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อมั่นหลังจากผ่านการเลือกตั้งวิริยะชัยกล่าวดังนั้น ธีมการลงทุนปีนี้ เครดิต สวิสให้น้ำหนักอันดับแรกเป็นกลุ่มหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น คือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มที่ได้รับผลบวกจากการบริโภคที่ฟื้นตัว ได้แก่ กลุ่ม Consumer ที่เกี่ยวข้องกับการจับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย ตามด้วยหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและ Health care ซึ่งยังคงได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว มีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศมากขึ้น แต่ราคาสะท้อนปัจจัยบวกไปมากแล้ว และราคาหุ้นปรับสูงขึ้น ทำให้มูลค่าหุ้นถือว่าปรับมาค่อนสูงแล้ว จึงให้น้ำหนักรองลงมาเปิดเผยว่าประเมินเป้าหมายดัชนีตลาดหุ้นไทยช่วงไตรมาส 1/2566 อยู่ที่ระดับ 1,677-1,740 จุด ภายใต้สมมติฐาน Market Earning Yield Gap ที่ระดับ 4.2% และอัตรากำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 99.2 บาท/หุ้น รวมถึงคาดอัตราดอกเบี้ยปีนี้อยู่ที่ระดับ 1.50-1.75% ซึ่งการขึ้นเกินระดับดังกล่าวต้องระวังขายทำกำไรด้านกลยุทธ์การลงทุนแนะนำหุ้นกำไรมีแนวโน้มเติบโตที่กระจายบน 3 ธีมการลงทุน อย่าง ธีม Domestic Consumption โดยมีหุ้นในกลุ่ม อาทิ STEC, COM7, GULF อีกทั้งจีนเปิดเมือง อาทิ AOT, ERW และหุ้นจ่ายปันผลดี อาทิ AP, ASK และคาดว่าหุ้นไทยจะอยู่ในช่วงการปรับตัวขึ้น โดยมี 4 ปัจจัยบวกหลัก คือภาพรวมเศรษฐกิจไทยถือว่าเติบโตโดดเด่นกว่าเศรษฐกิจโลก มีแรงหนุนมาจากภาคการท่องเที่ยวที่มีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ,กำไรบริษัทจดทะเบียนปี 2566 คาดอยู่ที่ 1.27 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นระดับ EPS ที่ 99.2 บาท/หุ้น หรือเติบโต 6% จากปีก่อน โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม non–energy คาดเติบโตถึง 11.7%ขณะยังมี 4 ปัจจัยที่เป็นตัวจำกัดการขึ้นของหุ้นไทย ทั้งความเสี่ยงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปที่มีโอกาสสูงที่เข้าสู่ภาวะ Recession ซึ่งจะสร้าง Sentiment เชิงลบต่อตลาดหุ้นภูมิภาครวมถึงหุ้นไทยด้วย ,การขึ้นดอกเบี้ยของคณะกรรมการกำกับนโยบายการเงิน (กนง.) อันจะทำให้ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนในตลาดหุ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรแคบลง , การเก็บภาษีขายหุ้นที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ช่วงต้นไตรมาส 2/2566 ซึ่งน่าจะกระทบต่อทิศทางตลาดช่วงปรับสมดุลโดยเฉพาะช่วงก่อนเก็บภาษีจริง และความผันผวนของ DELTA ที่อาจกลับมาสร้างแรงกดดันต่อตลาดหลังจากปรับขึ้นตั้งแต่เดือน พ.ย. 2565 ถึงปัจจุบัน 45% จนระดับ PER ปี 2566 ขึ้นมาสูงถึง 64 เท่า ทุก ๆ การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น DELTA ที่ระดับ 1% จะกระทบดัชนี 0.85 จุดเปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในปี 2566 ประเมินว่ายังมีทั้งปัจจัยบวกและลบที่มีผลต่อการลงทุน โดยมองว่าดัชนีหุ้นไทยจะแกว่งอยู่ระหว่าง 300 จุด คิดเป็น 13 เท่าของกำไรต่อหุ้น 117 บาท และ 15 เท่าของกำไรต่อหุ้น 117 บาท ในปี 2567 ตามลำดับซึ่งช่วงไตรมาส 1/2566 จะเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด รวมถึงตลาดหุ้นอาเซียน ที่จะปรับขึ้นได้ดีกว่าภาพรวมตลาดหุ้นโลก เพราะตลาดหุ้นอาเซียนได้ผลประโยชน์จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนลง และคาดว่าช่วงที่ผ่านมาได้ผ่านจุดสูงสุดของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ต้นทุนวัตถุดิบถูกลง เงินเฟ้อลดลง คาดว่านับตั้งแต่ไตรมาส 2 หรืออย่างช้าในไตรมาส 4 ปีนี้ นักลงทุนต่างประเทศจะเริ่มหาจังหวะลดการลงทุนหุ้นในอาเซียน อาจขายหุ้นประมาณหนึ่งส่วนสามของ 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่ซื้อมาปี 2565 หรือ 4 พันล้านเหรียญ เพื่อคงน้ำหนักลงทุนให้เท่า Benchmark MSCI Emerging Marketโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจเข้าสู่ภาวะถดถอย ขณะจีนเปิดประเทศแล้ว จะส่งผลให้มีเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ (ฟันด์โฟลว์) ไหลออกจากสหรัฐ และเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่ต่อเนื่องจากปี 2565 สะท้อนได้จากการที่นักลงทุนต่างประเทศซื้อหุ้นในอาเซียน 6 ประเทศ กว่า 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นฟันด์โฟลว์ที่สูงสุดในประวัติศาสตร์สำหรับประเทศไทยพบว่า มีฟันด์โฟลว์ไหลเข้ากว่า 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือมากกว่า 2 แสนล้านบาท ทำให้ MSCI ของอาเซียนถูก overweight สูงกว่า Benchmark กว่า 1.6% และเงินยังไหลเข้าต่อเนื่อง ในช่วงสัปดาห์แรกของปี 2566 ซึ่งนักลงทุนต่างประเทศเป็นฝ่ายซื้อสุทธิกว่า 7.8 พันล้านบาทในตลาดหุ้นไทย และ 4.2 หมื่นล้านบาท ในตลาดพันธบัตรระยะสั้นไทย คาดครึ่งปีหลังจะเห็นเงินไหลไปลงทุนประเทศในเอเชียเหนือ อาทิ เกาหลีใต้ และไต้หวัน มากขึ้น ทำให้กลุ่มเทคโนโลยีในจีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้ปรับดีขี้นกว่าภาพรวมตลาดขึ้นมาได้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อฟันด์โฟล์วไหลออกจากตลาดหุ้นอาเซียน รวมถึงหุ้นไทยด้วยวิศิษฐ์ กล่าวส่วนกรณี การตัดสินใจเรื่องนโยบายดอกเบี้ยของเฟดกลางปีนี้ จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด และจะมีผลต่อทิศทางตลาดทุนทั่วโลก โดยคาดการณ์ไว้ 3 กรณี คือขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในไตรมาส 1 สู่ระดับ 5% แล้วหยุดทั้งปี มองมีโอกาสเกิดขึ้น 35 - 40% ผลคือ ตลาดหุ้นทั่วโลกจะ Sideway up แต่ฟันด์โฟล์วจะเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียเหนือมากขึ้น (กรณีฐาน) กรณีที่, การขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในไตรมาส 1 สู่ระดับ 5% แล้วปรับลดลงกว่า 1 - 1.5% ในไตรมาส 4 มองมีโอกาสเกิดขึ้น 30 - 35% ผลคือ ตลาดหุ้นใน Emerging Market จะ outperform กรณีสุดท้ายคือขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในไตรมาส 1 สู่ระดับ 5% และปรับขึ้นดอกเบี้ยต่ออีกครั้งช่วงปลายปีสู่ระดับ 6.5% มองมีโอกาสเกิดขึ้นแค่ 20% ผลคือ ตลาดหุ้นทั่วโลกจะปรับฐานด้านปัจจัยบวก ส่งผลต่อตลาดหุ้นไทย คือการเลือกตั้ง สถิติในอดีตนับตั้งแต่ปี 2531 มีการเลือกตั้ง 12 ครั้ง พบว่า ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทน 5.2% (Medium) ช่วง 3 เดือนก่อนการเลือกตั้งด้วยความน่าจะเป็น 73% จากการจับจ่ายใช้สอยที่มีเพิ่มขึ้นก่อนการเลือกตั้ง อีกทั้งจีนเปิดประเทศหนุนการท่องเที่ยวขยับขึ้นมาอยู่ที่ 24-25 ล้านคนในปีนี้ จากปีก่อนที่ 11 ล้านคน หนุน GDP เพิ่มขึ้น 3.4 - 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเกือบ 5% ของ GDP คาดการณ์ดุลบัญชีเดินสะพัดถึงระดับ 0.5% ของ GDP ในปี 2566 GDP ไทยถูกปรับขึ้นสูงถึง 3.5 - 3.8% ในปีนี้ รวมถึงเงินลงทุนตรง (FDI) ไหลเข้ามาลงทุนต่อเนื่องโดยเฉพาะsector ยานยนต์ไฟฟ้า ที่ในปี 2565 FDI เข้าไทย 1.5 หมื่นล้านเหรียญ ถือเป็น FDI ที่เข้าไทยสูงเป็นอันดับ 2 ในรอบ 10 ปี ขณะสินค้าโภคภัณฑ์และเงินเฟ้อจะเป็นขาลง และได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ซี่งสภาพคล่องเริ่มดีขึ้น Credit Spread ที่อ่อนค่าลง บ่งชี้ถึงยังไม่เกิดความเสี่ยงจาก Credit Defaultขณะปัจจัยลบ คือจีนเปิดประเทศอาจนำไปสู่การระบาดรอบใหม่ของโควิด เพราะการเปิดเมืองของจีนเกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโควิดในจีนสูงถึง 40,000 คนต่อวัน และเศรษฐกิจโลกปี 2566 เติบโต 2.2% เป็นการเติบโตน้อยสุดในรอบกว่า 20 ปี ส่งผลกระทบถึงการส่งออก และเศรษฐกิจที่ถดถอยลง แต่มองว่าตลาดหุ้นทั่วโลกยังไม่สะท้อนถึงการถดถอยของภาคการผลิต และเสี่ยงที่จะมีการ down grade ของกำไรต่อหุ้น ที่กระทบจากเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐ อีกทั้งการถดถอยของเศรษฐกิจยุโรป และสหรัฐ จะส่งผลกระทบเชิงลบในการเติบโตต่อเศรษฐกิจไทย การส่งออก และการบริโภคปี 2566 เพราะที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยฟื้นจากการส่งออก (Gross Export) ซึ่งการส่งออกมี สัดส่วนมากกว่า 60% ของจีดีพี สุดท้ายคือเฟดอาจเปลี่ยนมุมมองในการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายช่วงกลางปี และสถานการณ์ที่เลวร้ายสุด ปรับมุมมองการขึ้นดอกเบี้ยใหม่มาสู่ระดับ 6.5% (ความน่าจะเป็น 20 - 25%) และสภาพคล่องเริ่มดีขึ้น Credit Spread ที่อ่อนค่าลง บ่งชี้ถึงยังไม่เกิดความเสี่ยงจาก Credit Default