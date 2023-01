เฮียม้อสู้ตายหุ้น MORE / สุนันท์ ศรีจันทรา

MORE ออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 300 ล้านหุ้น เสนอขายนายอมฤทธิ์ ในราคาหุ้นละ 44 สตางค์ วงเงินทั้งสิ้น 132 ล้านบาท ชำระค่าหุ้นวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 โดยหุ้นเพิ่มทุนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมาราคาหุ้นเพิ่มทุน MORE ที่นายอมฤทธิ์ซื้อ เป็นราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายในกระดาน สะท้อนให้เห็นว่า นายอมฤทธิ์ยอมซื้อหุ้นในราคาแพง แต่ไม่อาจส่งผลบวกในเชิงจิตวิทยา กระตุ้นราคาหุ้นบนกระดานให้เกิดความคึกคักได้แต่การซื้อขายเข้าจำนวน 1,531 ล้านหุ้น วงเงินประมาณ 4,500 ล้านบาท เข้าข่ายพฤติกรรมอำพราง ถูกตั้งปมเป็นการสมคบคิดระหว่างผู้ซื้อและผู้ชาย ในการโยนคำสั่งซื้อขายเพื่อสูบเงินจากบริษัทโบรกเกอร์ เพราะผู้สั่งซื้อไม่ยอมชำระค่าหุ้น ขณะที่โบรกเกอร์ต้องชำระค่าขายหุ้นให้ผู้สั่งขายจำนวนผู้ถือหุ้น MORE เมื่อปิดสมุดทะเบียนวันที่ 30 กันยายนมีทั้งสิ้น 3,754 ราย ลดลงจากช่วงปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่16 มีนาคม 2565 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 6,039 ราย แสดงว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนหลายพันคน เทขายหุ้น MORE ทิ้ง ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน 2565ค่าพี/อี เรโช MORE อยู่ที่ 2.62 เท่า ซึ่งเป็นผลพวงจากปี 2564 ที่มีกำไรก้าวกระโดดจำนวน 1,158.67 ล้านบาท เนื่องจากมีกำไรพิเศษจากการปรับโครงสร้างหนี้และการขายทรัพย์สิน โดยปีก่อนหน้าขาดทุนต่อเนื่อง ส่วนงวด 9 เดือนแรกปี 2565 มีกำไรสุทธิ 22.16 ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 111.17 ล้านบาทส่วนไตรมาสที่ 4 ปี 2565 อยู่ระหว่างเฝ้ารอดูว่า ผลประกอบการจะออกมาอย่างไร เพราะอาจส่งผลให้ค่า พี/อี เรโช พุ่งกระฉูดได้นอกจากนั้น นักลงทุนยังรอคอยผลการสอบสวน การซื้อขายหุ้น MORE ในราคาเปิดตลาดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนว่า จะมีใครถูกดำเนินคดีอาญา ในการสร้างพฤติกรรมอำพรางการซื้อขายหุ้นหรือไม่ และจะมีผู้บริหาร MORE คนใดติดร่างแหด้วยหรือไม่ถ้าผลประกอบการไม่ดีจริง ไม่เพียงแต่ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนกว่า 3 พันชีวิตจะติดหุ้นยอดดอยเท่านั้น