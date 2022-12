EXIM BANK ปล่อยสินเชื่อ TFMAMA 500 ล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพขยายตลาดสินค้า

EXIM BANK สนับสนุนทางการเงิน 500 ล้านบาท บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขยายตลาดสินค้าอาหารในไทยและต่างประเทศ พร้อมลุยตลาดกลุ่ม CLMV กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนามดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TFMAMA) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK ในรูปแบบวงเงินหมุนเวียน จำนวน 500 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องและศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหาร รองรับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดใหม่ (New Frontiers) เช่น CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม) โดยมีนายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ TFMAMA และนายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน TFMAMA ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ TFMAMA สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า EXIM BANK สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ TFMAMA ในครั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดใหม่อย่างประเทศในแอฟริกา และ New Frontiers ซึ่ง TFMAMA มีประสบการณ์ในการพัฒนาสินค้าอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมายาวนานกว่า 50 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสนับสนุนสภาพคล่องและเสริมศักยภาพในการผลิตสินค้าของ TFMAMA จะช่วยให้บริษัทมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นที่จะขยายกำลังการผลิตและพัฒนาสินค้ารองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการสนับสนุนการขยายตลาดส่งออกสินค้าอาหารของไทยไปยังตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพและความต้องการสินค้าอาหารของไทย“EXIM BANK พร้อมนำผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจ รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทย ก้าวไปสู่โลกยุค Next Normal ด้วยจุดยืน ‘กล้า พัฒนาเพื่อคนไทย’ ผลักดันผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพให้บุกตลาดต่างแดนมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสของผู้ประกอบการไทยตลอดทั้ง Supply Chain สร้างนักรบเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกได้เพิ่มมากขึ้น ผลักดันการเติบโตของภาคการส่งออกและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยและภูมิภาคอาเซียน” ดร.รักษ์ กล่าว