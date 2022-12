PLUS เผย Q4 ออเดอร์อื้อ หนุนรายได้ปี 65 ทะลุเป้า 50%

โรแยล พลัส เผยไตรมาส 4 สดใส คำสั่งซื้อสินค้าไหลเข้าต่อเนื่อง ต้นทุนไม่กระทบและรับปัจจัยบวกเงินบาทอ่อนค่า “พลแสง แซ่เบ๊” แม่ทัพใหญ่ส่งซิก สถานการณ์โควิดคลี่คลายทำให้คำสั่งซื้อเร่งตัวขึ้น พร้อมบุกตลาดต่างประเทศ หนุนรายได้และกำไรปี 65 โตก้าวกระโดดทะลุเป้า 50% คาดรายได้ปี 65 ไว้ราว 1,500 ล้านบาท

นายพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS เปิดเผยว่า แนวโน้มผลงาน Q4/65 ซึ่งเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปีคาดว่าจะอยู่ในทิศทางที่ดี โดยบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดหลักของ PLUS เข้ามาเพิ่มขึ้น จากการที่ Distributor รายใหม่มีแผนที่จะขยายช่องทางการจำหน่ายไปยังห้างวอลมาร์ท และยังมี Distributor รายอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการเจรจาอีกหลายรายที่จะทยอยสรุปออกมาต่อเนื่อง รวมทั้งยอดขายสินค้ากลุ่มหลักอย่าง “น้ำนมมะพร้าวและน้ำมะพร้าว” ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้รับอานิสงส์จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่อนคลาย และการส่งออกขยายตัว หนุนการบริโภคในประเทศกลับมาคึกคัก ส่งผลให้บริษัทมีออเดอร์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยบริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจสู่กลุ่มประเทศใหม่ๆ มากขึ้น จากปัจจุบันมียอดขายต่างประเทศกว่า 99% กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี โดยสินค้าของบริษัทเป็นที่ต้องการของลูกค้าในทวีปอเมริกาเพิ่มมากขึ้น ทำให้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา PLUS ได้รับอานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่า ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกสูงขึ้น นับเป็นปัจจัยบวกหนุนให้รายได้ทั้งปีเติบโตสูงกว่าเป้าหมายทั้งปี 65 มั่นใจรายได้จะเติบโตทำนิวไฮที่ 1.5 พันล้านบาท หรือเติบโตมากกว่า 50% จากปีก่อน โดยจุดเด่นของ PLUS ดึงเอกลักษณ์ของน้ำมะพร้าวของดีขึ้นชื่อเมืองไทย ที่มาพร้อมรสชาติสุดพิเศษ พร้อมโปรดักต์ใหม่ “โคโคนัท โยเกิร์ต” ผลิตจากน้ำนมมะพร้าวที่มาจากธรรมชาติ 100% ตอบโจทย์เทรนด์สินค้าเพื่อสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต“ภาพรวมธุรกิจปี 2565 เชื่อว่าจะทำได้ตามแผนที่วางไว้ราว 1,500 ล้านบาท เติบโต 50% จากปีก่อน โดยมีปัจจัยบวกจากสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผ่อนคลาย ภาพรวมการบริโภคในประเทศ และการส่งออกคึกคัก ส่งผลให้มีคำสั่งซื้อกลับเข้ามารับความต้องการผู้บริโภคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศใหม่มากขึ้น และลงทุนในระบบเทคโนโลยีและเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อขยายตลาดใหม่สอดรับเทรนด์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่จะเติบโตในอนาคต” นายพลแสง กล่าว