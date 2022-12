น.ส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 5 MONEY EXPO 2022 BANGKOK YEAR-END ที่วารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นในวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ที่ฮอลล์ EH103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด “Wealth to Wellness” ครอบคลุมทุกมิติของชีวิต ตั้งแต่สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี สุขภาพอารมณ์ดี สุขภาพสังคมดี สุขภาพการศึกษาดี สุขภาพการงานดี สุขภาพสิ่งแวดล้อมดี และสุขภาพการเงินดีน.ส.ภาคนี กล่าวว่า ธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงาน MONEY EXPO 2022 BANGKOK YEAR-END ได้เตรียมโปรโมชันสุดพิเศษส่งท้ายปีมามอบให้ประชาชนในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี เช่น เงินฝาก Extra Bonus 10.56% ต่อปี สินเชื่อบ้าน 0% ต่อปี นาน 3 เดือน ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 55% สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ ดอกเบี้ย 2% ต่อปี นาน 2 ปีแรก สินเชื่อธุรกิจ SSME 1.99% ต่อปี กองทุน-ประกันลดหย่อนภาษี เช็กฟรี! เครดิตบูโรในงานภายในงานยังมีสัมมนาฟรีสำหรับประชาชนและนักลงทุนที่สนใจ ณ เวทีสัมมนาในฮอลล์ EH103 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-14.30 น. หัวข้อ “SCM พันธกิจเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิต" วิทยากรโดย นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) และในเวลา 15.00-16.30 น. หัวข้อ “การเก็บเงินในทรัพย์มีค่า” วิทยากรโดย นายมนวิภา ชมจินดา (ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารสาขา) และนายศุภณัฐ ธีราธรรม (ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสาขา)วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30-16.00 น. หัวข้อ “Thailand Next Move 2023” วิทยากรโดย ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดศักยภาพการเติบโตของตลาดทุนไทย Capital Market 2023 : Evolution of the Next Growth วิทยากรโดย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในแวดวงตลาดเงิน ตลาดทุน และภาคธุรกิจที่จะมาร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยในปี 2023วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00-12.30 น.หัวข้อ “ทางออกธุรกิจส่งออก หลังโควิด” วิทยากรโดย ดร.จันทร์ฉาย พิทักษ์อรรณพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXIM Excellence Academy : EXAC) ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกของ EXIM BANK และในเวลา 13.00-14.30 น. หัวข้อ “พิชิตวิกฤตตลาดหุ้น จับจังหวะลงทุนหุ้นนอกด้วย DR” วิทยากรโดย นายพีรณัฐ ยืนยงพิสิฐ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวงวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00-12.30 น.หัวข้อ “เศรษฐกิจแบบนี้ เล็งโอกาสผลตอบแทนดีๆ ต้อง SSF|RMF กองทุนไหน” วิทยากรโดย นายเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือกบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และในเวลา 13.00-14.30 น. หัวข้อ “ก้าวข้ามวิกฤตแบบนักลงทุนมืออาชีพ แนวโน้มการลงทุนหลังโควิด-19 Investment Property โมเดลธุรกิจมาแรง” วิทยากรโดย นายเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)พร้อมใกล้ชิดกับเซเลบริตี และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง เช่น แมน การิน ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 15.40&16.20 น. และแกงส้ม ธนทัต ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00-15.40 น.สำหรับงาน MONEY EXPO 2022 BANGKOK YEAR-END ยังคงจัดในรูปแบบ Hybrid Exhibition ที่สามารถใช้บริการได้ทั้งออฟไลน์โดยเดินทางมาใช้บริการได้ในงาน และแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม www.MoneyExpoOnline.com “แพลตฟอร์มมหกรรมการเงิน Money Expo Online ช่วยอำนวยความสะดวกให้ธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงงานมหกรรมการเงิน Money Expo ได้ง่ายขึ้นแคมเปญโปรโมชันเด่นMONEY EXPO 2022 BANGKOK YEAR-ENDธนาคารออมสิน : เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 13 อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด 9.99% วงเงินฝากสูงสุด 500,000 บาท นาน 12 ปี สิน สินเชื่อเคหะบ้านแลกเงิน อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด10 ล้านบาท บัตรเดบิตสบายใจ ค่าธรรมเนียมเฉลี่ย 0.82 บาท ชดเชยรายได้ 200 บาท/วันชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุจำกัดจำนวนครั้ง คุ้มครองชีวิตสูงสุด 50,000 บาท ประกันชีวิต เบี้ยประกัน 200,000 บาท ทุนประกัน 2,000,000 บาท คุ้มครองนาน 60 ปีธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้านกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50% ปีแรก อัตราดอกเบี้ยลดลง 0.25%ธนาคารไทยพาณิชย์ : สินเชื่อธุรกิจ SSME แบบไม่ใช้หลักประกัน อัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขพิเศษ 1.99% ต่อปี แบบใช้หลักประกัน สินเชื่อธุรกิจเติบโต วงเงินสูงสุด 150% วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท ประกันชีวิต ผ่อน 0% นาน 3 เดือน รับสิทธิสมัครบัตรเครดิต SCB FIRST หรือ SCB PRIME นาน 3 ปี แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%ธนาคารกสิกรไทย : สินเชื่อเงินสดทันใจ อัตราดอกเบี้ยลดลง 50% นาน 30 วัน สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษกู้เต็ม 100%ธนาคารกรุงเทพ : สินเชื่อบ้านบัวหลวง อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อจองสิทธิภายในงาน บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย ทำเลดี ทำเลทอง ลดราคาพิเศษภายในงานธนาคารกรุงไทย : สินเชื่อบ้านกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีแรก 1% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 100% นานสูงสุด 40 ปี สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.5% ปีที่ 2-3 MRR-2.55% ฟรีค่าธรรมเนียม สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี 2 ปีแรก ผ่อนนาน 10 ปี รวมหนี้กับสินเชื่อบ้านให้เงิน อัตราดอกเบี้ย 4.72% ต่อปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท กู้นาน 30 ปี สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนนาน 60 เดือนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) : สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง (Brand New Export Financing) อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปีในปีแรก จากปกติ 5% ต่อปี วงเงินสูงสุด 800,000 บาทต่อราย สินเชื่อบุคคลทำธุรกิจ เงินทุนเริ่มต้นธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 9.99 % ต่อปีในปีแรก วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อราย และเงินเติมทุน อัตราดอกเบี้ย 5.75 % ต่อปีในปีแรกวงเงินสูงสุด 1,500,000 บาทต่อรายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : เงินฝาก Extra Bonus 56 รับผลตอบแทนแบบขั้นบันได สูงสุด 10.56% ต่อปีบมจ.ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) : ซัมซุงบำนาญ A90/5 บำนาญแบบลดหย่อนได้ถึง 3 แสนบาท ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 3 เดือนบมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต : อาคเนย์คุ้มสุข เต็มสิบ 10/5 ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 300% ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาทบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : ประกันออมทรัพย์ ออมคุ้มคุ้ม 10/5 ออมสั้น 5 ปี คุ้มครองยาว 10 ปี พร้อมช่วยลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาทกลุ่มบริษัท ไอร่า : สมัครสินเชื่อแฟกตอริ่ง ไม่ต้องใช้หลักประกันรับซื้อสูงสุด 90%บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด : สินเชื่อทรัพย์ค้ำ ลูกค้าใหม่รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% 1 รอบบิล สินค้ามือสองคุณภาพดี หลุดจำนำ ผ่อน 0% นาน 4 เดือน ส่วนลด 12% สำหรับกลุ่มสินค้าเครื่องประดับ เพชร พลอย