"เชียร์ ฑิฆัมพร" เข็น "ชาเม่" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO เข้าตลาดหุ้น

บมจ.ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น (CHAME) ซึ่งมีดาราดัง "เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์" เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และร่วมบริหาร ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 36,980,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายCHAME ทำธุรกิจพัฒนา จ้างผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ (food supplements and nutraceutical), ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (skincare), ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (cosmetics) และสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของบริษัทบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงผิว (Beauty Supplement) ได้แก่ Chame Collagen ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนชนิดผง และได้ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่สำหรับดูแลรูปร่าง ได้แก่ Chame Sye S ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักชนิดผงกรอกปาก และ Chame V-Col Fiber ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีท็อกซ์ไฟเบอร์ Sye Coffee Pack กาแฟควบคุมน้ำหนัก Krystal Collagen ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนในรูปแบบซอง ตลอดจนการขยายไปยังผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (Personal Care) เช่น CHAME Sanitizer Hand Spray ผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ เป็นต้นจากนั้นปี 65 ออกเครื่องหมายการค้าใหม่ De CHARM รองรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skincare) และเครื่องสำอาง (Cosmetic) เพื่อเพิ่มความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น โดยบริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด "Beautify Your Charm Shine" เพื่อให้ทุกคนสามารถมีรูปร่างและผิวสวยสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกวัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้ เพื่อลงทุนสร้างศักยภาพและความได้เปรียบเชิงกลยุทธด้านการตลาด และการขายรองรับในการแข่งขันระยะยาว, ใช้สำหรับการลงทุนหรือร่วมทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ , ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการบริษัทมีแผนขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจเพื่อต่อยอดสร้างการเติบโตผ่านการควบรวม ซื้อกิจการ หรือควบรวมกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ (food supplements and nutraceutical), ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (skincare), ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (cosmetics) และสินค้าอุปโภคบริโภคบริษัทมีทุนจดทะเบียน 68.49 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 50 ล้านบาท โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท ซีเอ็มไอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 34.93% หลัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 25.50% นางสาวนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ ถือหุ้น 58.36% จะลดเหลือ 42.60% นางสาวสุจิตร์ตรา สาคระพันธ์ ถือหุ้น 6.71% จะลดเหลือ 4.90% ทั้งนี้ ซีเอ็มไอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง มีนางสาวนันท์ฐณิชา ถือหุ้น 99.99%ผลประกอบการช่วงปี 62-64 มีรายได้รวม 206.80 ล้านบาท 378.69 ล้านบาท และ 447.34 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิ 16.17 ล้านบาท 49.63 ล้านบาท และ 40.68 ล้านบาท ตามลำดับงวด 9 เดือนแรกของปี 65 มีรายได้ 310.50 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 16.26 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้ 331.45 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 3.59 ล้านบาทณ วันที่ 30 ก.ย.65 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 357.80 ล้านบาท หนี้สินรวม 140.74 ล้านบาท และ ส่วนของเจ้าของ 69.58 ล้านบาทบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัm