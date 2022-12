'วัน แบงค็อก' แต่งตั้ง CBRE และ JLL เป็นตัวแทนจัดหาผู้เช่าอาคารสำนักงานครบครัน

วัน แบงค็อก โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบครันพร้อมมาตรฐานคุณภาพสูงสุดและใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ และ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศแต่งตั้งซีบีอาร์อี และเจแอลแอล 2 ผู้นำด้านบริการและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ระดับโลก เป็นตัวแทนจัดหาผู้เช่าอาคารสำนักงาน 2 อาคารแรกของโครงการที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ได้แก่ อาคาร 4 และอาคาร 5 ซึ่งเป็นพื้นที่สำนักงานเกรด A ระดับพรีเมียมให้เช่า รวมพื้นที่กว่า 200,000 ตร.ม. โดยวัน แบงค็อก ตั้งเป้าสู่การเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับอาคารสำนักงานอัจฉริยะแห่งอนาคตของเมืองไทย





ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการ วัน แบงค็อก กล่าวว่า รูปแบบการทำงานในอนาคตกำลังเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้อาคารสำนักงานต้องปรับไปตามเทรนด์ใหม่ๆ ในฐานะที่เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ และได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เราตระหนักดีว่า ปัจจุบันลูกค้ามีความคาดหวังที่นอกเหนือจากความต้องการพื้นฐานที่มีทั่วไปในตลาด ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบพื้นที่ทางกายภาพของสำนักงาน สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ เป็นต้น ซึ่งการแต่งตั้ง ซีบีอาร์อี และเจแอลแอล 2 ผู้นำระดับโลกด้านบริการและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ที่มีเครือข่ายครอบคลุมเมืองสำคัญทั่วโลกเป็นตัวแทนจัดหาผู้เช่า ทำให้เราได้ข้อมูลเชิงลึกด้านการจัดกลุ่มสินทรัพย์ (Asset Class) และสามารถสร้างสรรค์พื้นที่สำนักงานครบครันด้วยมาตรฐานสูงสุดสำหรับพื้นที่สำนักงานของวัน แบงค็อก เราให้ความสำคัญสูงสุดในด้านสุขภาวะ ความเป็นอยู่ที่ดีในการทำงาน ความยั่งยืน และคุณภาพที่ดีในทุกรายละเอียด โดยเราได้ทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลกในการรังสรรค์สภาพแวดล้อมที่สวยงามและตอบรับกับทุกความต้องการ พร้อมประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับผู้เช่าอาคาร อีกทั้งยังเป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกที่มีระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะแห่งอนาคต มุ่งสู่การรับรองมาตรฐาน WiredScore และ SmartsScore รวมไปถึงมาตรฐานอาคาร WELL Platinum รองรับด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ มุ่งสู่มาตรฐานอาคาร WELL Platinum โครงการแรกในประเทศไทย ที่พรั่งพร้อมทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม สุขอนามัย สังคม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานด้วยคุณลักษณะที่เพียบพร้อมนี้ วัน แบงค็อก จึงได้คว้ารางวัล “Best Office Development” จากเวทีประกาศผลรางวัล PropertyGuru Thailand Property Awards 2022 ครั้งที่ 17 ที่ผ่านมา“โดยในปีนี้เรามีความพร้อมและมั่นใจในการเปิดตัวพื้นที่เช่าอาคารสำนักงานที่มีความครบครันทั้ง 2 อาคารนี้ออกสู่ตลาด ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เราได้เปิดตัวอาคารสำนักงานที่ เดอะ ปาร์ค (The PARQ) ท่ามกลางการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ทว่า พื้นที่สำนักงานของเรากลับมีผู้เช่าเกือบเต็มถึง 95% โดยได้รับการตอบรับจากผู้เช่าที่มีศักยภาพ ผลตอบรับนี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการเช่าพื้นที่สำนักงานที่มีคุณภาพยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งพื้นที่สำนักงานของวัน แบงค็อก ได้รับการสร้างสรรค์มาเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวนี้” นายลิม ฮัว เทียง กล่าวด้านกรรมการผู้จัดการ ซีบีอาร์อี ประเทศไทย ได้ให้ความเห็นว่า เราเชื่อมั่นในศักยภาพของวัน แบงค็อก ที่ตั้งอยู่บนทำเลที่ดี นำเสนอพื้นที่สำนักงานที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เช่าอาคาร ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ CBRE ในตลาดอาคารสำนักงานของกรุงเทพฯ ที่มีมานานมากกว่า 30 ปี เราพบว่าตลาดในปัจจุบันมุ่งให้ความสำคัญในด้านชุมชน สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นทั้งนี้ ในช่วงปี 2565-2568 CBRE คาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่สำนักงานใหม่เพิ่มขึ้น 1.17 ล้านตร.ม. ซึ่งโครงการใหม่เหล่านี้โดยส่วนมากจะพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานของ LEED และ WELL โดยอาคารสำนักงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เช่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่ได้รับการพัฒนาและบริหารอาคารโดยทีมงานที่มากประสบการณ์ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อย่างโครงการต่างๆ ภายใต้เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เช่น FYI Center สาทร สแควร์ สามย่าน มิตรทาวน์ และเดอะ ปาร์ค เป็นต้น“นอกจากนี้ อาคารสำนักงานเก่าหลายแห่งที่สร้างขึ้นในช่วงก่อนปี 2543 เริ่มให้ความสำคัญกับการปรับปรุงอาคารเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ LEED และ WELL เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการพื้นที่สำนักงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นของบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล และพนักงานในยุคปัจจุบัน ซึ่งคาดหวังสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีความยืดหยุ่น ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน ตอบสนองไลฟ์สไตล์ในการมีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ความต้องการเหล่านี้เป็นตัวกำหนดปัจจัยในการพัฒนาอาคาร รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ โดยวัน แบงค็อกเป็นตัวอย่างที่ดีของโครงการใหม่ที่ได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาคารสำนักงานในโครงการ” น ส.รุ่งรัตน์ กล่าวด้านกรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์เจแอลแอล ให้ความเห็นว่า บริษัทต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนการออกแบบสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา ปัจจัยสำคัญมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และความจำเป็นในการมีออฟฟิศที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยืดหยุ่น-คล่องตัว ดีต่อพลานามัยของผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ตัวแปรที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อสถานที่ทำงาน คือ การหันไปใช้นโยบายที่ให้พนักงานทำงานที่ออฟฟิศสลับกับการทำงานจากสถานที่อื่นได้ ตอกย้ำการให้ความสำคัญมากขึ้นกับการมีสุขภาวะที่ดีของพนักงาน เอื้อให้มีการทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น ส่งเสริมความรู้สึกของการมีส่วนร่วม และเพิ่มประสิทธิผลของการทำงาน“การเลือกเช่าพื้นที่ในอาคารที่มีคุณภาพและความยั่งยืนเป็นแนวโน้มที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นให้เห็นชัดเจนในตลาดอาคารสำนักงานของกรุงเทพฯ และคาดว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ กรุงเทพฯ มีบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในออฟฟิศเดิมมานานกว่า 12 ปี คิดเป็นพื้นที่รวมกันกว่า 4 ล้านตารางเมตร เชื่อว่า บริษัทเหล่านี้จำนวนมากจะย้ายไปยังอาคารใหม่ที่จะเอื้อให้สามารถสร้างออฟฟิศใหม่ในรูปแบบของตนเองที่ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานได้ดีกว่าและมีส่วนในการช่วยดึงดูดให้พนักงานกลับเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศมากขึ้น” นายไมเคิล กล่าว“วัน แบงค็อก มีความเพียบพร้อมหลากหลายด้านที่สามารถรองรับความต้องการที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปของบริษัทผู้เช่าใช้ออฟฟิศได้อย่างดี ทำให้โครงการเป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดใจ กลุ่มอาคารสำนักงานในโครงการมีคุณภาพเกรดพรีเมียม มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านไลฟ์สไตล์มากมายไร้ขีดจำกัด เชื่อมโยงกับธรรมชาติ นำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ และเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหัวใจของวิถีชีวิตสังคมเมือง”นายแกลนซี กล่าวว่า วัน แบงค็อกตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนวิทยุและถนนพระราม 4 เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบขนส่งมวลชนที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยภายในโครงการวัน แบงค็อก ประกอบด้วยพื้นที่อาคารสำนักงานที่ครบครัน สถานที่ชอปปิ้งที่สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองผสานคุณค่าการใช้ชีวิตเหนือระดับ โรงแรมที่พร้อมให้บริการอันมีเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียว ศูนย์แสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมระดับโลก แหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมที่สร้างสีสันให้ชีวิตในทุกวัน พร้อมกับบริเวณพื้นที่สาธารณะเปิดโล่ง และพื้นที่สีเขียวถึง 50 ไร่ ตลอดจนการเป็นเมืองอัจฉริยะที่เพียบพร้อมด้วยนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นโครงการที่ได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน LEED for Neighbourhood Development ระดับ Platinum แห่งแรกในประเทศไทย และมาตรฐานรับรองอาคาร WELL เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้อาคาร