'พราว' ตอกย้ำความสำเร็จส่ง VEHHA คว้ารางวัล Best Condo Development (Hua Hin)

PROUD ตอกย้ำความสำเร็จต่อเนื่อง ส่งโครงการเวหา (VEHHA) คอนโดมิเนียมระดับลักชัวรีสูงที่สุดใจกลางเมืองหัวหิน คว้ารางวัล Best Condo Development (Hua Hin) ในงานประกาศรางวัล “PropertyGuru Thailand Property Awards” ครั้งที่ 17 การันตีศักยภาพบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีชั้นนำของประเทศอย่างแท้จริง เตรียมเปิดตัว 2 โครงการใหม่บนทำเลศักยภาพ ใจกลาง CBD (Central Business District)





กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี เปิดเผยว่า โครงการเวหา (VEHHA) คอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี ได้รับรางวัล Best Condo Development (Hua Hin) จากเวทีประกาศรางวัล "PropertyGuru Thailand Property Award” ครั้งที่ 17 เป็นงานประกาศรางวัลในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือและจัดขึ้นอย่างยาวนานที่สุดในประเทศไทยสำหรับโครงการเวหา (VEHHA) เป็นคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี 31 ชั้น สูงที่สุดบนทำเลศักยภาพใจกลางเมืองหัวหิน มูลค่ารวม 2,290 ล้านบาท ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Happiness Happens” โดดเด่นด้วยดีไซน์ Single Corridor ทำให้ผู้อาศัยเห็นวิวทะเลแบบพาโนรามาทุกยูนิต พร้อม Fully Furnish แต่งครบจบทุกห้อง ที่มาพร้อมกับบริการเหนือระดับจากเครือโรงแรมระดับโลกฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท วานา นาวา หัวหิน เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับกลุ่มครอบครัวขนาดเล็กจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่ และผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยระยะยาว หรือบ้านพักตากอากาศ มีห้องพักให้เลือก 7 รูปแบบ ด้วยราคาเริ่มต้น 3.19 ล้านบาท และสิทธิพิเศษ Proud Privilege เข้าเล่นสวนน้ำวานา นาวา หัวหิน ฟรี 5 ปี เป็นแห่งแรกของเมืองไทย“การได้รับรางวัล Best Condo Development (Hua Hin) นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีชั้นนำของประเทศอย่างแท้จริง จากการพัฒนาโครงการออกแบบที่อยู่อาศัยและบริการภายใต้แนวคิด “More Than Just Living - สัมผัสการใช้ชีวิตที่มากกว่า ด้วย 3 คุณค่า ได้แก่ Sense Of Hospitality (การดูแลเอาใจใส่ในการบริการ) Value Of Home Being (คุณค่าที่แท้จริงของบ้านหรือที่อยู่อาศัย) Harmonious Living (การผสานต่อความเป็นมาอย่างกลมกลืนแต่โดดเด่น) เพื่อสร้างประสบการณ์และความแตกต่างให้ลูกค้า ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และความต้องการของผู้อยู่อาศัยด้วยการเลือกทำเลที่มีศักยภาพ การออกแบบและสร้างสรรค์โครงการ ผ่านการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้าตัวจริง และดำเนินการก่อสร้างด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการได้รับรางวัลจากเวทีนี้ ช่วยสร้างการยอมรับทั้งลูกค้า นักลงทุน เอเยนต์ในวงกว้างมากขึ้น สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท” น.ส.พราวพุธ กล่าวทั้งนี้ โครงการเวหา (VEHHA) เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะแลนด์มาร์กใหม่ ใจกลางเมืองหัวหิน อยู่ระหว่างแนะนำโครงการกับลูกค้าและเอเยนต์ชาวไทยและต่างประเทศ ควบคู่กับจัดแคมเปญต่างๆ พร้อมโปรโมชันพิเศษ รองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้า คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จไตรมาส 2/2568 ช่วยสร้างรายได้ให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ พราว เรียล เอสเตท เตรียมเปิดตัว โครงการใหม่บนทำเลศักยภาพ ใจกลาง CBD (Central Business District) โครงการแนวราบระดับลักชัวรี วี อารีย์ (VI ARI) บ้านเดี่ยวบนทำเลศักยภาพใจกลางอารีย์ ย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจ มูลค่ารวม 507 ล้านบาท และโครงการแนวสูงระดับลักชัวรี ย่านคอนแวนต์ มูลค่ารวม 3,900 ล้านบาท พร้อมความพิเศษในการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ และบริการการดูแลสุขภาพให้ลูกบ้านอย่างครบวงจร คาดมีกระแสตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูงที่เป็นเรียลดีมานด์