ศุภาลัยครองใจชาวขอนแก่น โกยยอดขาย “ปาล์มสปริงส์ บึงแก่นนคร” ทะลุ 200 ล้านบาท

ศุภาลัยครองใจชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงต่อเนื่อง หลังเปิด Pre-Sale โครงการใหม่ล่าสุด “ศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ บึงแก่นนคร” กับแบบบ้านหรูสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอลในราคาเริ่มต้น 4&15 ล้านบาท ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้า กระหน่ำจองรัวๆทั้งบ้านเดี่ยว 2-3 ชั้น และบ้านแฝด 2 ชั้น กวาดยอดขายกว่า 200 ล้านบาท ตอกย้ำโปรเจกต์บ้านสวยมีระดับบนทำเลทองใจกลางเมือง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าด้วยที่ตั้งโครงการบนทำเลที่ดีที่สุดริมบึงแก่นนคร รายล้อมด้วยธรรมชาติ พร้อมความสะดวกสบายของการใช้ชีวิตใจกลางเมือง ซึ่งมาพร้อมกับแบบบ้านใหม่ล่าสุดสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล ทั้งบ้านเดี่ยว 2-3 ชั้น และบ้านแฝด 2 ชั้น ทำให้โครงการ “ศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ บึงแก่นนคร” ตรงใจและตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัย ผนวกกับความเชื่อมั่นจากลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ศุภาลัย จึงกวาดยอดขายทะลุเป้ากว่า 200 ล้านบาท หลังเปิด Pre-Sale ไปเมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา“ศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ บึงแก่นนคร” สะท้อนการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์และสง่างาม ภายใต้แนวคิด “LIFE OF PERFECTION AT ONE LAST BEST LOCATION ความสมบูรณ์แบบของชีวิต ที่สุดแห่งทำเลที่คุณครอบครองได้” ด้วยแบบบ้านหรูแนวคิดใหม่สไตล์โมเดิร์นทรอปิคอลที่ยกทัพมาให้เลือกสรรถึง 11 แบบ บนพื้นที่ใช้สอย 126-417 ตารางเมตร เพลิดเพลินด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกโดนใจทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งสวนสาธารณะขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 2 ไร่ สระว่ายน้ำจากุชชี่ สนามพัตต์กอล์ฟ สนามบาสเกตบอล สะดวกสบายและทันสมัยกับระบบ Home Automation & Security อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกล้อง CCTV และเข้าออกโครงการด้วยระบบ Access Control อีกทั้งตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพทำให้เดินทางไปยังสถานที่สำคัญใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น แฟรี่ พลาซ่า ตลาดต้นตาล เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่นราม โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น และท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นเป็นเจ้าของความคุ้มค่าของชีวิตอันสมบูรณ์แบบบนที่สุดแห่งทำเลใจกลางเมืองขอนแก่นได้แล้ววันนี้ ณ Sales Gallery ราคาพิเศษเริ่มต้น 4-15 ล้านบาท พร้อมโปรโมชันจัดเต็ม รับส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท ฟรีค่าส่วนกลาง 3 ปี และฟรีเครื่องปรับอากาศ