เซ็นทรัลพัฒนาสู้ศึกโรงแรม เปิดโก โฮเทลแห่งแรกที่บ่อวิน ดีไซน์โฮเต็ลระดับพรีเมียม

วันนี้ (6 ธ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์การค้าในกลุ่มเซ็นทรัล ได้เปิดให้บริการโรงแรมที่ชื่อว่า โก โฮเทล (GO! HOTEL) แห่งแรก ที่ด้านหน้าศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ บ่อวิน ฝั่งถนนเครือสหพัฒน์-ปากร่วม (ถนนทางหลวงชนบท ชบ.1032) ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นบิสิเนสยูนิตใหม่ เปิดให้เข้าพักเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา โดยได้จัดโปรโมชันห้องพักราคาเริ่มต้นที่ 990 บาทต่อคืน ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2565สำหรับโรงแรมโก โฮเทล วางจุดขายเป็นดีไซน์โฮเต็ลระดับพรีเมียม ภายใต้การบริหารงานของเครือเซ็นทรัลพัฒนา โดยเน้นที่ตั้งใจกลางเมือง ใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลและศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลักษณะเป็นอาคารสูง 7 ชั้น มีจุดเด่นที่ผนังพรีแคสต์ลายเปลือกหอย ภายในมีห้องพักจำนวน 79 ห้อง แต่ละห้องมีขนาด 20 ตารางเมตร มีให้เลือก 2 ประเภท ได้แก่ GO! DOUBLE เตียงคิงไซส์ และ GO! TWIN 2 เตียงเดี่ยวภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ที่ฟอกอากาศ PM 2.5 สมาร์ททีวีขนาด 42 นิ้ว ผ้าม่านทึบแสง ผ้าขนหนูที่เป็นผ้าฝ้าย 100% อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสามารถพักร่วมกับสัตว์เลี้ยงไม่เกิน 10 กิโลกรัม ได้ที่ชั้น 2 ของโรงแรม และยังมีพื้นที่ทำงานส่วนกลางที่เรียกว่า GO! WORKS ที่ออกแบบให้พร้อมรองรับความต้องการที่หลากหลาย โต๊ะทำงานส่วนตัว ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน มุมของว่างและกาแฟระดับพรีเมียมสำหรับช่องทางการจองห้องพักของโรงแรมโดยตรงมี 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ https://letzzzgo.co และไลน์ @gohotel หรืออีเมล contact@letzzzgo.co โดยมีสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเดอะวัน สามารถสะสมและใช้คะแนนเดอะวันเป็นส่วนลดได้ โดยทุก 25 บาทเท่ากับ 1 คะแนน และ 1,000 คะแนนใช้เป็นส่วนลดได้ 100 บาท ทั้งนี้ โรงแรมโก โฮเทล มีแผนที่จะเปิดให้บริการเพิ่มอีก 3 สาขา ได้แก่ โรงแรมโก โฮเทล ชลบุรี, โรงแรมโก โฮเทล ศรีราชา และโรงแรมโก โฮเทล บ้านฉาง จ.ระยองรายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า การแข่งขันของธุรกิจโรงแรมราคาประหยัด หรือบัดเจ็ตโฮเต็ลในช่วงที่ผ่านมาพบว่าเป็นของสองค่ายใหญ่ อย่าง โรงแรมฮ็อปอินน์ ของกลุ่มดิ เอราวัณ กรุ๊ป เปิดให้บริการแล้ว 51 สาขาทั่วประเทศ ขณะที่โรงแรมบีทู ของกลุ่มจาวลา เชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้ว 56 สาขาทั่วประเทศ สำหรับโรงแรมโก โฮเทล ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ของเครือเซ็นทรัลพัฒนา จะแตกต่างออกไปจากสองโรงแรม ในรูปแบบดีไซน์โฮเต็ล ขนาด 79 ห้อง ราคาห้องพักประมาณ 1,000 บาทโดยมีแผนจะเปิดทั้งหมด 25 สาขา ซึ่งในการแถลงข่าวเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 เบื้องต้นจะเปิดให้บริการ 7 ทำเล คือ จ.นครราชสีมา, อุบลราชธานี, อยุธยา, ระยอง, ศรีราชา, ชลบุรี และเชียงราย นอกเหนือจากอีกสองแบรนด์ที่พัฒนาร่วมกับเครือโรงแรมเซ็นทารา ได้แก่ โรงแรมเซ็นทารา แบรนด์ระดับฟูลเซอร์วิส ราคาห้องพักประมาณ 2,000 บาทขึ้นไป และโรงแรมเซ็นทาราวัน แบรนด์ผสมผสานไลฟ์สไตล์และธุรกิจ (Bleisure) ในระดับกลาง ราคาห้องพักประมาณ 1,500-1,700 บาท