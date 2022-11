Crypto Meetup Thailand จับมือ OKX จัดงาน It’s OK to Meetup BKK 2022 การรวมตัวครั้งใหญ่ขององค์กรและ Venture Capital Fund ชั้นนำในวงการคริปโตเคอร์เรนซี เตรียมจัดงาน Crypto Meetup The World ไตรมาส 2 ปี 2566 ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายต่อยอดคอมมูนิตี ตั้งเป้าเชื่อมโยงเครือข่าย สะสมยอดสมาชิก 20,000 คนภายใน 3 ปี

นายศิวนัส ยามดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บอสเวลล์ ดิจิทัล โฮลดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า Crypto Meetup Thailand ศูนย์รวมคอมมูนิตีคริปโตเคอร์เรนซีในประเทศไทย ร่วมกับ OKX - ศูนย์ซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีชั้นนำ จัดงาน It’s OK to Meetup BKK 2022 หรืองาน Crypto, NFT & Beers ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ ภาพรวมตลาดคริปโตฯ NFT และ Web3 ในปี 2565ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Web3, Custody และ DeFi Platform มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ภาพรวมตลาดคริปโตฯ นำโดยนายสเตฟาน ปัญญาสิริ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Bastion ผู้พัฒนาบล็อกเชน 3.0 ดร.อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน ผู้ร่วมก่อตั้งและที่ปรึกษากลยุทธ์ด้านการเงิน Forward แพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) นายแม็กซิม พอล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด Atato ผู้ให้บริการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับองค์กรชั้นนำของภูมิภาค ร่วมด้วย Layla, CMO of Port 3 ผู้ให้บริการเครื่องมือประกอบการเขียนสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract)“การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นงาน Crypto, NFT & Beers ครั้งที่ 8 ที่แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากรอบนี้เป็นการรวมตัวครั้งใหญ่จากธุรกิจร่วมเงินลงทุน (Venture Capital Fund) เช่น ANANDA, InnovestX Baecon, SCBX, SCB10X และองค์กรชั้นนำของแวดวงคริปโตฯ โดยมีบล็อกเชนระดับโลก เช่ร Chainup, FOMO, Crypto.com ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก นอกจากนี้ ยังมี BITKUB, Bitazza, WAGYU LAB ซึ่งถือเป็นงานที่รวบรวมตัวแทนและเหล่าคอมมูนิตีที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่บริษัทเคยจัดมา โดยที่ผ่านมา งาน Crypto, NFT & Beers มีกระแสตอบรับที่ดีมากจากกลุ่มนักลงทุนและผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 150-250 คนต่อครั้ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีแผนร่วมมือกับพันธมิตรเตรียมจัดงาน Crypto Meetup The World คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงไตรมาส 2/66 เชื่อว่าจากการเชื่อมโยงเครือข่ายจะส่งผลให้มีกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น ตั้งเป้าฐานสมาชิก 20,000 คน ภายใน 3 ปี” นายศิวนัส กล่าวสำหรับ Crypto Meetup Thailand อีกหนึ่งกิจกรรมของชาวคริปโตฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท บอสเวลล์ ดิจิทัล โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อให้นักลงทุนได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรแถวหน้าในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและรับรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ fb.com/cryptomeetupthailandอนึ่ง บริษัท บอสเวลล์ ดิจิทัล โฮลดิ้ง จำกัด มีเป้าหมายคือการสร้าง Start Up โดยมุ่งเน้นไปที่ 2 รูปแบบการเติบโต นั่นคือ การปลุกปั้นเทคโนโลยีของตัวเองขึ้นมา เพื่อให้เกิดคลื่นลูกใหม่ในวงการ และมุ่งหาพาร์ตเนอร์ที่เป็นบริษัท Start Up ในการเข้าไปร่วมพัฒนาและร่วมทุนเพื่อให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่แข็งแกร่ง