ปปง.เช็กบิล 2 โบรกฯ เปิดทางเจ้าของบัญชีเอี่ยวหุ้น MORE คัดค้านอายัด

นายเอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์เช้านี้ว่า ปปง.จะเข้าตรวจสอบโบรกเกอร์ 2 รายที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลของ ปปง.ที่จะต้องรายงานธุรกรรมที่มีความเสี่ยง ซึ่งทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ได้แจ้งให้สมาชิกทุกรายตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.ให้ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) และชะลอการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องไว้ก่อน รวมตรวจสอบการยืนยันตัวตนของลูกค้า แต่โบรกเกอร์ทั้ง 2 รายไม่ได้ปฏิบัติให้ครบถ้วนปปง.จึงได้แจ้งล่วงหน้าให้โบรกเกอร์ทั้ง 2 รายเตรียมรายงาน หลักฐาน เอกสารต่างๆ เพื่อให้เจ้าพนักงานของ ปปง.เข้าไปตรวจสอบว่าโบรกเกอร์ทั้ง 2 รายปฏิบัติอย่างไร ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ได้ทำตามหลักเกณฑ์จะต้องถูกดำเนินคดี ซึ่งน่าจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ภายในปลายสัปดาห์นี้ หรือต้นสัปดาห์หน้าส่วนการอายัดบัญชีที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหุ้น MORE นั้น ปปง.ได้แจ้งให้เจ้าของบัญชีได้นำหลักฐานเอกสารต่างๆ เข้ามาชี้แจงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ต้องสงสัยหรือไม่ เพื่อคัดค้านการอายัดทรัพย์ดังกล่าว ซึ่ง ปปง.ยืนยันว่ากรณีนี้เป็นการคุ้มครองสิทธิของทั้งผู้ร้องดำเนินคดีฉ้อโกงหุ้น MORE และผู้ที่คัดค้านอย่างเท่าเทียมกัน"เตรียมเอกสารไว้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอีกทีว่าหลักฐานที่ชี้แจงชัดเจนหรือไม่ ถ้าชัดเจนจะสั่งยกเลิกการอายัดและคืนเงินเจ้าของบัญชี แต่ถ้ายังคลุมเครือน่าสงสัยจะยื่นต่อศาลและไปพิสูจน์กับศาล" นายเอกรักษ์ กล่าวเลขาธิการ ปปง.ยังกล่าวว่า สำหรับคดีหุ้น MORE เป็นกรณีที่กลุ่มบุคคลใช้ช่องโหว่ของระเบียบมาทำการแช่นนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนพยายามรวบรวมหลักฐานเพื่อระบุตัวผู้ร่วมกระทำความผิด