หุ้น MORE ร่วงติดฟลอร์หลังเปิดเทรดปกติ

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยว่า เช้าวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย SP เพื่อเปิดให้มีการซื้อขายหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ตามปกติ หลังจากพิจารณาแล้วว่า การดำเนินการตลอด 5 วันที่ผ่านมาในสัปดาห์ก่อนได้ทำอย่างครบถ้วนแล้ว"ผลกระทบจากการที่จะปลด SP เราได้คำนวณและดูผลกระทบต่างๆ แล้ว โดยมองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อระบบ จึงค่อนข้างมั่นใจในการที่จะเปิดให้ซื้อขายได้ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่อนข้างพอใจกับความสำเร็จในช่วง 5 วันที่ผ่านมา ว่า ได้ส่งข้อมูลให้ทางตำรวจอย่างครบถ้วน รวมถึงการส่งข้อมูลให้ผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว" นายภากร กล่าวดังนั้น ขอให้นักลงทุนใช้ข้อมูลและพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดอย่างรอบด้านก่อนจะตัดสินใจลงทุนหุ้น MORE ขณะที่ ปปง.ได้แจ้งไปยังโบรกเกอร์เพื่ออายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น MORE ผิดปกติจำนวน 34 รายการ เป็นเวลา 90 วันทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP สั่งหยุดพักการซื้อขายหุ้น MORE มาตลอด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 14-18 พ.ย.2565