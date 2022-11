ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเอสพีหุ้น more หลังตรวจสอบผลเป็นที่น่าพอใจ

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เปิดแถลงข่าว “การดำเนินการต่อไปกรณีหุ้น MORE” โดยระบุว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเรื่องการปลดเครื่องหมาย SP บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ในวันที่ 21 พ.ย.65 เนื่องจากบริษัทครบกำหนดขึ้นเครื่องหมาย SP เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ย.65 กลับมาซื้อขายปกติ โดยยืนยันว่าไม่กระทบระบบการซื้อขายวันนี้ หลังจากตรวจสอบผลเป็นที่น่าพอใจ และมั่นใจว่ามีมาตรการไว้รองรับหลังเปิดซื้อขายที่เพียงพอ"ตลท.ได้ประเมินในภาพรวมแล้วว่า การเปิดให้ซื้อขายหุ้น MORE ตามปกติจะไม่มีผลกระทบต่อระบบ รวมทั้งโบรกเกอร์ทุกรายสามารถรองรับสถานการณ์ได้แม้ว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันอาจจะต่ำลงไปมาก"ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดพักการซื้อ MORE ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15-18 พ.ย.65 หลัง พบว่าเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 65 MORE ได้มีการซื้อขายที่ผิดปกติไปจากช่วงก่อนหน้า โดยมีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 7,142 ล้านบาท เป็นอันดับ 1 ของมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาด (SETและ mai) โดยเปิดตลาดที่ราคา 2.90 บาท จากราคาปิดวันก่อนหน้าจากนั้นราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนราคาต่ำสุด (Floor) และในวันศุกร์ที่ 11 พ.ย.65 ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องจนราคาต่ำสุด (Floor) อีกวันมาที่ราคา 1.34 บาทนอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ระบุว่า ได้รับเอกสารชี้เเจงจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เช้านี้ว่า ทาง ปปง. มีคำสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเสียหายจากกรณีหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ได้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้นรวม 34 รายการ พร้อมดอกผล มีระยะเวลาภายในไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่มีคำสั่งออกไปในวันนี้ทั้งนี้ หลังตลาดเปิดการซื้อขาย ราคาหุ้น MORE ปรับลดลงทันที 0.41 บาท หรือเปลี่ยนแปลง -29.93% มาอยู่่ที่ 0.96 บาท