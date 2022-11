กรุงศรีเข้าซื้อหุ้น 75% ของ Home Credit ในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ มูลค่า 1.77 หมื่นล้าน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ประกาศเข้าซื้อหุ้น 75% เพื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคของ Home Credit ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 473.9 ล้านยูโร หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 17,700.8 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนสุดท้ายจะถูกปรับปรุงด้วยส่วนต่างของมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงิน ณ วันเข้าทำธุรกรรม โดยธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) of Indonesia (OJK) Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) และ Philippines Competition Commission (PCC) และรายละเอียดของธุรกรรมจะต้องถูกแจ้งให้ Japanese Financial Services Agency (JFSA) Securities and Exchange Commission of Philippines Commission for the Supervision of Business Competition of Indonesia (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) (KPPU) และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Expansion) ของกรุงศรี (หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโรเท่ากับ 37.3513 บาท อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565)กรุงศรี ร่วมกับ PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Bank Danamon สถาบันการเงินในเครือ MUFG ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อหุ้นของ PT.Home Credit Indonesia ในสัดส่วน 75% และ 10% ตามลำดับ จาก Home Credit Indonesia B.V. และ Ms.Wanda Ariestiani Evansในขณะเดียวกัน กรุงศรี และ MUFG ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อหุ้นของ HC Consumer Finance Philippines, Inc. ในสัดส่วน 75% และ 25% ตามลำดับ จาก HC Philippines Holdings B.V. และ Filcommerce Holdings, Inc. พร้อมกันนี้ กรุงศรีจะเข้าซื้อกิจการในสัดส่วน 100% ของ HCPH Financing 1, Inc. และ HCPH Insurance Brokerage, Inc. ซึ่งเป็นธุรกิจสนับสนุนของ HC Consumer Finance Philippinesกล่าวว่า “กรุงศรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่า ธนาคารได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการของ PT.Home Credit Indonesia และ HC Consumer Finance Philippines, Inc. โดยธุรกรรมจะเสร็จสิ้นหลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานในการกำกับดูแล เรามั่นใจว่าด้วยความเชี่ยวชาญและเครือข่ายที่แข็งแกร่งของ Home Credit ทั้งในตลาดอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ผสานเข้ากับประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานของกรุงศรีในธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคจะยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้น โดยการผสานความร่วมมือระหว่างกันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมทั้งลูกค้าในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ และความสำเร็จในครั้งนี้ได้ตอกย้ำอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นของเราในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจสู่อาเซียน เพื่อปูทางสู่การเป็นสถาบันการเงินไทยที่เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า พร้อมเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน”PT.Home Credit Indonesia และ HC Consumer Finance Philippines, Inc. เป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดสินเชื่อผู้บริโภคทั้งในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ โดยให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแก่ผู้บริโภคในกลุ่ม mass market และ upper mass market ด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและช่องทางการขายที่หลากหลายและเชื่อมโยงกันในแบบ omni-channel ทำให้ปัจจุบัน Home Credit เป็นผู้นำในสินเชื่อ ณ จุดขาย (POS loan) PT. Home Credit Indonesia มีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันราว 11 ล้านราย และให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าราว 5 ล้านรายในอินโดนีเซีย ขณะที่ HC Consumer Finance Philippines, Inc. มีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันราว 9 ล้านราย และให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าราวกว่า 8 ล้านรายในฟิลิปปินส์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)