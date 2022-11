‘เดอะ ฟอเรสเทียส์’ ชูงาน Halloween ตอกย้ำ Happiness Destination ชวนทุกครอบครัวร่วมตื่นตาตื่นใจในงานคริสต์มาส

โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ โดย MQDC หรือบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ปลื้มความสำเร็จการจัดงาน The Forestias Halloween 2022 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 22-31 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นคับคั่ง และเต็มไปด้วยความประทับใจ ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็น Happiness Destination สถานที่แห่งความสุขสำหรับครอบครัว ทั้งนี้ เดอะ ฟอเรสเทียส์ มีแผนจัดงานเทศกาลต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งงานครั้งต่อไปที่เตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่ตื่นตาตื่นใจอีกครั้ง คือ เทศกาลคริสต์มาส ช่วงปลายปีนี้

งานครั้งต่อไปจะเป็นงานเทศกาลคริสต์มาสในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ ที่โครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ บางนา กม.7

ประธานผู้อำนวยการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้อำนวยการโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ กล่าวว่า “เดอะ ฟอเรสเทียส์ ในฐานะโครงการเมืองแห่งแรกที่ออกแบบทุกมิติเพื่อการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น และมีความสุขมากขึ้น ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างโครงการมีความคืบหน้าไปอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนโครงการที่พักอาศัย และส่วนต่างๆ ตลอดจนผืนป่า เดอะ ฟอเรสเทียส์ ที่เริ่มปลูกตั้งแต่เมล็ดและต้นกล้า ณ ปัจจุบันมีความเขียวชะอุ่ม ร่มรื่น และเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างมาก โดยโครงการได้เดินหน้าจัดกิจกรรมสุดพิเศษในเทศกาลต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำความเป็น Happiness Destination สร้างสรรค์สถานที่ที่จะมอบช่วงเวลาแห่งความสุขและสนุกสนานให้สมาชิกในครอบครัวได้มาใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข”งาน The Forestias Halloween 2022 ที่ผ่านไป มีชื่องานว่า “The Awakening Forest” The Immersive Halloween Fairy Town เป็นการรังสรรค์ดินแดนป่าลึกลับของภูต Forest Fairy ที่มีรถฟักทองนำทางพาทุกคนเดินทางข้ามผ่านอุโมงค์ทะลุมิติ สู่ดินแดนมหัศจรรย์และมนตราเพื่อร่วมผจญภัยไปกับเหล่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิดบนผืนป่า เดอะ ฟอเรสเทียส์ โดยผู้เข้าร่วมงานซึ่งส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัว และเป็นกลุ่มเพื่อนๆ ต่างได้สนุกสนานและสัมผัสกับความสุข สนุกกับเกมหลากหลาย มุมถ่ายรูปสุดชิคที่น่ารักน่าประทับใจมากมาย เพลิดเพลินกับเมนูขนมแสนอร่อย และเสียงเพลงจากวงดนตรีแสดงสด อีกทั้งยังได้รับของรางวัลน่ารักสุดพิเศษกลับบ้านเป็นของที่ระลึก สร้างความประทับใจ และการบอกต่อๆ กันชักชวนกันมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องตลอดทุกวันของการจัดงาน โดย 10 วันของการจัดงาน ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมมากมายบนพื้นที่อันกว้างขวางท่ามกลางธรรมชาติของผืนป่าเดอะ ฟอเรสเทียส์ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณเกือบ 10,000 คนทั้งนี้ เดอะ ฟอเรสเทียส์ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเทศกาลแห่งความสุขต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สถานที่ที่สมาชิกครอบครัวจะได้ชักชวนกันมาใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งในงานต่างๆ ได้จัดแบบจัดใหญ่จัดเต็ม เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจ และความประทับใจอย่างเต็มที่ให้ทุกคนที่มาร่วมงานทั้งนี้ซึ่งรายละเอียดของการจัดงานจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook: MQDC - Magnolia Quality Development Corporation หรือ LINE Official: MQDCโครงการ ‘เดอะ ฟอเรสเทียส์’ ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 398 ไร่ บนถนนบางนา-ตราด ซึ่งเป็นเส้นทางสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่กำลังเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยพื้นที่อันกว้างใหญ่ของ ‘เดอะ ฟอเรสเทียส์’ ประกอบไปด้วยพื้นที่สวนสาธารณะ ธรรมชาติ โครงการที่พักอาศัยหลากหลายแบรนด์ที่ตอบโจทย์หลากหลายไลฟ์สไตล์และช่วงวัย รวมไปถึงพื้นที่เพื่อกิจกรรมชุมชนต่างๆ และพื้นที่เชิงธุรกิจที่มุ่งเน้นส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี ท่ามกลางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ