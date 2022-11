“TOMORROW X TOGETHER” ยิ่งใหญ่สุดอลัง พร็อพ แสง สี เสียงแน่นทุกโชว์ สมการรอคอย

ปิดฉากไปอย่างสวยงามกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรก 2 รอบการแสดงของ 5 หนุ่ม(ทูมอร์โร บาย ทูเกธเธอร์ หรือ TXT) กับคอนเสิร์ตเมื่อวันที่ 22-23 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ธันเดอร์โดม เมืองทอง ธานี เรียกได้ว่างานนี้ผู้จัดอย่าง APPLEWOOD, APPLEWOOD THAILAND ไม่ทำให้ผิดหวัง แสง สี เสียง จัดเต็มสมการรอคอยเพียงแค่เปิดตัวทั้ง 5 หนุ่มด้วยเพลง 0X1=Lovesong (I Know I Love You) ก็เรียกเสียงกรี๊ดจาก MOA ไทย (โมอา ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการของ TXT) สนั่นฮอลล์กันเลยทีเดียว ก่อนที่จะกล่าวทักทาย โมอาไทยอย่างเป็นทางการ โดยหนุ่มๆ บอกว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยครั้งแรกแล้ว ก็เป็นการได้มาเจอกับโมอาไทยเป็นครั้งแรกอีกด้วย ซึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆ และอยากให้โมอาไทยนั้นสนุกกับไปพวกเขาเช่นกันเพิ่มดีกรีความสนุกกันอย่างต่อเนื่องกับเพลง “Wishlist”, “Blue Orangeade”, “Magic” และ “Ghosting” ก่อนที่จะปล่อยให้แฟนๆ ได้พักหายใจหายคอกันสักนิด ก่อนที่จะไปสนุกกันต่อกับเพลง “New Rules” โดยเฉพาะเพลง“Puma.” ที่เรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆ กับการ โซโล่แด๊นซ์ของหนุ่ม ยอนจุน นั่นเองความพิเศษของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นอกจากแสง สี เสียงที่จัดเต็มแล้ว การปรากฎตัวของทั้ง 5 หนุ่มพร้อมรถจี๊ป พร็อพสุดแสนยิ่งใหญ่อลังการที่อยู่กลางเวทีก็เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆ ได้ไม่แพ้กัน ซึ่งพวกเขาก็มาพร้อมกับเพลงสนุกๆ ชวนให้โยกตาม “What If I Had Been That Puma” หลังจากนั้นทั้ง 5 หนุ่ม ก็ชวนแฟนๆ ให้มาขยับไปด้วยกัน กับการเล่นเวฟ งานนี้เหล่าโมอาก็ไม่ทำให้ผิดหวังช่วยกันทำเวฟออกมาได้ประทับใจหนุ่มๆ บนเวทีกันเลยทีเดียว ก่อนที่จะชวนแฟนๆ ในฮอลล์โยกไปด้วยกันกับเพลง LO$ER=LO♡ER ต่อกันด้วยบัลลาดเพราะๆ อย่าง “Trust Fund Baby.”คอนเสิร์ตในครั้งนี้ หนุ่มๆ ก็ขนเพลงฮิตไม่ว่าจะเป็น “Crown,” “Magic Island,” “Run Away,” “Blue Hour” ,“Frost,” “Maze in the Mirror”,“Eternally”, “Opening Sequence” ,“Anti-Romantic” และเพลง Lonely Boy ที่ถูกนำมาแสดงสดเป็นครั้งแรกด้วยปิดท้ายด้วยเพลงฮิตอีกหนึ่งเพลงอย่าง “Good Boy Gone Bad” เรียกได้ว่าเอนเนอร์จีดีไม่มีตกเลยทั้ง TXT และเหล่าโมอา งานนี้นอกจากทั้ง 5 หนุ่มทั้งร้องทั้งเต้นกันอย่างต่อเนื่องแล้ว เหล่าโมอาเองก็สู้สุดใจเช่นกัน เวลาความสุขและสนุกมักจะผ่านไปเร็วเสมอก่อนที่พวกเขาจะกลับมาตามคำเรียกร้องกับเพลง “Thursday’s Child Has Far To Go”, “MOA Diary (Dubaddu Wari Wari)” และ “Sweat” ซึ่งก็เป็นอีกเพลงนึงที่สมาชิกในวงแต่งขึ้นมาและยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ก่อนจะจากกันไปทั้ง 5 หนุ่มนอกจากจะขอบคุณแฟนๆที่มาสนุกกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้แล้ว พวกเขาก็สัญญาว่าจะกลับมาเจอกับทุกคนอีกอย่างแน่นอน งานนี้ต้องขอบคุณ “แอปเปิลวูด” ผู้จัดใจดี ที่นำพาคอนเสิร์ตคุณภาพเน้นๆ นี้มาให้แฟนๆ ชาวไทยต่อเนื่องเสมอมา