ธอส.ปรับโฉมแอปใหม่ ยกระดับการบริการด้านดิจิทัล ตอบโจทย์ลูกค้าทุก Gen เปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้ว

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มุ่งสู่การเป็น Fully Digital Bank ในปี 2565 ยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลของธนาคารผ่าน Mobile Application ปรับโฉมและพัฒนาสุดยอดเทคโนโลยี ตอบโจทย์ Lifestyle และความต้องการลูกค้ายุค New Normal จาก GHB ALL สู่ GHB ALL GEN แอปที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัย แอปเดียวครบ จบทุกเรื่อง เพิ่มฟังก์ชันการให้บริการในเฟสที่ 1 เช่น ยื่นขอสินเชื่อ ชำระเงินกู้ เปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อสลากออมทรัพย์ และชำระค่าสินค้าและบริการ พร้อมเปิดให้ลูกค้าดาวน์โหลด และเริ่มใช้งานได้แล้ว

สำหรับฟังก์ชันหลักในการให้บริการลูกค้าผ่าน Mobile Application : GHB ALL GEN ในเฟสที่ 1 เช่น 1.ยื่นขอสินเชื่อ ทั้งการยื่นขอสินเชื่อใหม่ และกู้เพิ่ม 2.ชำระเงินกู้ตามวงเงินงวดที่กำหนดไว้ และเพิ่มจำนวนเงินงวดที่ต้องการชำระเพิ่ม 3.เปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์







4.การยืนยันตัวตน โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคารผ่านระบบ NDID 5.ซื้อสลากออมทรัพย์ สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยซื้อสลากออมทรัพย์กับ ธอส. มาก่อน และลูกค้าที่สนใจซื้อสลากเพิ่ม 6.ชำระค่าสินค้าและบริการ ตามหน่วยงานและร้านค้าที่ร่วมรายการ และบริการอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกรายการโปรด (Favorite) บนหน้าจอหลัก เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานเมนูที่ใช้งานประจำได้อีกด้วย







กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. พัฒนาการให้บริการด้านดิจิทัลของธนาคารผ่าน Mobile Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการดูลูกค้าเปรียบเสมือนเดินทางมาใช้บริการที่สาขา และเพิ่มฟังก์ชันการให้บริการที่สะดวกและให้ใช้งานง่ายตอบโจทย์ Lifestyle แบบ New Normal ของลูกค้าทุก Generation ด้วยการยกระดับและปรับโฉม Mobile Application : GHB ALL ของธนาคารเป็น Mobile Application : GHB ALL GEN ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็น Fully Digital Bank ในปี 2565 ของ ธอส. และก้าวเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านตามวิสัยทัศน์ต่อไป“นับเป็นอีกหนึ่งบริการด้านดิจิทัลที่ ธอส. ยกระดับเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกและตรงความต้องการมากขึ้น ซึ่งลูกค้าที่ใช้งาน Mobile Application : GHB ALL ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีกว่า 1.5 ล้านราย รวมถึงลูกค้า ธอส. ที่ยังไม่เคยใช้งาน GHB ALL มาก่อน สามารถดาวน์โหลด Mobile Application : GHB ALL GEN เพื่อสัมผัสกับรูปโฉมและบริการใหม่ๆ ได้ทันที ไม่พลาดการติดต่อ และเข้าถึงบริการของ ธอส. ได้ก่อนใคร” นายฉัตรชัย กล่าวทั้งนี้ ลูกค้าของ ธอส.สามารถดาวน์โหลด และเริ่มใช้งาน Mobile Application : GHB ALL GEN ได้ที่ App Store และ Google Play ได้แล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th