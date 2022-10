มันนี่ เอ็กซ์โป อุดรฯ เงินสะพัดกว่า 5,700 ล้าน

น.ส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 9 Money Expo Udonthani 2022 ซึ่งจัดภายใต้แนวคิด “Wealth to Wellness” ระหว่างวันที่ 30 กันยายน-2 ตุลาคม 2565 ณ อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า การจัดงาน 3 วัน มีประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจสมัครใช้บริการทางการเงินและการลงทุน ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาทำธุรกรรมภายในงาน และแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม www.moneyexpoonline.com กว่า 9,600 ราย รวมมูลค่าธุรกรรมกว่า 5,700 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้วที่มียอดธุรกรรม 4,800 ล้านบาท“ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาในงานตั้งใจมาสมัครใช้บริการจริงๆ มีการเตรียมเอกสารต่างๆ มาอย่างดี เพราะเห็นว่าจะได้รับโปรโมชันพิเศษที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น นอกจากนี้ หลายธนาคารยังได้ทำการตลาดล่วงหน้า (พรีเซลส์) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อเอสเอ็มอี สลากออมทรัพย์ ในช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา”น.ส.ภาคนี กล่าวว่า สำหรับยอดธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงเป็นดับ 1 คือ สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้าน วงเงินกู้รวมกว่า 1,930 ล้านบาท จากแคมเปญโปรโมชันอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เช่น โปรฯ สินเชื่อบ้าน “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” อัตราดอกเบี้ยปีแรก 1.99% สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0.99% นาน 1 ปี พร้อมเงื่อนไขพิเศษ เช่น ฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ แถมด้วยของแจกของแถมมากมาย ซึ่งประชาชนที่ยื่นขอกู้สินเชื่อบ้านสามารถรู้ผลอนุมัติเบื้องต้นได้ทันทีในงานด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้เปิดช่องทางออนไลน์ให้ลูกค้าประชาชนจองสิทธิสินเชื่อบ้านผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL ในช่วงนาทีทอง Golden Minute ของวันที่ 3 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.69% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.023% โดยมีผู้ขอสินเชื่อผ่านแอปรวม 33 ล้านบาทสำหรับผลิตภัณฑ์การออมและการลงทุนปีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวอุดรฯ และภาคอีสานตอนบนเป็นอย่างมาก โดยมีการฝากเงิน/ซื้อสลากออมทรัพย์สูงเป็นอันดับ 2 รวมกว่า 1,220 ล้านบาท โปรโมชันเด่นในงานคือ เงินฝาก Step Up อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 10.56% ปลอดภาษี และสลากออมทรัพย์ ลุ้นรางวัลสูงสุด 2 ล้านบาท และลงทุนซื้อประกันชีวิต/ประกันภัย/แบงก์แอสชัวรันส์สูงเป็นอันดับ 3 คิดเป็นทุนประกันรวมกว่า 1,210 ล้านบาทโดยแบบประกันที่ได้รับความนิยมคือ แบบประกันตลอดชีพที่เน้นการคุ้มครองชีวิตระยะยาว และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ทุนประกันสูงสุดประมาณ 10 ล้านบาท รวมทั้งประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ทุนประกันสูงเฉลี่ย 3 ล้านบาทต่อกรมธรรม์ ภายในงานยังมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคารกรุงเทพ ‘Be Together Save+ Linked’ ประกันชีวิตควบการลงทุน จ่ายเบี้ยประกันเพียง 8 ปี รับโบนัสเพิ่ม 12% โดยมีดาราสุดฮอต “บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ในการตั้งเป้าหมายางการเงินและวิธีวางแผนการเงิน พร้อมมอบความบันเทิงให้แฟนคลับอีกด้วยอันดับ 4 สินเชื่อเอสเอ็มอี มีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยื่นขอกู้วงเงินรวมกว่า 990 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง รองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเอสเอ็มอีที่ยื่นขอกู้ภายในงานจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เช่น สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 2% 2 ปีแรก สินเชื่อ SMEs Restart อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนได้นานถึง 12 ปีส่วนบริการทางการเงินอื่นๆ น.ส.ภาคนี เปิดเผยว่า มีผู้สมัครใช้บริการสินเชื่อบุคคลกว่า 1,720 ราย วงเงินกว่า 240 ล้านบาท และมีผู้สมัครใช้บัตรเครดิตกว่า 1,860 ราย วงเงินกว่า 90 ล้านบาทการจัดงานมหกรรมการเงินครั้งต่อไป เป็นงานมหกรรมการเงินการเชียงใหม่ ครั้งที่ 17 วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อให้บริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจรแก้ประชาชนชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือ