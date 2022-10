กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์เปิดตัวสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล เจาะกลุ่มอาชีพอิสระ ตั้งเป้า 5.5 หมื่นรายใน 1 ปี

ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลแบรนด์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ กล่าวว่า ตลาดสินเชื่อดิจิทัลนับเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง จากข้อมูลของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แสดงให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นในการใช้บริการ U CASH บริการขอสินเชื่อเงินสดผ่านแอป UCHOOSE โดยโอนวงเงินจากวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือพร้อมเพย์ โดยในช่วงมิถุนายน 2564-สิงหาคม 2565 มีการทำธุรกรรมกว่า 4.1 ล้านครั้ง คิดเป็นยอดเงิน 25,100 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเข้าถึงแหล่งการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี พบว่าหนึ่งในข้อจำกัดที่ส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ คือ ไม่มีเอกสารแสดงรายได้“เพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มอาชีพอิสระซึ่งต้องการเข้าถึงสินเชื่อ แต่ติดข้อจำกัดเรื่องไม่มีเอกสารแสดงรายได้ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ หนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลจากธนาคารแห่งประเทศไทย จึงออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘สินเชื่อดิจิทัล เฟิร์สช้อยส์ สแนปแคช’ สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลที่ตอบโจทย์ความต้องการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ สมัครใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE พัฒนา Information Based Lending Platform ใช้วิธีพิจารณาให้สินเชื่อด้วยข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) และแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) โดยไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ สะดวกรวดเร็ว ทราบผลอนุมัติไวสุดใน 5 นาที และรับเงินโอนเข้าบัญชีทันทีหลังการอนุมัติ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทางการเงินยุคใหม่ เพื่อเติมเต็มความฝัน เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครดิตทางการเงินและสร้างโอกาสสู่อนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยตั้งเป้ายอดบัญชีลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้ ‘สินเชื่อดิจิทัล เฟิร์สช้อยส์ สแนปแคช’ 55,000 ราย ยอดสินเชื่อใหม่ 500 ล้านบาท ภายในปี 2566”ทั้งนี้ สินเชื่อดิจิทัล เฟิร์สช้อยส์ สแนปแคช สมัครง่ายผ่านโมบายแอปพลิเคชัน UCHOOSE เพียงดาวน์โหลดแอป แล้วเลือกเมนู “สมัครสินเชื่อดิจิทัล” แล้วทำตามขั้นตอนง่ายๆ โดยสแกนบัตรประชาชนและสแกนใบหน้า กรอกข้อมูลผู้สมัคร พร้อมกดอนุญาตให้ระบบเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ รอผลการพิจารณา ทราบผลการอนุมัติทันใจภายใน 5 นาที และรับเงินโอนเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ได้ทันทีหลังการอนุมัติ ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถขอวงเงินสินเชื่อได้สูงสุดถึง 10,000 บาท ผ่อนชำระคืนได้นานสูงสุด 12 เดือน สามารถทำรายการเบิกถอนเงินสดด้วยตัวเองในแอป UCHOOSE และสามารถตรวจสอบยอดสินเชื่อ ยอดชำระ วันกำหนดชำระได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ เพื่อขยายโอกาสในการให้บริการทางการเงินให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ยังมีแผนจะขยายตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลผ่านการสร้างระบบนิเวศและพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยภายในปลายปีนี้ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ จะร่วมกับช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เปิดตัว ‘เอส อีซี่ แคช บาย เฟิร์สช้อยส์’ (SEasy Cash by First Choice) สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีช้อปปี้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วและได้รับการเรียนเชิญเท่านั้น เพื่อการเข้าถึงผู้ใช้งานออนไลน์ที่กว้างขวางของช้อปปี้ โดยจะผสานช่องทางบริการผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่สะดวก รวดเร็ว ทันใจ กับการใช้ข้อมูลทางเลือกในการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสำหรับคนทุกกลุ่ม พร้อมสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของเราอย่างยั่งยืน"แม้ว่า ธปท.จะมีความกังวลในเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่เป็นสัดส่วนสินเชื่อบุคคลเพิ่มขึ้น แต่ในส่วนของ First Choice SnapCash นั้น เรามองเป็นการช่วยเหลือให้ลูกค้ากลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ยุติธรรมให้สามารถเข้ามาได้ง่ายขึ้น ถือเป็นการเข้ามาตอบโจทย์ให้ลูกค้ากลุ่มนี้มากกว่าเป็นการเพิ่มภาระหนี้ให้ ซึ่งการนำกลุ่มที่ยังเข้าไม่ระบบเข้ามาสู่ระบบจะเป็นการลดภาระให้ลูกหนี้มากกว่า และเมื่อเขามีข้อมูลให้ระบบเครดิตแล้ว ยังสามารถต่อยอดไปสู่สินเชื่อ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ในอนาคตได้อีกด้วย"ด้านภาพรวมในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้มองว่า เศรษฐกิจไทยจะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน ส่งผลให้ภาคการบริโภค ใช้จ่ายกระเตื้องด้วยเช่นกัน ซึ่งทางเฟิร์สช้อยส์เชื่อว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีจะเป็นช่วง High Season ของเราด้วย โดยจากช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีมียอดปล่อยสินเชื่อบุุคคล 30,000 ล้านบาท เติบโตประมาณ 30% และเชื่อว่าทั้งปีนี้จะปิดได้ 40,000-50,000 ล้านบาท ขณะที่ยอดเอ็นพีแอลยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำที่ 2% กว่า สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการและเกณฑ์ในการพิจารณาที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกัน บริษัทมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงโควิด-19 ทั้งการพักชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการปรับลดดอกเบี้ย โดยในช่วงระยะเวลาของโครงการได้ปรับลดดอกเบี้ยให้ลูกหนี้ไปแล้วประมาณ 80,000 ราย คิดเป็นวงเงิน 3,500 ล้านบาท และยังขยายมาตรการช่วยเหลือออกไปถึงสิ้นปี 2566