ออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อ MyMo-My Credit ผ่านแอป เล็งตั้ง บ.ลูกลุยนอนแบงก์

เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนฐานรากยังขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีต้นทุนต่ำ จึงทำให้ต้องหันไปพึ่งการกู้นอกระบบ กลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกในสังคมไทย ธนาคารออมสินได้เดินหน้าทำธุรกิจบนหลักการเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการเงินมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดธนาคารเตรียมเปิดให้บริการสินเชื่อ MyMo - My Credit แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ทั้งที่เป็นแรงงานนอกระบบ และมนุษย์เงินเดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้นอกระบบ และอนุมัติเร็วผ่านแอป ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนได้ โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการกว่า 100,000 ราย ด้วยวงเงินปล่อยกู้ในช่วงเริ่มต้นประมาณ 1,000-2,000 ล้านบาท และจะขยายต่อไปสินเชื่อ MyMo MyCredit มีจุดเด่นคือลูกค้าธนาคารออมสินสามารถยื่นสมัครขอสินเชื่อผ่านแอป MyMo ได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ และไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้ เพียงกรอกเลขที่และข้อมูลบัตรประชาชน และธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ โดยธนาคารจะใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมการเงินของลูกค้า (Financial Transaction) มาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ แทนการวิเคราะห์รายได้ เรียกว่า Alternative Credit Score ซึ่งหากลูกค้าผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะสามารถสร้างเครดิตทางการเงินที่ดีให้ตัวเอง ที่เรียกว่า My Credit โดยลูกค้าสามารถทำสัญญาเงินกู้บนแอป MyMo และรับเงินโอนเข้าบัญชีโดยตรง จากนั้นการจ่ายเงินงวดทำได้โดยธนาคารจะหักจากบัญชีเงินฝากเมื่อครบกำหนดชำระในแต่ละงวดโดยอัตโนมัติ เป็นการอนุมัติสินเชื่อผ่านแอป (Digital Lending) ตลอดทั้งกระบวนการ โดยลูกค้าไม่ต้องไปติดต่อธนาคาร ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถขอกู้ได้รายละ 10,000-30,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 2 ปี อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 1.25% ต่อเดือนนอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนเตรียมตั้งบริษัทลูกเพื่อเข้าทำธุรกิจ Non Bank เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปล่อยสินเชื่อเร่งด่วนสำหรับลูกค้าบุคคล ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าธุรกิจ Non Bank รายอื่น เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินด้วยต้นทุนที่เป็นธรรม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมยื่นขอใบอนุญาตทำธุรกิจ Non Bank กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และการหารือถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้นทึ่เหมาะสม ซึ่งทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าการให้บริษัทมีที่ มีเงิน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือธนาคารออมสินถือเข้า 100% หรือธนาคารถือหุ้น 49% และร่วมกับพันธมิตรถือหุ้นส่วนที่เหลือ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ราวปลายปี 2566"ธนาคารออมสินยังคงยึดมั่นการเป็นธนาคารเพื่อสังคม แต่ในอีกขาหนึ่งจะทำธุรกิจที่มีผลกำไรเพื่อนำมาหนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งธุรกิจสินเชื่อบุคคลเป็นอีกธุรกิจหนึ่งทำรายได้ดีจึงมีผู้ประกอบการให้ความสนใจมาก ซึ่งนอกจากเป็นเรื่องผลกำไรแล้ว การกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าตลาดจะเป็นการแบ่งเบาภาระผู้กู้กลุ่มฐานรากที่สามารถเข้ามาทำรีไฟแนนซ์ได้ ขณะที่การนำข้อมูลทางเลือกมาใช้ในการพิจารณาสินเชื่อจะช่วยดึงกลุ่มผู้กู้นอกระบบเข้ามาได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งนอนแบงก์ของธนาคารมากกว่าการมุ่งหวังผลกำไร"