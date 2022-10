อัยการเกาหลีใต้อายัดทรัพย์สิน Crypto ของ Do Kwon แล้วกว่า 1.5 พันล้าน

จากการเปิดเผยของ watcher ระบุว่า เจ้าหน้าที่ของเกาหลียังคงเดินหน้าบังคับใช้กฏหมายต่อ Do Kwon พร้อมอีกห้าคนในข้อหาก่ออาชญากรรม รวมถึงการละเมิดกฎหมายตลาดทุน นอกจากนี้ อัยการยังยืนยันเมื่อไม่นานนี้ว่ามี “หลักฐานการหลบหนี" เพื่อแกะรอยล่าตัว Do Kwonตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ยังได้กล่าวอ้างจากแถลงการของอัยการเกาหลีใต้ ที่ได้สั่งอายัดสินทรัพย์ดิจิทัลและเหรียญคริปโตต่างๆ มูลค่าประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ รวมถึง Bitcoin ที่ผู้บริหาร Terra เป็นเจ้าของ โดยวานนี้ ( 5 ต.ค.) ทีมสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินร่วมของอัยการเขตทางตอนใต้ของกรุงโซล โดยมี Dan Seong-han เป็นผู้อำนวยการในการปฏิบัติการ ได้สั่งอายัดมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนกว่า 56.2 พันล้านวอนในวันที่ 27 ของเดือนที่แล้ว นอกเหนือจาก 38.8 พันล้านวอนที่สั่งอายัดไว้แล้ว โดยมีทรัพย์สินมูลค่าร่วมกว่า 95 พันล้านวอน ที่ Do Kown พยายามปกปิดไว้มีรายงานว่าการสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือของการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนสองแห่งโดยที่ Do Kwon พยายามซ่อนทรัพย์สินนอกจากนี้จากรายงานของ News1 ยังระบุอีกว่าอัยการเกาหลีใต้ได้สั่งอายัดสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 39.66 ล้านดอลลาร์ รวมถึง BTC ที่ Do Kwon เป็นเจ้าของ หรือประมาณ 1500 ล้านบาท ผ่านการแลกเปลี่ยน 2 ครั้งซึ่ง Do Kwon และ LFG โดยก่อนหน้านี้เขาได้ออกมาปฏิเสธที่จะพยายามโอน 3,313 BTC ของพวกเขาหลังจากถูกออกหมายจับนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าอัยการเกาหลีใต้สามารถระงับ Bitcoin ที่โอนบางส่วนได้ พบว่า LFG ได้สร้างกระเป๋าเงินบน Binance อย่างกะทันหันในวันที่ 15 กันยายน หลังจากนั้น 3313 BTC ถูกโอนไปยังทั้งกระเป๋า Kucoin และ OKX อย่างไรก็ตาม Luna Foundation Guard และ Do Kwon ปฏิเสธการเคลื่อนย้ายเงินทุนและคัดค้านข้อกล่าวหาของพนักงานอัยการคนอื่นๆ ด้วย