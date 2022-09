Do Kwon ผ่องถ่าย Bitcoin ออกไป 3313 เหรียญหลัง Interpol ออกหมายแดง

“ในการสอบสวนคดีอาญาตามปกติ หากเงินจำนวนมากถูกย้ายออกจากบัญชีของผู้ต้องสงสัยหลังการออกหมายจับ เป็นเรื่องปกติที่จะดำเนินการสอบสวนอย่างเข้มข้นโดยสงสัยว่ามีการฟอกและปกปิด เราต้องตรวจสอบก่อนว่าจะใช้เป็นกองทุนอพยพลี้ภัยหรือไม่”





มีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่าเหรียญคริปโตจำนวน 3313 เหรียญที่โอนผ่านบัญชี LFG บน Binance รวมธุรกรรมมูลค่ากว่า 1354 Bitcoin ไปยัง Kucoin เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนขณะที่บนกระดานเทรด OKX ซึ่งรายงานจำนวน Bitcoin ที่มีการเคลื่อนย้ายกว่า 1959 เหรียญ โดยมีมูลค่าประมาณ 39 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามจากคำให้การของ Yang Seok jo อัยการสำนักงานอัยการเขตภาคใต้ของกรุงโซลและ Dan Seong-han ผู้อำนวยการทีมสืบสวนร่วม คดีอาชญากรรมด้านหลักทรัพย์ ได้ดูแลการสอบสวน ในขณะที่การทำธุรกรรมเหล่านี้เกิดขึ้น โดยทีมงานได้ติดต่อ Kucoin และ OKX เพื่อเรียกร้องให้ระงับการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับ Luna Foundation Guard ทั้งหมดในขณะที่ Do Kwon ออกมาโพสต์ทวิตว่า เขาไม่ได้หลบหนี แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าอยู่ที่ไหน นอกจากนี้เขายังได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม อดีตอัยการคิดว่าควอนอาจพยายามใช้เงินจำนวนมหาศาลเป็นกองทุนอพยพลี้ภัยไปยังประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน หรือประเทศโลกที่ 3 ที่ให้พื้นที่ลี้ภัยสำหรับการเพิกเฉยต่อข้อกฏหมายระหว่างประเทศDan Seong-han กล่าวนอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าอัยการเฝ้าจับตาอย่างระมัดระวังในการหลบหนี ฟอกเงิน หรือซ่อนตัวตามหมายจับ นอกจากนี้ อัยการทราบดีว่า Do Kwon มีแนวโน้มที่จะปฏิเสธการเชื่อมโยงกับการโอน Bitcoin ทว่า การสืบสวนและการจำกัดเงินทุนของ Do Kwon ก็อยู่ในขั้นแรกล่าสุด Forkast รายงานว่า โดควอนปฏิเสธข้อกล่าวหาการถอนเงิน หรือโอนย้าย Bitcoin ดังกล่าวขณะเดียวกันท่ามกลางอาณัติอื่น ๆ ของ Luna Foundation Guard ซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์ได้รับมอบหมายในการสนับสนุนอีกชั้นหนึ่ง เพื่อปกป้องเงินดอลลาร์ของเหรียญ Stablecoin ที่หมดอายุแล้วของ Terraform ซึ่งการระงับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ Terraform และ Kwon เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนอย่างต่อเนื่องของเกาหลีใต้เกี่ยวกับ Terra-LUNA ซึ่งเริ่มในเดือนพฤษภาคม โดยหากย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ TerraUSD Classic ที่มีเสถียรภาพของอัลกอริธึมของ Terraform (เดิมคือ TerraUSD) และคริปโตเคอเรนซี Luna Classic (เดิมคือ LUNA) ของ Terraform ล่มสลายลง สร้างความเสียหายต่อนักลงทุนคริปโตไม่น้อยกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีนักลงทุนชาวเกาหลีใต้ยื่นฟ้อง Terraform Labs และผู้บริหารของบริษัทในข้อหาฉ้อโกงหลังจากการล่มสลาย ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการสอบสวน สำนักงานอัยการเขตภาคใต้ของกรุงโซลที่ดูแลคดีนี้ ได้ออกหมายจับ Do Kwon และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 14 กันยายน และขอให้กระทรวงการต่างประเทศยกเลิกหนังสือเดินทางของ Do Kwon และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีตำรวจสากลซึ่งได้ดำเนินการตามหมายจับ Do Kwon ใน 195 ประเทศสมาชิกสากลขององค์การตำรวจสากล โดยที่ยังไม่ทราบตำแหน่งที่แน่นอนของ Do Kwon