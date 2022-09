อินเตอร์โพลอนุมัติหมายจับ "Do Kwon" ตามการร้องขอของตำรวจโสมขาว

โดยก่อนหน้านี้ Do Kwon ยืนยันว่าเขาไม่ได้หลบหนี แต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็หายไปจากระบบการสื่อสารและโซเชียลมีเดีย ซึ่งทางการสิงคโปร์ กล่าวว่าไม่ทราบตำแหน่งของ Do Kwon เนื่องจากไม่พบการปรากฏตัวของ และเขาไม่ได้อยู่ในเมืองKwon ทวีตก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตาม Do Kwon ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ผ่าน Twitter แต่ในทวีตก่อนหน้านี้เขายืนยันว่า Terraform Labs กำลังปกป้องตัวเองในหลายเขตอำนาจศาลขณะที่อัยการในเกาหลีใต้เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าทั้งนี้หลังจากที่ interpol ได้ส่งหมายแดงประกาศจับ Do Kwon ไปยังสำนักงานตำรวจในหลายประเทศ จะได้รับความร่วมมือในการสืบสวนเพื่อจับกุมเขาส่งมอบให้กับทางสำนักงานตำรวจประเทศกำหลีใต้เพื่อพิจารณาดำเนินคดีต่อไป