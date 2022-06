TACC รุกตลาด Health & Wellness จับกลุ่มคนรักสุขภาพ

ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จับกลุ่มคนรักสุขภาพ รุกตลาด Health & Wellness อย่างต่อเนื่อง และส่งต่อเครื่องดื่มสุขภาพดีด้วยการเสิร์ฟเครื่องดื่ม Fruit Punch Hi-C ลงโถกดเครื่องดื่มเย็น (Jet Spray) ในร้านเซเว่นฯ แล้ววันนี้ ชูจุดเด่นมีวิตามินซีสูงช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย มั่นใจช่วยกระตุ้นยอดขายในช่วงครึ่งปีหลังโตตามแผน

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจรุกเข้าสู่ตลาด Health & Wellness อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ด้วยการเปิดตัวน้ำแร่อัลคาไลน์ธรรมชาติ “EIGHT PLUS x Jay The Rabbit” ทางเลือกใหม่ของคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ โดยวางขายที่ร้าน 7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ ในฐานะ Key Strategic Partnerล่าสุด บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับ 7-Eleven พัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้า Health & Wellness โดยในวันที่ 23 มิถุนายนนี้ ได้เปิดตัว Fruit Punch Hi-C เครื่องดื่มเย็นในโถกด (Jet Spray) ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี เนื่องจากมีวิตามินซีสูง ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย สอดคล้องพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค New Normal ที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพทั้งนี้ Fruit Punch Hi-C เครื่องดื่มสีชมพูอมส้มสวยหวาน ได้จากการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างรสชาติเข้มข้นเปรี้ยวอมหวานของสตรอเบอร์รี่ และกลิ่นหอมของผลไม้รวมอันเป็นเอกลักษณ์ ให้คุณได้ดื่มด่ำรสชาติความสดชื่นอย่างเต็มที่มีวิตามินซีสูง ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย เติมความสดชื่นระหว่างวัน หรือกินคู่กับอาหารจานโปรด ด้วยเครื่องดื่มพันช์ ช่วยเพิ่มความสดใส กระปรี้ประเปร่าได้เป็นอย่างดี“มั่นใจว่าการเปิดตัวสินค้าใหม่ในโถกด Jet Spray ของ 7-Eleven ในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายในช่วงครึ่งปีหลังเติบโตตามแผน สนับสนุนรายได้ในปีนี้เติบโต 10% ตามเป้าหมายที่วางไว้” นายชัชชวี กล่าว