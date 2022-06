Rice For Life เรื่องราวของ “ข้าว” ที่เรากิน ในนิตยสาร Gourmet & Cuisine เล่มล่าสุด

Gourmet & Cuisine ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับนี้พบกับ Rice For Life เรื่องราวของ “ข้าว” ที่เรากิน พาไปทำความรู้จักข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ในไทย รวมถึงสายพันธุ์ข้าวทั่วโลกที่มีบทบาทเป็นทั้งทางเลือกและคู่แข่ง ไปจนถึงเรื่องราวของการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลก พบกับเรื่องราวน่ารู้ของข้าวที่มีความสำคัญต่อทั้งเศรษฐกิจและปากท้องของคนไทย ได้ใน COVER STORY

Recipes : คัดสรร “เมนูข้าวจานเดียว” หลากสไตล์ที่ทั้งง่ายและอร่อยมาฝาก อาทิ ข้าวต้มแห้งซีฟู้ดไข่ออนเซ็น แซนด์วิชข้าวห่อสาหร่าย ข้าวกะเพราแฮมเบคอนอบชีส ข้าวโปเกแซลมอน ข้าวขยำปู

Drinks : ชวนทำ 2 เมนูเครื่องดื่มเย็นชื่นใจจาก “ชาข้าว” หอมๆ ไว้จิบระหว่างวันที่อากาศร้อนอบอ้าว อาทิ เก็นไมฉะลาเต้เย็น ชาเย็นบาร์เลย์อินฟิวส์ผลไม้

Travel : ผ่อนคลายที่ “หนองคาย” พบกับเสน่ห์ไปด้วยความเรียบง่ายของวิถีชีวิตที่ทอดยาวเคียงคู่ลำน้ำโขง เมืองริมชายแดนไทย-ลาวแห่งนี้อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว วัดวาอาราม ธรรมชาติที่ยังคงบริสุทธิ์ รวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆ ที่เดินทางข้ามแม่น้ำไปมาจนผสมผสานกันอย่างกลมกลืน

On the sidewalk : คาเฟ่ฮอปเปอร์จดลงลิสต์ไว้เลย 5 ยูนีคคาเฟ่น่าเช็กอิน มัดรวมร้านคาเฟ่ที่น่าไปเช็กอินมาไว้ในที่เดียว ทั้งคาเฟ่ทุเรียน คาเฟ่ขนมโตเกียว คาเฟ่คอร์นดอก ร้านเบนโตะสไตล์ไทย และปิ้งย่างเสียบไม้แบบเกาหลี

Kitchen & Home ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 เดินทางเข้าสู่ฤดูฝน ชวนมาเปลี่ยนการแต่งบ้าน สร้างบรรยากาศให้เป็นสไตล์ยุโรป ที่มาพร้อมครัวสวยใน Kitchen Series

Easy Recipe : เอาใจคนรักผักและผลไม้ กับเมนูที่ทำทานได้ทั้งครอบครัว อาทิ เมนู Avocado Hummus, Chicken and Okra Pasta with Roasted Beetroot Sauce, Almond Cake with Honey Roasted Fruits

Garden Lover & Shop : พาชมไอเดียสวนผักที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มากของคุณแคท-แคทลียา ประวัติวงษ์ ครูสอนเปียโนที่เติมความสุนทรีให้ชีวิตด้วยการทำสวน ปลูกความสุขในบ้าน

Home Idea : ไอเดียการแต่งบ้านแสนอบอุ่นกับโทนสีที่ชอบของคุณเมย์-ธัญวัลย์ สิริจีรณัฐ ตกแต่งอย่างเรียบง่ายสไตล์มินิมอล แมตช์กับเฟอร์นิเจอร์งานไม้ให้ความรู้สึกอบอุ่นๆ ไม่ว่าใครเห็นเป็นต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอน

Kitchen Idea : รวมไอเดียห้องครัวสวยของเชฟ จัดเต็มทั้งการออกแบบและฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ อาทิ ครัวเชฟปิง-สุรกิจ เข็มแก้ว, ครัวเชฟเอียน-พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย, ครัวเชฟอาร์ต-ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์, ครัวเชฟอู๋-จิตติกร รุณทิวา, ครัวเชฟจากัวร์-ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์