"วัน ออริจิ้น" ชี้ยกเลิก Thailand Pass ปลุกท่องเที่ยว ผนึก "ไทยสมายล์" กระตุ้นยอดเข้าพักไอบิส 3 ทำเล

อสังหาฯ เครือออริจิ้นฯ มั่นใจยกเลิก Thailand Pass สัญญาณบวกเปิดประเทศหนุนการท่องเที่ยวไทยปี 2565 โต หลังนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยสะสมทะลุล้านแล้วในเดือน พ.ค. ลุ้นครึ่งปีหลังเพิ่มอีก 4 ล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม การจับจ่ายใช้สอย การท่องเที่ยวภายในประเทศ เดินหน้าส่ง “แฮมป์ตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์” ตัวแทนธุรกิจบริหารโรงแรมและที่อยู่อาศัยร่วมกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวไทยในหัวเมืองใหญ่ จับมือ “ไทยสมายล์” เข้าร่วมโครงการ We Privilege มอบเอกสิทธิ์พิเศษแก่สมาชิกที่เข้าพักในบัดเจ็ตโฮเทลแบรนด์ดัง “ไอบิส” ใน 3 ทำเลท่องเที่ยวชั้นนำ ภูเก็ต หัวหิน กระบี่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ในเครือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI กล่าวว่า จากสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-18 พ.ค.2565 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วมากกว่า 1.01 ล้านราย ขณะเดียวกัน ตั้งแต่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา มีการยกเลิกมาตรการ Test & Go และยังมีแนวโน้มจะผ่อนคลายมาตรการอื่นๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าช่วงครึ่งหลังของปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีกราว 4 ล้านคนตามเป้าหมายที่ภาครัฐวางไว้ ขณะเดียวกัน ภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวจะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ การจับจ่ายใช้สอย และส่งผลให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นด้วย“การผ่อนคลายมาตรการ Test & Go และการยกเลิก Thailand Pass ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของภาคเอกชนจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะในทำเลท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศ วัน ออริจิ้น ซึ่งมีพอร์ตโรงแรมอยู่ในหัวเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างภูเก็ต หัวหิน และกระบี่ ภายใต้แบรนด์ไอบิส (ibis) รวม 664 ห้องพัก พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวใน 3 พื้นที่ดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ล่าสุด ได้มอบหมายให้บริษัท แฮมป์ตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ HHR ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดเป็นผู้เดินหน้าสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง” นายปิติพงษ์ กล่าวด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฮมป์ตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้จับมือกับสายการบินไทยสมายล์ หนึ่งในสายการบินชั้นนำที่มีเที่ยวบินรองรับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ We Privilege มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นสมาชิกไทยสมายล์ ในการเข้าพักในโรงแรมภายใต้แบรนด์ไอบิส (ibis) ทั้ง 3 แห่งประกอบด้วย 1.โรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ จำนวนห้องพัก 258 ห้อง 2.โรงแรมไอบิส หัวหิน จำนวนห้องพัก 200 ห้อง และ 3.โรงแรมไอบิส สไตล์ กระบี่ อ่าวนาง สูง 5 ชั้น จำนวน 206 ห้องโดยโปรโมชันลูกค้าไทยสมายล์จะได้รับคือ Early Check-in เวลา 12.00 น. และ Late Check-out เวลา 16.00 น. เพียงแค่แสดงบัตรโดยสารไทยสมายล์ และหากแสดง Boarding Pass บัตร WE PRESTIGE หรือบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส รับทันทีส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม 25% ที่โรงแรมทั้ง 3 แห่ง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ก.ย.65ขณะเดียวกัน แต่ละโรงแรมจะมีการจัด Seasonal Campaign เพิ่มเติมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย เช่น ที่โรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ เตรียมต้อนรับผู้เข้าพักสู่ช่วง Surf Season ในเดือน มิ.ย.-ก.ค. ด้วยห้องพักราคาพิเศษจำนวนจำกัด กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นเซิฟที่หาดกะตะในช่วงที่ดีที่สุดแห่งปี“บริษัทยังคงเดินหน้าจับมือพันธมิตรชั้นนำระดับประเทศในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้หัวหิน ภูเก็ต และกระบี่ มีอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา” น.ส.จตุพร กล่าว