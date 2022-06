JKN รุกปั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมกัญชากัญชง

คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า ด้วยนโยบายภาครัฐที่ผลักดันกัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของไทย ที่มุ่งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกัญชากัญชงในเชิงการแพทย์และเศรษฐกิจ โดยใช้เป็นส่วนผสม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หลังจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ปลดล็อกกัญชาและกัญชงออกจากยาเสพติดประเภท 5 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นี้ บริษัทฯ จึงมีแผนรุกตลาดผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดจากกัญชาและกัญชงมาเป็นส่วนผสม ผ่านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กว่า 30 รายการ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีส่วนผสมของน้ำมันกัญชง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสอดรับเทรนด์รักสุขภาพของผู้บริโภคน.ส.กมลรัตน์ มงคลครุธ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมตลาดยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากกัญชงในปีที่ผ่านมา มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 50 ล้านบาท และประเมินว่าภายในปี 2568 จะมีมูลค่าเพิ่มเป็น 15,770 ล้านบาท ซึ่งเป็นโอกาสให้บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JKN นำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามที่มีสารสกัดกัญชากัญชง ที่มีคุณสมบัติที่เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยลดการอักเสบ ช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื่น เปล่งปลั่ง กระจ่างใส อีกทั้งช่วยในการผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี เพื่อเสริมพอร์ตโฟลิโอให้แข็งแกร่งรองรับการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ C-TRIA (ซีเทรีย) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลผิวให้สวยสุขภาพดี ที่มีส่วนผสมสารสกัด CBD ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ HEAB CORDY Plus CBD ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผสานคุณสมบัติสารสกัดจากธรรมชาติและเสริมด้วยวิตามินรวม 5 ชนิด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ Prima Collagen Plus CBD All in 1 Collagen สูตรพรีเมียมคอลลาเจน 4 ชนิด ไดเป็บไทด์ ไตรเป็ปไทด์ ไทป์ทู และกระดูกอ่อนปลาฉลาม รวมกับวิตามิน C, D, E, K ช่วยเสริมสร้างกระบวนการการฟื้นฟู และสร้างกระดูกและข้อให้แข็งแรง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ Olig Fiber Plus ผสมโปรตีนจากเมล็ดกัญชง ดูแลการปรับสมดุลของลำไส้ในการขับถ่าย และเพิ่มการหลั่งของน้ำดี มีส่วนช่วยระบบย่อยอาหารให้ดีขึ้น และช่วยให้ผิวพรรณเนียนนุ่นชุ่มชื่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ V-Allin ที่มีด้วยกัน 3 รายการ V-Allin Diamond (วี-ออลิน ไดมอนด์) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผสมน้ำมันจากเมล็ดกัญชง (Hemp Seed Oil) ช่วยต้านการอักเสบและรักษาน้ำตาลในเลือด กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ลดระดับไขมัน และคอเลสเตอรอลในเลือด V Allin Blue (วี-ออลิน บลู) ผสมสารสกัดจาก CBD จากช่อดอกกัญชงและผลไม้ตระกูลเบอรี่ ช่วยดูแลการทำงานของตา และช่วยระบบสมองรู้สึกผ่อนคลาย และ V Allin Gold (วี-ออลิน โกลด์) ช่วยเรื่องการปรับสภาพฮอร์โมนในร่างกาย และยังช่วยเพิ่มมวลกระดูกและลดการอักเสบ แบรนด์ MONSTER WHEY HEMP seed PROTEIN ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโปรตีนเมล็ดกัญชงที่ไฟเบอร์สูง และยังมีโอเมก้า 3, 6 ยังมีโปรตีน Isolate ให้โปรตีนสูงถึง 90% ไขมันต่ำ ช่วยลดการอักเสบ ทำให้ออกกำลังกายได้นานขึ้น แบรนด์ ANGLE HEMP seed PROTEIN แองเจิ้ล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อทดแทนมื้ออาหาร ผสมโปรตีนจากเมล็ดกัญชง และพืชรวม 8 ชนิด คอลลาเจนไดเปบไทด์ ไตรเปปไทด์ พร้อมด้วยวิตามิน และเกลือแร่ ครบถ้วน แบรนด์Hair Now (แฮร์ นาว) ผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดที่ผสมน้ำมันเมล็ดกัญชง นอกจากนี้ ยังมีสินค้าในกลุ่มอุปโภคบริโภค ได้แก่ แบรนด์ ANNE SMILE (แอนนา สไมล์) ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากที่ผสมน้ำมันเมล็ดกัญชง แบรนด์ Anne Soap (แอนโซป) มีด้วยกัน 5 รายการ ที่มีส่วนผสมของน้ำมันจากเมล็ดกัญชง แบรนด์ ANNE SKIN ผลิตภัณฑ์ทำดูแลผิวหน้าและครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดกัญชงทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ ‘ซูเปอร์สตาร์มาร์เกตติ้ง’ เพื่อสื่อสารการตลาดและสร้างการรับรู้ถึงจุดเด่นผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง JKN18 เพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง D2C และผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงช่องทางการขายผ่าน Convenience Stores อาทิ 7-Eleven เพื่อรองรับความต้องการซื้อของผู้บริโภค โดยตั้งเป้าสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีส่วนผสมของกัญชงจะทำยอดขายในปีนี้กว่า 200 ล้านบาท และช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ Commerce ในปีนี้ให้เติบโตตามเป้าหมาย